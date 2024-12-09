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Новости
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Незаконное обогащение руководителя АМКУ Кириленко более чем на 72 млн грн: следствие завершено

Голова АМКУ Павло Кириленко

НАБУ и САП завершили расследование по подозрению руководителя АМКУ Павла Кириленко в незаконном обогащении на 72,1 млн грн и декларировании недостоверной информации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает НАБУ.

Как установило следствие, в 2020-2023 подозреваемый, занимая должность руководителя областной государственной администрации, приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав имущество на родственников своей жены.

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Речь идет о:

  • 7 квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м
  • дом под Киевом площадью более 220 кв. м и 2 земельных участка;
  • 2 гаражных бокса;
  • 6 паркомест;
  • 3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;
  • автомобиль ВМԜ Х3.

В то же время разница между стоимостью указанного имущества и имеющимися средствами (доход, сбережения) чиновника и его жены составила 72,1 млн грн.

Также читайте: Подозреваемый в незаконном обогащении глава АМКУ Кириленко внес 30 миллионов залога, - САП

Кроме того, подозреваемый не указал приобретенное имущество в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы.

Дело Кириленко

Напомним, в марте 2024 года НАБУ открыло дело против главы АМКУ Кириленко после расследования об элитном имуществе его семьи.

Как сообщалось, журналисты обнаружили, что семья Павла Кириленко в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и автомобили общей рыночной стоимостью более 70 миллионов гривен.

Речь идет о большом имении и двух земельных участках под Киевом, 200 квадратных метров офисной недвижимости в столице, двух кроссоверах, трех квартирах с паркоместами в элитных жилых комплексах Киева и четырех апартаментах с паркоместами в Ужгороде, оформленных на родителей и бабушку жены. При этом, элитную недвижимость в Ужгороде покупали уже во время полномасштабной войны.

В то же время никто из родственников Кириленко не имеет бизнеса, а официальных доходов семьи не хватило бы, чтобы приобрести все это ценное имущество, а сам чиновник не указывал в декларации недвижимость и авто, которыми пользуется его семья.

В августе 2024 года САП сообщила о подозрении Кириленко в незаконном обогащении на 56 млн грн.

28 августа 2024 года суд избрал главе АМКУ Кириленко меру пресечения в виде залога в 30 млн грн. Подозреваемый в незаконном обогащении глава АМКУ Кириленко внес 30 миллионов залога.

Автор: 

НАБУ (4221) САП (2064) незаконное обогащение (146) Кириленко Павел (638)


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Топ комментарии
+9
Кириленко причастен к событиям 2014 года в Донецкой области! Он даже вручал грамоту вдове организатора ДНР наверное за успешное создание ее покойным мужем ДНР.
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09.12.2024 18:40
+8
То може їм ще зарплати підвищити, щоб не крали, щоб хабарі не брали?
Але все-таки гільйотина буде дієвіша!
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09.12.2024 18:51
+7
Сьогодні в Україні державне свято День Корупії!
Щиро вітаю Вас,шановні українці!
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09.12.2024 18:41
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Пітор кончений
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09.12.2024 18:40 Ответить
Кириленко причастен к событиям 2014 года в Донецкой области! Он даже вручал грамоту вдове организатора ДНР наверное за успешное создание ее покойным мужем ДНР.
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09.12.2024 18:40 Ответить
А я в статье не увидел про машину которую Кириленко купил любовнице в 2010 году Jaguar XK-R АН0600НЕ
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09.12.2024 20:23 Ответить
Сьогодні в Україні державне свято День Корупії!
Щиро вітаю Вас,шановні українці!
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09.12.2024 18:41 Ответить
Це свято у нас кожен день. Вже за"бались святкувати.
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09.12.2024 21:24 Ответить
наслужив народу
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09.12.2024 18:43 Ответить
А всі інші збагачуються законно
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09.12.2024 18:48 Ответить
Нє вінаватая оно. Нє вінаватая.
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09.12.2024 18:50 Ответить
То може їм ще зарплати підвищити, щоб не крали, щоб хабарі не брали?
Але все-таки гільйотина буде дієвіша!
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09.12.2024 18:51 Ответить
То таке. Головне, що всі інші держслужбовці - порядні та чесні юди.
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09.12.2024 18:58 Ответить
******
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09.12.2024 19:05 Ответить
Ой толоко не увольняйте его он же такой красивый и накаченный и ещё у него брат в МГБ ДНР работает, если что он может налаживать межгосударственные связи между Украиной и ДНР!
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09.12.2024 19:48 Ответить
... прибарахлився потужно .
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09.12.2024 20:40 Ответить
Кацапське нутро невиліковне...
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09.12.2024 21:25 Ответить
70 вкрав, 30 віддав державі і з чистою совістью на волю.
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09.12.2024 21:26 Ответить
ТРЕБА РОБИТИ ПАРТІЮ ЛГБТ Й ТАКИХ ВІДДАВАТИ НА ПЕРЕВИХОВАННЯ !) ЩО ТАМ ЇБЛ@М ТОРГУВАЛИ !!!
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10.12.2024 01:46 Ответить
 
 