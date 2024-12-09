Незаконное обогащение руководителя АМКУ Кириленко более чем на 72 млн грн: следствие завершено
НАБУ и САП завершили расследование по подозрению руководителя АМКУ Павла Кириленко в незаконном обогащении на 72,1 млн грн и декларировании недостоверной информации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает НАБУ.
Как установило следствие, в 2020-2023 подозреваемый, занимая должность руководителя областной государственной администрации, приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав имущество на родственников своей жены.
Речь идет о:
- 7 квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м
- дом под Киевом площадью более 220 кв. м и 2 земельных участка;
- 2 гаражных бокса;
- 6 паркомест;
- 3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;
- автомобиль ВМԜ Х3.
В то же время разница между стоимостью указанного имущества и имеющимися средствами (доход, сбережения) чиновника и его жены составила 72,1 млн грн.
Кроме того, подозреваемый не указал приобретенное имущество в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы.
Дело Кириленко
Напомним, в марте 2024 года НАБУ открыло дело против главы АМКУ Кириленко после расследования об элитном имуществе его семьи.
Как сообщалось, журналисты обнаружили, что семья Павла Кириленко в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и автомобили общей рыночной стоимостью более 70 миллионов гривен.
Речь идет о большом имении и двух земельных участках под Киевом, 200 квадратных метров офисной недвижимости в столице, двух кроссоверах, трех квартирах с паркоместами в элитных жилых комплексах Киева и четырех апартаментах с паркоместами в Ужгороде, оформленных на родителей и бабушку жены. При этом, элитную недвижимость в Ужгороде покупали уже во время полномасштабной войны.
В то же время никто из родственников Кириленко не имеет бизнеса, а официальных доходов семьи не хватило бы, чтобы приобрести все это ценное имущество, а сам чиновник не указывал в декларации недвижимость и авто, которыми пользуется его семья.
В августе 2024 года САП сообщила о подозрении Кириленко в незаконном обогащении на 56 млн грн.
28 августа 2024 года суд избрал главе АМКУ Кириленко меру пресечения в виде залога в 30 млн грн. Подозреваемый в незаконном обогащении глава АМКУ Кириленко внес 30 миллионов залога.
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