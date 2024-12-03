Прикидався глухонімим, але погорів на голосовому повідомленні: прикордонники затримали чоловіка на Вінниччині. ФОТОрепортаж
На блокпосту в Могилів-Подільському районі затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон із підробленими документами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
Поблизу кордону з Молдовою прикордонники разом із Нацполіцією зупинили для перевірки автомобіль, яким керувала 37-річна жителька Дніпропетровщини. Пасажиром був 25-річний чоловік, який надав документи інваліда другої групи з вадами слуху та мовлення.
Як повідомляється, під час перевірки було виявлено, що довідки мали ознаки підробки: відсутні печатки на фотографіях, а штампи виглядали сумнівними. Згодом у телефоні чоловіка знайшли голосові повідомлення, які довели, що він насправді не має вад мовлення. Під час бесіди порушник зізнався, що підроблені документи планував використати для незаконного перетину кордону.
Як з'ясувалося, водійка за 3500 євро організувала "повний пакет послуг": виготовлення фальшивих документів і доставку чоловіка до кордону.
Додатково, під час огляду автомобіля "Volkswagen" правоохоронці знайшли печатки, кліше та бланки з відтисками територіального центру комплектування, які були оформлені на ім’я інших чоловіків призовного віку.
На затриманого 25-річного чоловіка складено протокол за ст. 204-1 КУпАП ("Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України").
Водійці автомобіля оголошено підозру за ч. 3 ст. 332 КК України ("Незаконне переправлення осіб через державний кордон України").
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