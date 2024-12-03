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Новини Фото Війна
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Прикидався глухонімим, але погорів на голосовому повідомленні: прикордонники затримали чоловіка на Вінниччині. ФОТОрепортаж

На блокпосту в Могилів-Подільському районі затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон із підробленими документами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

На Вінниччині затримали чоловіка, який підробив документи інваліда для перетину кордону

Поблизу кордону з Молдовою прикордонники разом із Нацполіцією зупинили для перевірки автомобіль, яким керувала 37-річна жителька Дніпропетровщини. Пасажиром був 25-річний чоловік, який надав документи інваліда другої групи з вадами слуху та мовлення.

Як повідомляється, під час перевірки було виявлено, що довідки мали ознаки підробки: відсутні печатки на фотографіях, а штампи виглядали сумнівними. Згодом у телефоні чоловіка знайшли голосові повідомлення, які довели, що він насправді не має вад мовлення. Під час бесіди порушник зізнався, що підроблені документи планував використати для незаконного перетину кордону.

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Як з'ясувалося, водійка за 3500 євро організувала "повний пакет послуг": виготовлення фальшивих документів і доставку чоловіка до кордону.

Додатково, під час огляду автомобіля "Volkswagen" правоохоронці знайшли печатки, кліше та бланки з відтисками територіального центру комплектування, які були оформлені на ім’я інших чоловіків призовного віку.

На затриманого 25-річного чоловіка складено протокол за ст. 204-1 КУпАП ("Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України").

Водійці автомобіля оголошено підозру за ч. 3 ст. 332 КК України ("Незаконне переправлення осіб через державний кордон України").

На Вінниччині затримали чоловіка, який підробив документи інваліда для перетину кордону
На Вінниччині затримали чоловіка, який підробив документи інваліда для перетину кордону
На Вінниччині затримали чоловіка, який підробив документи інваліда для перетину кордону

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Автор: 

Вінницька область (1011) прикордонники (1095) інвалідність (262) ухилянти (877)


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та відправте його в полтавський тцк. його там ручкою сліпим зроблять
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03.12.2024 16:41 Відповісти
І доки виправлять на справжні.
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03.12.2024 16:44 Відповісти
згідно наказу МОУ 402
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03.12.2024 16:46 Відповісти
ліповий тцк разом с мсеком на колесах.
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03.12.2024 16:43 Відповісти
Колись їхали на стажування цілою учбовою групою... "Глухонімі" задовбали своїми "фотокартинками"... Якось на станції вийшли на перон. Хлопці курять. Тут з вагону "глухонімий" спускається. Генка "випадково" повів ногою. "Глухонімий" ляпнувся на пероні. Матюччя чула вся платформа...
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03.12.2024 16:44 Відповісти
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03.12.2024 17:01 Відповісти
 
 