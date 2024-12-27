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Заплатили по $15 тис. за човен через Тису: затримано 6 чоловіків біля кордону на Закарпатті, - ДПСУ. ФОТО

На Закарпатті прикордонники затримали шістьох чоловіків, які заплатили щонайменше по 15 тисяч доларів "переправникам",  щоб незаконно переплисти кордон через Тису і потрапити до Угорщини.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що переправники, яким кожен із зловмисників віддав щонайменше 15 тисяч доларів США, спонукали чоловіків до перепливання річки Тиса. Надавши своїм "клієнтам" гумовий човен, ділки відправили їх на ризикований "заплив".

"За 20 метрів до держрубежу "човнярів" зупинив прикордонний наряд. Троє з чоловіків, проігнорувавши законні вимоги військовослужбовців, спробували втекти, їх вдалось зупинити за допомогою службового собаки", - розповіли в ДПСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Маскувалися під траурний кортеж: двох ухилянтів затримано на Закарпатті. ФОТОрепортаж 

Правоохоронці склали адміністративні протоколи щодо затриманих за спробу незаконного перетину кордону та за злісну непокору прикордонній службі.

Зараз встановлюються особи, які були організаторами незаконної схеми переправлення чоловіків до Угорщини.

Шістьох ухилянтів затримали прикордонники поблизу кордону на Закарпатті

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5986) ухилянти (905) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+10
Ось вам і штурмовий підрозділ для форсування Дніпра готовий!
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27.12.2024 17:09
+5
Човен - по ціні катера!
Катер - по ціні яхти,,,,,
Так от чому так дорого яхти коштують в світі!
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27.12.2024 17:04
+5
С погранцами не поделились и вот результат!
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27.12.2024 17:08
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Човен - по ціні катера!
Катер - по ціні яхти,,,,,
Так от чому так дорого яхти коштують в світі!
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27.12.2024 17:04 Відповісти
Цей надувний човен йшов у комплекті із Ролс-Ройсом, тому стільки коштує.
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27.12.2024 17:16 Відповісти
комплект?
Тоді ще задешево....
Видно, що патріоти працюють на державу Україна!!!
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27.12.2024 17:19 Відповісти
До комплекту ще ласти мають бути.
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27.12.2024 17:24 Відповісти
і як мінімум 30-40 комплектів....
із тих 5-и розмір може бути від 39-го розміру до 45-го....
Щоб не злетіли під час запливу!!!!
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27.12.2024 17:30 Відповісти
С погранцами не поделились и вот результат!
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27.12.2024 17:08 Відповісти
Коли вже перебіжчики зрозуміють ,що більшість пропозицій йдуть якраз від погранців, В Україні зараз дуже цікава ситуація ,замість того ,щоб одужувати від корупції ,ця країна ще більше занурюється в темряву корупції і беззаконня .Погранці ,митники,тцкашники , комбриги ,комбати,поліцаї просто шаленими темпами збагачуються за рахунок тіла держави.
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27.12.2024 20:29 Відповісти
Ну и что? Значит так суждено нам!
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27.12.2024 21:38 Відповісти
Доля людини в руках людини ,тому і називається та частина руки долонею де прописана її доля, а доля держави залежить від людей , бо саме від них залежить якою є держава. Якщо більшість людей оргагізовані ,освідчені ,культурні то і держава людяна, а якщо жадібні ,схильні до крадіжок ,хабарів,корупції, безкультурні,егоїстичні ,то якою буде ця держава? Україною. Бажаю всім стати кращими і тоді Україна стане кращою.
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27.12.2024 23:09 Відповісти
Ось вам і штурмовий підрозділ для форсування Дніпра готовий!
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27.12.2024 17:09 Відповісти
Захотелось ишаку -
Топай-топай! -
Переплыть вон ту реку
Кверху жопой.

Но проклятая река -
Топай-топай! -
Утопила ишака
Кверху жопой. (с)
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27.12.2024 17:11 Відповісти
За таки гроші можна було і підкоп замовити.
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27.12.2024 17:26 Відповісти
Черговий заплив сцикунів в ТЦК. Рота для морської піхоти практично готова.
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27.12.2024 17:32 Відповісти
Ну для роти шістьох замало, але відповідна підготовка точно є.
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27.12.2024 17:40 Відповісти
Ти думаєш, що це дотепно? З окопу пишеш, клоун? До речі, назви мені закон, який забороняє виїзд чоловіків за кордон.
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27.12.2024 18:35 Відповісти
Я за 15 т. зелених і тещу би віддав ,для укладання фіктивного шлюбу .
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27.12.2024 17:38 Відповісти
Кожному.
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27.12.2024 19:11 Відповісти
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27.12.2024 19:50 Відповісти
Премію Дарвіна заслужили.
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27.12.2024 17:47 Відповісти
Без лоха і життя фуйове..Я б запропонував їм пістоль Люгера...
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27.12.2024 18:04 Відповісти
90к баксов - можно было и скоростной катер купить 🤣
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27.12.2024 18:06 Відповісти
Барк 250С Ціна 8170 гр....8170гр,Карл..
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27.12.2024 18:09 Відповісти
Трясця, по 2.5 баксів з носа ! Це скільки конвертів можна було спакувати поліції та митникам ?
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27.12.2024 18:13 Відповісти
З носа по 15
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27.12.2024 19:12 Відповісти
Скільки не висміюйте всім ясно, що з України треба виїжджати. Я от виїхав і ні на секунду не шкодую
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27.12.2024 18:28 Відповісти
"всім ясно" - всім обісцяним ухилянтам? ніхто з цим не сперечається.
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30.12.2024 13:26 Відповісти
Ти з окопу? Чи ти вертухай?
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31.12.2024 01:02 Відповісти
я з України, ухилянтик. В окопі також був. Тобі треба було (стати ухилянтом) - ти ним і став. Мільйони людей зробили інший вибір, тож не раціоналізаторствуй тепер - а живи зі своїм вибором.
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31.12.2024 12:41 Відповісти
Це твоє право бути в окопі. А моє право виїхати за кордон. За ст. 336 ККУ мене не засуджено. Тому жодного права називати мене ухилянтом ти не маєш
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03.01.2025 01:45 Відповісти
довбні. Рішення ВСУ: заборона виїзду за кордон не законна. %D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Постанова від 12.12.2024 по справі № 990/16/24 Велика Палата Верховного Суду
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27.12.2024 18:30 Відповісти
Бідолашні прикордонники, хабарники і інші українські упирі в особі зеленського і шобли залишилися без грошей.
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27.12.2024 18:33 Відповісти
Интересно , Где такие деньги берут? Это не пролетарий и не аграрий. Мафия?
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27.12.2024 18:31 Відповісти
Золоті човни нині
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27.12.2024 19:26 Відповісти
Цікаво, а де ухилянти такі гроші беруть? 15 тисяч доларів!
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27.12.2024 20:25 Відповісти
 
 