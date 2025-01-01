Двоє чоловіків у Харкові побили та пограбували військового, який приїхав у відпустку, - прокуратура. ФОТО

У Харкові двоє чоловіків побили та пограбували військового, який приїхав у відпустку.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Харківщини, передає Цензор.НЕТ.

Так, 27 грудня близько 17:50 двоє чоловіків перебували поблизу підземного переходу, розташованого по вул. Привокзальній у Харкові, де побачили 45-річного військового, який приїхав у відпустку.

"Наздогнавши його, один зі зловмисників вдарив потерпілого кулаком в обличчя, а коли той впав, продовжив бити його ногами разом зі своїм спільником. Подолавши таким чином супротив і спричинивши чоловіку тілесні ушкодження, грабіжники забрали його майно — телефон, документи, готівкові кошти та інші речі, які він мав при собі, після чого втекли з місця злочину", - йдеться в повідомленні.

Зловмисників було оперативно встановлено та затримано. Наразі їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

За вчинене підозрюваним загрожує до десяти років позбавлення волі.

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