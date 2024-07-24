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На хабарі в $10 тис. в Одесі викрито посадовицю територіального відділення Антимонопольного комітету. ФОТОрепортаж

Керівниці одного з відділів Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, підозрювана вимагала у приватного підприємця 10 тисяч доларів за пом’якшення адміністративних санкцій через порушення антимонопольного законодавства. За цю суму вона обіцяла зменшити розмір штрафних санкцій із 3,5 млн грн до 30 тис. грн та відтягувати рішення щодо внесення підприємства до "чорного списку", що унеможливить потенційну участь у майбутніх торгах.

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На хабарі викрито посадовицю тервідділення Антимонопольного комітету

Посадовицю затримали в порядку ст. 208 КПК України, їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

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На хабарі викрито посадовицю тервідділення Антимонопольного комітету
На хабарі викрито посадовицю тервідділення Антимонопольного комітету

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На хабарі викрито посадовицю тервідділення Антимонопольного комітету

Автор: 

хабар (4702) Антимонопольний комітет (1765) Офіс Генпрокурора (3249)


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Что эта шарашкина контора за годы своего существования сделала полезного в области монополии в энергетике Ахметова и прочих нефте и зерно трейдеров?
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24.07.2024 15:44 Відповісти
родственников и соседей Зеленского трудоустроила
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25.07.2024 13:57 Відповісти
АМКУ - яка зарплата в цієі посадовиці? - шоб шеи побалувати себе 10 тис дол
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24.07.2024 15:46 Відповісти
Хабарики ж ви наші рідненькі!
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24.07.2024 15:49 Відповісти
Если у любой тетки-чиновницы есть такие размытые и обтекаемые "права", то это говорит лишь об одном, что Украина - государство ЧИНУШ и СЛУЖИВЫХ ПАЛКАНОВ, а не ГРАЖДАН (от которых требуют "вернуть родине военный долг", только вот беда ГРАЖДАНАМИ они по сути не являются ибо это не их государствло)!
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24.07.2024 16:25 Відповісти
******* і *******, наголос різний, зміст той самий.... Хтось це казав, це було не нарікання, це була реклама.....
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25.07.2024 09:43 Відповісти
 
 