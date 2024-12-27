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Директор Департаменту КМДА Світлий оформив собі фейкову інвалідність та отримав 300 тис. грн пенсії, - СБУ. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили Директора Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської державної адміністрації (КМДА), який безпідставно оформив собі фіктивну 2 групу інвалідності. Посадовцю повідомлено про підозру.

Про це повідомляє пресслужба СБУ та Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Правоохоронці не вказують імені підозрюваного, але відомо, що нині цю посаду обіймає Руслан Світлий.

Зазначається, що у 2022 році фігурант подав до однієї із районних МСЕК міста Києва підроблені медичні довідки про свій діагноз, який насправді не відповідає дійсності, а також фейкові "виписки із медичної карти", які нібито посвідчували його перебування на стаціонарному лікуванні.

Керівник Департаменту КМДА Руслан Світлий оформив фіктивну інвалідність

У підсумку це дозволило чиновнику безпідставно отримати 2 групу інвалідності, яка не лише "гарантувала бронь" від військової служби, але й дозволяла йому отримувати виплати по інвалідності із державного бюджету.

Зокрема, як встановило розслідування, із 2022 року посадовцю нарахували майже 300 тис. грн соціальної підтримки як для особи з інвалідністю.

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Нині посадовцю повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
  • ч. 3 ст. 190 (шахрайство).

Досудове розслідування триває. Проводяться комплексні заходи для встановлення обставин злочину і притягнення всіх винних осіб до відповідальності.

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Керівник Департаменту КМДА Руслан Світлий оформив фіктивну інвалідність
Керівник Департаменту КМДА Руслан Світлий оформив фіктивну інвалідність
Керівник Департаменту КМДА Руслан Світлий оформив фіктивну інвалідність

Автор: 

КМДА (2370) СБУ (12821) інвалідність (267) підозра (767)


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Топ коментарі
+21
Державою керують каліки-клоуни, це сюр якийсь. Народ який в сраку ЄС? Чи НАТО? Часом мені здається, що захід не ворушить цю купу гною лише з-за того, що Україна працює " волнорізом" перед росіє.
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27.12.2024 15:23
+16
а що там з прокурорами? тиша. який резонанс
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27.12.2024 15:24
+10
Хворіють...
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27.12.2024 15:26
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Державою керують каліки-клоуни, це сюр якийсь. Народ який в сраку ЄС? Чи НАТО? Часом мені здається, що захід не ворушить цю купу гною лише з-за того, що Україна працює " волнорізом" перед росіє.
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27.12.2024 15:23 Відповісти
Ну і заради чого цей срач, ти апелюєш до народу з окопу? Директорів департаментів попризначав Кличко, він некомпетентний ледацюга, що жодним чином не розбирається у міському управлінні, не знаю можливо сам не краде, але повинен був здогадуватися, кого він призначає на посади зі свого злодійкуватого оточення, туди і копай, а не клепай на народ.
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27.12.2024 15:58 Відповісти
Я апелюю до кожного, корупціонера, не залежно від партії та призначення. І що за мода всім тикати? А іще де в моєму коментарі образа народу? Може досить Україну та народ прив'язувати до партії чи конкретної особи.
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27.12.2024 16:07 Відповісти
до кожного, це означає, що до нікого, мають бути конкретні адресні звинувачення, бажано з відповідними обставинами дій чи бездіяльності, інакше це пуста патетика
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27.12.2024 16:20 Відповісти
Тобто ? Я коментую що написано, чи вас образило слова клоуни? Чи в нас не знаходили фейкові інвалідності? В статті написано, конкретне ім'я і прізвище.
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27.12.2024 16:26 Відповісти
Хтось виконав конкретну корисну роботу, розкопав компромат на псевдоінваліда Руслана Світлого, рідкісний привід порадіти за правоохоронні органи та дізнатися, що воно таке. А якщо вже узагальнювати, то департаменти взагалі непотрібні, це корупційне болото, яке дублює роботу комунальних служб і дорого коштує місту. За інших обставин це була б цікава тема для обговорення, а зараз поживна субстанція для політичних лозунгів, у гілці переважно демагогія, репліки про необхідність боротьби зі злом, і майже все беззмістовно, крім скарги на хама-депутата, який втім теж не названий за іменем.
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27.12.2024 17:05 Відповісти
Педалька не крадёт???Любая мутная схема(а в столице и не только рулит мутняк) идет через Педальку.Воробушек не поср..т на Кресте или Андреевке не заплатив Педальке копеечку.
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27.12.2024 21:33 Відповісти
****** інваліди...
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27.12.2024 17:13 Відповісти
Остап тут, я з вами згоден, що знайшли просто цапа відбувала. Щодо лозунгів у гілці, так людям вже нічого не залишилося, хоч так негатив зпустити.
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27.12.2024 17:16 Відповісти
До речі, після вручення підозри хрестик зняв
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27.12.2024 17:18 Відповісти
Антон, навряд до хрестика згідно нової постанови можна рясу докупити і бронь.
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27.12.2024 19:09 Відповісти
Не допоміг йому ні хрестик чудотворний ні ниточка червона на руці ,нічого не допомагає тим хто далекий від праведності ,а всі успіхи лише тимчасові .
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27.12.2024 20:41 Відповісти
Як вже заї...али ці зелені чиновники! Хай вилупки, живуть на мінімальну пенсію, як і 90 відсотків пересічних українців-інвалідів, пенсіонерів!
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27.12.2024 15:24 Відповісти
І журналісти чомусь мовчать
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27.12.2024 15:38 Відповісти
Чого це слуги мають жити за пенцію своїх панів? Вони не для того йшли у владу.
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27.12.2024 16:08 Відповісти
а що там з прокурорами? тиша. який резонанс
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27.12.2024 15:24 Відповісти
Хворіють...
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27.12.2024 15:26 Відповісти
З другої групи перестрибують на 1, хоча б у робочих кабінєтах втрачати свідомість не почали, а то при таких діагнозах ще й роблять за ті копійки які вже меньші за їх захмарні пенсії.
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27.12.2024 15:47 Відповісти
Ага, загострилось запалення хитрощів
І комісія яка це розслідувала мовчить, мабуть, теж захворіла
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27.12.2024 15:56 Відповісти
во-во, я так понимаю их там попалилось столько *****, что если все прикрыть так прокуроров в Украине и не останется
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27.12.2024 15:27 Відповісти
Вони і самі з задоволенням хвалять. Їхні місця біля параші з конфіскацією
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27.12.2024 15:45 Відповісти
суки
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27.12.2024 15:24 Відповісти
Ловлять? - чи ше тільки підозрюють?
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27.12.2024 15:27 Відповісти
Я вважаю, що потрібно жорстко карати за подібні дії
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27.12.2024 15:31 Відповісти
Нема кому карати. Вор вору глаз нє виклюєт
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27.12.2024 15:40 Відповісти
А зробити їм реальну інвалідність?
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27.12.2024 15:34 Відповісти
Це було б саме правильне та справедливе рішення!
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27.12.2024 15:35 Відповісти
Руки відрубати, щоб й посрати самостійно не могли.
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27.12.2024 15:38 Відповісти
Таке враження що у зеленої більшості усі інваліди з розумовими вадами... .
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27.12.2024 15:34 Відповісти
світла ж людина.
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27.12.2024 15:34 Відповісти
Я ,не побоюсь цього слова,-просто святий.
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27.12.2024 16:34 Відповісти
Зробити інвалідом, щоб всі бачили що дійсно інвалід. Слів немає, залишилися тільки матюки. Но для них це мова спілкування.
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27.12.2024 15:43 Відповісти
Бачили як пенсіонери інваліди живуть. Підлога в мармурі.
Підняв Смарагдовий рівень життя, що не кажіть
А пенсія 3000 (як у моєї мами) то все ІПСО
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27.12.2024 15:51 Відповісти
А мер Київа теж інвалід ?
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27.12.2024 15:54 Відповісти
Спитай у нього.
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27.12.2024 16:09 Відповісти
Який хрин заважає ВЗРаді подати на підписання "зезеденту поцріоту законопроект-" Інвалідам 1,2, та 3 групи,котрі отримують соціальну пенсію від держави , забороняєтсья бути обраними в органи влади, або працювати в органах влади, та утримувати з державного бюджету заробітню плату.Інвалідність таких пенсіонерів,не є забороною на їх працевлаштування в приватні підприємства ,з одночасним отриманням ними і зарплати і пенсії,,,
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27.12.2024 16:00 Відповісти
Мій покійний батько був інвалідом- ампутація лівої ноги вище коліна
та перебита ступня правої - 2-а світова. Мав вищу освіту, але займати
керівні посади з 2-ю групою не мав права. Коли запропонували
підвищення, довелось перейти на 3групу.
Свого часу , після набуття незалежності, написав заяву, чому
в Європейских країнах пансіонери- інваліди отримують дві пенсіі-
одна за отриманні увічча, а другу за напрацьований стаж на підприємствах. Відповідь від керівника групи Верхоної Ради
була образлива. Крім того батько подав позив за поранення
з подальшою ампутацією розривними пулями, що заборонені
Женевською конвенцією-- до Німеччини. ВІдповід того ж депутата
була ........ " Ну виж не були вивезенина примусові роботи!! "
А ВИ перевірте скільки депутатів - пенсіонерів.
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27.12.2024 16:27 Відповісти
свинособачого бота забули спитати
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27.12.2024 16:04 Відповісти
Реєстрація: 27 грудня 2024

Заходив: 27 грудня 2024 в 14:16

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27.12.2024 16:07 Відповісти
зебил
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27.12.2024 17:26 Відповісти
Все зникне, як ранковий туман - правда, через років 2-3.....
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27.12.2024 16:03 Відповісти
В Украине нет бедных инвалидов , пенсионеров , нет, потому что у власти ЗЕ , минимум 300 тыс. гр. Аппетиты **** не по детски....
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27.12.2024 16:11 Відповісти
Мені цікаво, яка пенсія у бувшого чиновника середньої ланки американського чи британського міста.
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27.12.2024 16:23 Відповісти
вывод-*************** чиновник!наказание-сделать реально инвалидом 2 группы!
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27.12.2024 17:20 Відповісти
Дуже цікаво , чи щось йому впаяють за шахрайство ?
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27.12.2024 18:45 Відповісти
О каких выплатах как инвалиду второй группы идёт речь? Идеально знаю одного инвалида на 2 группе, 72 г возраст, на группе с 2006 г. Да абсолютно ни каких денег не получал! Вообще в собес не разу не приглашали, писем не слали по любой иной причине! Все правда.
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27.12.2024 23:19 Відповісти
 
 