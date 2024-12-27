Директор Департаменту КМДА Світлий оформив собі фейкову інвалідність та отримав 300 тис. грн пенсії, - СБУ. ФОТОрепортаж
Правоохоронці викрили Директора Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської державної адміністрації (КМДА), який безпідставно оформив собі фіктивну 2 групу інвалідності. Посадовцю повідомлено про підозру.
Про це повідомляє пресслужба СБУ та Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.
Правоохоронці не вказують імені підозрюваного, але відомо, що нині цю посаду обіймає Руслан Світлий.
Зазначається, що у 2022 році фігурант подав до однієї із районних МСЕК міста Києва підроблені медичні довідки про свій діагноз, який насправді не відповідає дійсності, а також фейкові "виписки із медичної карти", які нібито посвідчували його перебування на стаціонарному лікуванні.
У підсумку це дозволило чиновнику безпідставно отримати 2 групу інвалідності, яка не лише "гарантувала бронь" від військової служби, але й дозволяла йому отримувати виплати по інвалідності із державного бюджету.
Зокрема, як встановило розслідування, із 2022 року посадовцю нарахували майже 300 тис. грн соціальної підтримки як для особи з інвалідністю.
Нині посадовцю повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
- ч. 3 ст. 190 (шахрайство).
Досудове розслідування триває. Проводяться комплексні заходи для встановлення обставин злочину і притягнення всіх винних осіб до відповідальності.
Будь ласка, зачекайте...
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І комісія яка це розслідувала мовчить, мабуть, теж захворіла
Підняв Смарагдовий рівень життя, що не кажіть
А пенсія 3000 (як у моєї мами) то все ІПСО
та перебита ступня правої - 2-а світова. Мав вищу освіту, але займати
керівні посади з 2-ю групою не мав права. Коли запропонували
підвищення, довелось перейти на 3групу.
Свого часу , після набуття незалежності, написав заяву, чому
в Європейских країнах пансіонери- інваліди отримують дві пенсіі-
одна за отриманні увічча, а другу за напрацьований стаж на підприємствах. Відповідь від керівника групи Верхоної Ради
була образлива. Крім того батько подав позив за поранення
з подальшою ампутацією розривними пулями, що заборонені
Женевською конвенцією-- до Німеччини. ВІдповід того ж депутата
була ........ " Ну виж не були вивезенина примусові роботи!! "
А ВИ перевірте скільки депутатів - пенсіонерів.
Заходив: 27 грудня 2024 в 14:16
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