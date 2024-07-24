На хабарі в $10 тис. в Одесі викрито посадовицю територіального відділення Антимонопольного комітету. ФОТОрепортаж
Керівниці одного з відділів Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, підозрювана вимагала у приватного підприємця 10 тисяч доларів за пом’якшення адміністративних санкцій через порушення антимонопольного законодавства. За цю суму вона обіцяла зменшити розмір штрафних санкцій із 3,5 млн грн до 30 тис. грн та відтягувати рішення щодо внесення підприємства до "чорного списку", що унеможливить потенційну участь у майбутніх торгах.
Посадовицю затримали в порядку ст. 208 КПК України, їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.
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