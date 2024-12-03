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Притворялся глухонемым, но погорел на голосовом сообщении: пограничники задержали мужчину на Виннитчине.. ФОТОрепортаж

На блокпосту в Могилев-Подольском районе задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу с поддельными документами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

На Вінниччині затримали чоловіка, який підробив документи інваліда для перетину кордону

Вблизи границы с Молдовой пограничники вместе с Нацполицией остановили для проверки автомобиль, которым управляла 37-летняя жительница Днепропетровщины. Пассажиром был 25-летний мужчина, который предоставил документы инвалида второй группы с недостатками слуха и речи.

Как сообщается, во время проверки было обнаружено, что справки имели признаки подделки: отсутствуют печати на фотографиях, а штампы выглядели сомнительными. Впоследствии в телефоне мужчины нашли голосовые сообщения, которые доказали, что он на самом деле не имеет недостатков речи. Во время беседы нарушитель признался, что поддельные документы планировал использовать для незаконного пересечения границы.

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Как выяснилось, водитель за 3500 евро организовала "полный пакет услуг": изготовление фальшивых документов и доставку мужчины до границы.

Дополнительно, при осмотре автомобиля "Volkswagen" правоохранители нашли печати, клише и бланки с оттисками территориального центра комплектования, которые были оформлены на имя других мужчин призывного возраста.

На задержанного 25-летнего мужчину составлен протокол по ст. 204-1 КУоАП ("Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины").

Водителю автомобиля объявлено подозрение по ч. 3 ст. 332 УК Украины ("Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины").

На Вінниччині затримали чоловіка, який підробив документи інваліда для перетину кордону
На Вінниччині затримали чоловіка, який підробив документи інваліда для перетину кордону
На Вінниччині затримали чоловіка, який підробив документи інваліда для перетину кордону

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Винницкая область (1033) пограничники (1571) инвалидность (172) уклонисты (827)


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та відправте його в полтавський тцк. його там ручкою сліпим зроблять
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03.12.2024 16:41 Ответить
І доки виправлять на справжні.
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03.12.2024 16:44 Ответить
згідно наказу МОУ 402
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03.12.2024 16:46 Ответить
ліповий тцк разом с мсеком на колесах.
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03.12.2024 16:43 Ответить
Колись їхали на стажування цілою учбовою групою... "Глухонімі" задовбали своїми "фотокартинками"... Якось на станції вийшли на перон. Хлопці курять. Тут з вагону "глухонімий" спускається. Генка "випадково" повів ногою. "Глухонімий" ляпнувся на пероні. Матюччя чула вся платформа...
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03.12.2024 16:44 Ответить
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03.12.2024 17:01 Ответить
 
 