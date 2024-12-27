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Новини Фото Війна
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Хотіли масово пустити під укіс потяги: СБУ викрила агентурну групу ГРУ РФ. ФОТОрепортаж

Викрито та нейтралізовано агентурну групу ГРУ РФ, яка мала організувати серію підривів залізничних колій, через які озброєння і техніка для ЗСУ постачаються на фронт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Контррозвідка СБУ затримала ворожого агента, який готувався пустити з рейок перший поїзд.

СБУ викрила агентів, які хотіли організувати масове сходження з колій потягів Укрзалізниці

"Для вчинення диверсії фігурант готував саморобний гальмівний "башмак", який мав спричинити сходження ешелону з боєприпасами ЗСУ із колії. Щоб зафіксувати цей злочин на відео, агент розмістив навколо залізничного полотна декілька камер, які були замасковані під виглядом пташиних гнізд і мали фіксувати диверсію в режимі реального часу", - йдеться в повідомленні.

СБУ викрила агентів, які хотіли організувати масове сходження з колій потягів Укрзалізниці

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Завербованим спецслужбами РФ виявився житель Рівного, який працював на 316-й розвідцентр головного управління генштабу ЗС РФ (ГРУ), що дислокується в окупованому Криму.

СБУ викрила агентів, які хотіли організувати масове сходження з колій потягів Укрзалізниці
СБУ викрила агентів, які хотіли організувати масове сходження з колій потягів Укрзалізниці

До складу мережі входило ще двоє зрадників, які наразі переховуються на тимчасово окупованому півострові.

"Організатором мережі був 43-річний Роман Якимчук, а "зв’язковим", який підшукував і ставив завдання агенту, колишній співробітник правоохоронних органів України Олександр Ігнатьєв, якого у 2014 році звільнили за корупцію та пияцтво. Для роботи із агентом у Києві Якимчук та Ігнатьєв дали запит до гру рф на 100 тис. доларів США. При цьому безпосередньо агенту у столиці України вони пообіцяли лише 40% від цієї суми. Решту коштів Якимчук та Ігнатьєв планували розподілити між собою, приховавши цей факт від керівництва воєнної розвідки рф", - зазначили в СБУ.

Ворожого агента було затримано, дії його кураторів задокументовано.

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Всім трьом СБУ повідомила про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 113 (готування та підбурювання до вчинення диверсії в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Якимчуку та Ігнатьєву оголошено про підозру заочно. Затриманий агент перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підірвали вибухівку біля ТЦК у Бердичеві: СБУ затримала двох російських агентів. ФОТОрепортаж

Автор: 

війна (1400) Київ (19469) СБУ (12821) Укрзалізниця (6847) війна в Україні (3899)


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Топ коментарі
+8
ну все ж таки профіт якійсь є - гарантовано не мобілізують. Та і про харчування вже не прийдеться турбуватись.
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27.12.2024 13:32
+7
Как говорил Иван Васильевич, таких нужно садить только на кол.
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27.12.2024 13:36
+7
Коли вже по справжньому почнуть боротись з ворогами колоборантами ,цю мерзоту треба знищувати іншої мови воно не розуміє , а то ніби граются .
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27.12.2024 14:40
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ну все ж таки профіт якійсь є - гарантовано не мобілізують. Та і про харчування вже не прийдеться турбуватись.
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27.12.2024 13:32 Відповісти
Как говорил Иван Васильевич, таких нужно садить только на кол.
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27.12.2024 13:36 Відповісти
декілька камер, які були замасковані під виглядом пташиних гнізд Джерело: https://censor.net/ua/p3527317

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27.12.2024 13:43 Відповісти
І знову "співробітник правоохоронних органів України..." Джерело: https://censor.net/ua/p3527317
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27.12.2024 14:01 Відповісти
В Африці відрубують зразу руку або руки ))))
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27.12.2024 14:18 Відповісти
І всє рузкоґоворящіє!
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27.12.2024 14:19 Відповісти
РОЗСТРІЛЯТИ
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27.12.2024 14:39 Відповісти
Коли вже по справжньому почнуть боротись з ворогами колоборантами ,цю мерзоту треба знищувати іншої мови воно не розуміє , а то ніби граются .
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27.12.2024 14:40 Відповісти
Очумєлиє ручкі ...
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27.12.2024 14:53 Відповісти
"[…] колишній співробітник правоохоронних органів України Олександр Ігнатьєв, якого у 2014 році звільнили за корупцію […]".

Я, наївний, думав, що за корупцію саджають… А за неї, виявляється, звільняють!
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27.12.2024 15:39 Відповісти
Хтось недавно з депутатів пропонував корупцію прирівняти до зради. Але, як завжди, все затихло.
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27.12.2024 15:48 Відповісти
Якась муйня, і шляпа....
а кусок обрізаної рельси, це явно гальмівний башмак....цирк на дроті...
а шпаківня це взагалі шедевр....
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28.12.2024 04:03 Відповісти
 
 