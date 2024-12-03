Прикидався глухонімим, але погорів на голосовому повідомленні: прикордонники затримали чоловіка на Вінниччині. ФОТОрепортаж

На блокпосту в Могилів-Подільському районі затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон із підробленими документами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Поблизу кордону з Молдовою прикордонники разом із Нацполіцією зупинили для перевірки автомобіль, яким керувала 37-річна жителька Дніпропетровщини. Пасажиром був 25-річний чоловік, який надав документи інваліда другої групи з вадами слуху та мовлення.

Як повідомляється, під час перевірки було виявлено, що довідки мали ознаки підробки: відсутні печатки на фотографіях, а штампи виглядали сумнівними. Згодом у телефоні чоловіка знайшли голосові повідомлення, які довели, що він насправді не має вад мовлення. Під час бесіди порушник зізнався, що підроблені документи планував використати для незаконного перетину кордону.

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Як з'ясувалося, водійка за 3500 євро організувала "повний пакет послуг": виготовлення фальшивих документів і доставку чоловіка до кордону.

Додатково, під час огляду автомобіля "Volkswagen" правоохоронці знайшли печатки, кліше та бланки з відтисками територіального центру комплектування, які були оформлені на ім’я інших чоловіків призовного віку.

На затриманого 25-річного чоловіка складено протокол за ст. 204-1 КУпАП ("Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України").

Водійці автомобіля оголошено підозру за ч. 3 ст. 332 КК України ("Незаконне переправлення осіб через державний кордон України").







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