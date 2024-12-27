Хотіли масово пустити під укіс потяги: СБУ викрила агентурну групу ГРУ РФ. ФОТОрепортаж

Викрито та нейтралізовано агентурну групу ГРУ РФ, яка мала організувати серію підривів залізничних колій, через які озброєння і техніка для ЗСУ постачаються на фронт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Контррозвідка СБУ затримала ворожого агента, який готувався пустити з рейок перший поїзд.

"Для вчинення диверсії фігурант готував саморобний гальмівний "башмак", який мав спричинити сходження ешелону з боєприпасами ЗСУ із колії. Щоб зафіксувати цей злочин на відео, агент розмістив навколо залізничного полотна декілька камер, які були замасковані під виглядом пташиних гнізд і мали фіксувати диверсію в режимі реального часу", - йдеться в повідомленні.

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Завербованим спецслужбами РФ виявився житель Рівного, який працював на 316-й розвідцентр головного управління генштабу ЗС РФ (ГРУ), що дислокується в окупованому Криму.





До складу мережі входило ще двоє зрадників, які наразі переховуються на тимчасово окупованому півострові.

"Організатором мережі був 43-річний Роман Якимчук, а "зв’язковим", який підшукував і ставив завдання агенту, колишній співробітник правоохоронних органів України Олександр Ігнатьєв, якого у 2014 році звільнили за корупцію та пияцтво. Для роботи із агентом у Києві Якимчук та Ігнатьєв дали запит до гру рф на 100 тис. доларів США. При цьому безпосередньо агенту у столиці України вони пообіцяли лише 40% від цієї суми. Решту коштів Якимчук та Ігнатьєв планували розподілити між собою, приховавши цей факт від керівництва воєнної розвідки рф", - зазначили в СБУ.

Ворожого агента було затримано, дії його кураторів задокументовано.

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Всім трьом СБУ повідомила про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 113 (готування та підбурювання до вчинення диверсії в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Якимчуку та Ігнатьєву оголошено про підозру заочно. Затриманий агент перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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