Заплатили по $15 тис. за човен через Тису: затримано 6 чоловіків біля кордону на Закарпатті, - ДПСУ. ФОТО
На Закарпатті прикордонники затримали шістьох чоловіків, які заплатили щонайменше по 15 тисяч доларів "переправникам", щоб незаконно переплисти кордон через Тису і потрапити до Угорщини.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що переправники, яким кожен із зловмисників віддав щонайменше 15 тисяч доларів США, спонукали чоловіків до перепливання річки Тиса. Надавши своїм "клієнтам" гумовий човен, ділки відправили їх на ризикований "заплив".
"За 20 метрів до держрубежу "човнярів" зупинив прикордонний наряд. Троє з чоловіків, проігнорувавши законні вимоги військовослужбовців, спробували втекти, їх вдалось зупинити за допомогою службового собаки", - розповіли в ДПСУ.
Правоохоронці склали адміністративні протоколи щодо затриманих за спробу незаконного перетину кордону та за злісну непокору прикордонній службі.
Зараз встановлюються особи, які були організаторами незаконної схеми переправлення чоловіків до Угорщини.
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Катер - по ціні яхти,,,,,
Так от чому так дорого яхти коштують в світі!
Тоді ще задешево....
Видно, що патріоти працюють на державу Україна!!!
із тих 5-и розмір може бути від 39-го розміру до 45-го....
Щоб не злетіли під час запливу!!!!
Топай-топай! -
Переплыть вон ту реку
Кверху жопой.
Но проклятая река -
Топай-топай! -
Утопила ишака
Кверху жопой. (с)