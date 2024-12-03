Притворялся глухонемым, но погорел на голосовом сообщении: пограничники задержали мужчину на Виннитчине.. ФОТОрепортаж

На блокпосту в Могилев-Подольском районе задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу с поддельными документами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Вблизи границы с Молдовой пограничники вместе с Нацполицией остановили для проверки автомобиль, которым управляла 37-летняя жительница Днепропетровщины. Пассажиром был 25-летний мужчина, который предоставил документы инвалида второй группы с недостатками слуха и речи.

Как сообщается, во время проверки было обнаружено, что справки имели признаки подделки: отсутствуют печати на фотографиях, а штампы выглядели сомнительными. Впоследствии в телефоне мужчины нашли голосовые сообщения, которые доказали, что он на самом деле не имеет недостатков речи. Во время беседы нарушитель признался, что поддельные документы планировал использовать для незаконного пересечения границы.

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Как выяснилось, водитель за 3500 евро организовала "полный пакет услуг": изготовление фальшивых документов и доставку мужчины до границы.

Дополнительно, при осмотре автомобиля "Volkswagen" правоохранители нашли печати, клише и бланки с оттисками территориального центра комплектования, которые были оформлены на имя других мужчин призывного возраста.

На задержанного 25-летнего мужчину составлен протокол по ст. 204-1 КУоАП ("Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины").

Водителю автомобиля объявлено подозрение по ч. 3 ст. 332 УК Украины ("Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины").







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