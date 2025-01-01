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побиття (893) пограбування (572) Харків (5429) військовослужбовці (4598) Харківська область (211) Харківський район (43)

Двоє чоловіків у Харкові побили та пограбували військового, який приїхав у відпустку, - прокуратура. ФОТО

У Харкові двоє чоловіків побили та пограбували військового, який приїхав у відпустку.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Харківщини, передає Цензор.НЕТ.

Так, 27 грудня близько 17:50 двоє чоловіків перебували поблизу підземного переходу, розташованого по вул. Привокзальній у Харкові, де побачили 45-річного військового, який приїхав у відпустку.

"Наздогнавши його, один зі зловмисників вдарив потерпілого кулаком в обличчя, а коли той впав, продовжив бити його ногами разом зі своїм спільником. Подолавши таким чином супротив і спричинивши чоловіку тілесні ушкодження, грабіжники забрали його майно — телефон, документи, готівкові кошти та інші речі, які він мав при собі, після чого втекли з місця злочину", - йдеться в повідомленні.

Зловмисників було оперативно встановлено та затримано. Наразі їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

За вчинене підозрюваним загрожує до десяти років позбавлення волі.

Читайте: Співробітник ТЦК у Вінниці під час суперечки завдав тілесних ушкоджень військовозобов’язаному: йому повідомлено про підозру, - прокуратура

Двоє чоловіків побили та пограбували військового у Харкові
Двоє чоловіків побили та пограбували військового у Харкові

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Топ коментарі
+39
Зловмисники, гадаю, заброньовані? Чи інваліди?
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01.01.2025 14:33
+36
чергові мерзенні покидьки...
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01.01.2025 14:32
+20
Віддайте їх на "поруки" військовим, не "засмічуйте" СІЗО!
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01.01.2025 14:35
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чергові мерзенні покидьки...
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01.01.2025 14:32 Відповісти
Зловмисники, гадаю, заброньовані? Чи інваліди?
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01.01.2025 14:33 Відповісти
Можно разбронировать,через Дiю,и в часть откуда потерпевший...
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01.01.2025 14:59 Відповісти
Вони бандити. Дайте їм зброю, хай вбивають, грабують і гвалтують.
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01.01.2025 15:13 Відповісти
А на розмунування відправити чи окопи копати - твій мозок не здатен на таке здогадатися? в голові як мантра "зброя зброя зброя .. це небезпечно....".. - так? чи як зрозуміти наявність саме такого коментаря?
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01.01.2025 16:34 Відповісти
Що вже трудову мобілізацію в Україні ввели?
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01.01.2025 17:18 Відповісти
Ну війсьвоий обовязок виклбючно для мужчин - порушуючи їх права - просто за те, що мужчиною родився - як нібито це злочин - то вввели.. і тебе це не звилює чомусь!

а от ЗА РЕАЛЬНЫЙ злочин однієї особи проти іншої особи не ввели - і ти дуже стурбований, що чи введуть!???
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01.01.2025 17:51 Відповісти
Я конкретно стурбований, як з армії звалити, а не питаннями гендерної справедливості.
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01.01.2025 18:34 Відповісти
якої ще "гендерної"? статевої, може?

п.с. бо "гендер" - це про психічні хвороби недорозвинених...

а якщо ти стурбований іншим - ну то це так НЕ працює!
А ти в армії , чоловіче, якраз ТОМУ, що в Україні існує статева нерівність, дискримінація по статевому признаку - всупереч статті 161 ККУ та 21 та 24 статтям Конституції - сексизм та мізандрія по відношенню до мужчин!
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01.01.2025 20:34 Відповісти
Гендер - синонім поняття "соціальна стать". Я у кінці 2022 добровольцем в армію пішов. Але за два роки бригада на стільки деградувала, що всі, включаючи мене, звідси лише з'їбатися мріють…
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01.01.2025 20:53 Відповісти
гендер - це штучне слово, штучно стоврений соціальний конструкт
ну так от скажи - до чого тут СТАТЬ?
що тае ке "соціальна стать"?
стільки таких "статей"? - 10, 20, 100, 200, ....нескінченно?

звідки вони взялися - як не від психічних хворіб???

мужчина - це стать! жінка - це стать. - є дві лишень статі (і є люди з пороками при утворенні в утробі)... до чого тут твої "гендери"?

тому і говорю ще раз:

ти в армії , чоловіче, якраз ТОМУ, що в Україні існує статева нерівність, дискримінація по статевому признаку - всупереч статті 161 ККУ та 21 та 24 статтям Конституції - сексизм та мізандрія по відношенню до мужчин!
----

Тому, в теьбе лишень два варіанти - чекати з моря погоди, коли перестануть мужчин дискримінувати
або ж бодатися з державою і по судам таскатись, витрачаючи гроші, нерви, і т.п.
а третій варіант - Тиса, болта до Білорусі, гори-Карпати, "білий прапор" через ТОТ....
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02.01.2025 00:30 Відповісти
"Чи" тут зайве. Вони - заброньовані інваліди - елєкторат.
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01.01.2025 15:16 Відповісти
.. мабуть " студенти " ..
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01.01.2025 15:48 Відповісти
то шо підари питаннь нема! а до чого тут заброньовані чи інваліди? як там в Польщі, заброньований чи інвалід?
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01.01.2025 15:53 Відповісти
в їхніх загаджених демагогією мізках - "передова" = "честь воювати за Вітчизну" - це ПОКАРАННЯ!
по якому Кодексу - не знаю.. але якось так...
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01.01.2025 16:35 Відповісти
коли людей примушують робити те, що вони не хочуть то це покарання
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01.01.2025 17:54 Відповісти
?? в тебе якесь своє визначення слова "покарання"?

Коли людей змушують робити те що вони не хочуть - напряму з покарання не звязано, і зазвичай взагалі ні з яким покаранням не повязано!
а якщо звязано - то взагалі не по тій причині, що ти пробуєш привести..

"Покара́ння може означати: Особлива міра виховання. Захід юридичної відповідальності. Розплата за якісь нерозважливі вчинки."
також
"Покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого"

а в тебе чомусь причина і наслідок перекручені..

одним здажться простим реченням з 8 слів - ти просто хериш здоровий глузд. як так виходить у людей - не розумію...
що потім приходиться багато слів писати, щоби людині продемонструвати її логічні помилки в судженні.
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01.01.2025 17:59 Відповісти
На риття окопів відправити цих гнид!
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01.01.2025 14:34 Відповісти
Це "тяжка" стаття по КК України:
Стаття 187. Розбійhttps://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini/

1. Напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства (розбій), -

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

2. Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм, -

карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.

3. Розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, -

карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

4. Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, -

карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

{Стаття 187 із змінами, внесеними згідно із Законом https://protocol.ua/go/2117-20 № 2117-IX від 03.03.2022 }
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01.01.2025 14:58 Відповісти
Так, але, чомусь в нас таке законодавство, що можуть і відпустити, як відпускають підривачів і підпалювачів, чи тих, хто наводить ракети !
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01.01.2025 15:01 Відповісти
Це дурня, в нас відпускають тільки тих хто може відкупитися, а злочин не має значення
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01.01.2025 15:35 Відповісти
Це не законодавство винувате, а суки-інваліди судді та іже з ними: ватні слідаки, інваліди-прокурори.
По закону №2117, статті 187 ККУ і пункту №4цим мерзенним ублюдкам "світить" від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.
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01.01.2025 15:40 Відповісти
в цілому так... але насправді дійсно - не вистарчає якраз в ККУ " - відправити на розмінування та риття окопів" за такі злочини.
і суть тут не в тому НА КОГО хто НАПАВ! - бо по Конституції - рівноправья -а ен привілеї по признаку носіння пікселя. та найвища соціальна цінність - це людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека..

є злочин - має бути покарання.. а воно має бути відповідним, і має враховувати.. умисел. якщо виявитсья що умисел був дійсно "пограбюувати ВІЙСЬКОВОГО , який воював" - то я згідний - покарання можна збільшити... але - умисел - тто важко довести, якщо немає підгрунтя документального якогось..

тому на даний момент як сказали вище - все упиряється в СУДІВ корумпованих, і в КРИВО-правья як поліцейське, так і судівське!
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01.01.2025 16:40 Відповісти
Безкарність породжує вседозволеність.
Невідворотність покарання, це єдине, що зупиняє злочинність.
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01.01.2025 16:50 Відповісти
так. але покарання має бути - по ділу, по факту та доказах, небрехливих свідченнях та не фальсифікованих справах, адекватне(відповідне) покарання, здоровологічне...
але ми знаємо, як у нас все догори дригом та все шкереберть..
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01.01.2025 16:59 Відповісти
Я вже це написав вище:

Це не законодавство винувате, а суки-інваліди судді та іже з ними: ватні слідаки, інваліди-прокурори.
По закону №2117, статті 187 ККУ і пункту №4цим мерзенним ублюдкам "світить" від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

01.01.2025 15:40
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01.01.2025 17:14 Відповісти
"Що не швидко чиниться присуд за вчинок лихий, тому серце людських синів повне ними, щоб чинити лихе."

правда, далі щось Еклезіаст дужее "нахімічив" зі своїми наївними віруваннями
"Хоч сто раз чинить грішний лихе, а Бог суд відкладає йому, однако я знаю, що тим буде добре, хто Бога боїться, хто перед обличчям Його має страх!"

так і хочеться йому сказати - відкалдений сир/вино - добрі"!!!!!!!!!
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01.01.2025 17:01 Відповісти
Віддайте їх на "поруки" військовим, не "засмічуйте" СІЗО!
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01.01.2025 14:35 Відповісти
Треба було цю гидоту ще у 2014 р. випалювати розпеченим залізом.
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01.01.2025 14:37 Відповісти
Це було головною помилкою тодішньої влади яка майже не боролося з такими явищами.
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01.01.2025 15:31 Відповісти
всі ці сепартистські настрої були ще з часів Кучми! і Ющенка VS Януковича!
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01.01.2025 16:41 Відповісти
Сепаратиські настрої були ще з дня незалежності.І з кожним роком посилювались.А після втечі Януковича,стали явні підстави щоб прийняти справжні законні заходи.До 2014р. це тяжко було зробити у законний спосіб.
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01.01.2025 18:56 Відповісти
"До 2014р. це тяжко було зробити у законний спосіб." - що за маячня? Конституції та ККУ недостатньо. чи що?
а що після 2014 року якись спеціальний Закон вийшов, щоб "можна було"???
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01.01.2025 20:29 Відповісти
Конституції було достатньо.Но влада тоді і зараз клумачила на свій склад як завгодно їй чи це ігнорувала.У складі парламенту було богато комуністів та проросійських.У 2014 коли не стало комуністів і після майданів була надія,що влада буде з такими явищами дієво боротися.Війна почала цьому заважати,но в парламенті проросійських була велика кількість.На медведчуківців законної управи було недостатньо.Но до 2019 щось стало робитися.
Но с приходом зелених у 2019 це снову зникло і відкрито поширювалась пропоганда *руського миру*,і влада свої дії в загалі стала робити на користь рф,аж до середини 2022.Чим і скористався ворог,Їй були откриті двері навстіж
.У нинішній владі достатньо кротів.Но повнемасштабне вторгнення злякало проросійські налаштованих,хто втік,а хто заховався в конуру.Да і зелених поставило на шпагат добровольці,ВСУ і гроші та військова допомога підтримка західу.
А після Стамбулу їх реторика змінилася на проукраїнську.Но чомусь опзж і похожі на них без плакатів і лозунгів залишаються в парламенті?Цей парламент не здатний провадити необхідні закони.
Зараз боротьба з відкритими проросійським видеться і притягування за злочин побільшилось,но це дуже недостатньо,тому що влада зелених під кіривництвом наймагутнішого.
У мене ніякої маячні нема.
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02.01.2025 13:40 Відповісти
та яка мені чи кому різниця, що вони там собі на свій лад тлумачать. Конституції та ККУ достатньо буле і є, щоби задушити сераратизм на корню...
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08.01.2025 01:29 Відповісти
Що при союзі,та за роки незалежності і по сьогодні влада нехтує Конституцією.А чому так відбувається самому собі дайте відповідь?.Також чому з перших днів незалежності населення України неусвідомленно(біля 90%),незалежно від своїх подобань,допомогало рф поставити Україну до своєї залежності? Українська нація почала формуватися лише завдяки Майданам.А на сьогодні при владі стало ще меньше українців.Але війна допомагає до згуртування нації.
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08.01.2025 21:27 Відповісти
що ти знову деманогію якусь розводиш? ти або погоджуєшься з моєю тезою, або ні (і пишеш спростування.. якщо є чим..)
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09.01.2025 00:45 Відповісти
Звичайно не погоджуюсь. У тебе зовсім нема тези.Твої пропозиції не зможуть дати результату.Там нема дієвої відповиді.Спрстувивати тобі у мене нема бажання.
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09.01.2025 15:42 Відповісти
що тобою не так?
чергову херню написав мені, злився від предметної відповіді, - безвідповідальний - , і радий..
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09.01.2025 21:19 Відповісти
Ти не можеш відрізняти одне від іншого .Тобі вже написав.що І Конституція є і ККУ є але на практиці цього явно бракує.Ти мені нагудуєш радянську людину.Поняття відповідальності у кожного своє.У тебе предметна відповідь на твій погляд є - .Достатньо Конституції і ККУ.Це і є помилкове бачення. Херовенною назвав.моє запитання,чому більш 90% населення незважаючи на свої погляди,несвідома допомагали рф здійснювати її план поставити Україну,до своєї залежності с початку нашої незалежності? Вот така відповідальність була і є у нашого суспільства.Да і сам ти написав,яка різниця,як наш Президент.Предметна розмова може бути,коли ти сам собі чесно зможеш відповісти,чому так відбувається?
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09.01.2025 22:37 Відповісти
я бачу, в тебе словесний якийсь пронос... це від переїдження, чи що?
ще раз тебе, відрізняку, запитую - ти, власне, з чим незгідний, тріпло недороблене!? бо зрозуміти неможливо..
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09.01.2025 23:53 Відповісти
Ти о собі все і розповів.Крім того що безмозгле животне,так ще підтвердев,що продуккт виховання комуняк, загнаний у стадо баранів..Три рази писав.Що є Конституція і є кку,але воно не проціє,
Так було і є що при союзі,чи за роки незалежності.Впертий,мабудь у тебе запор.Упертість - вивіска дурнів.Щоб не писав ти не здатний мислити. У мене нема бажання тобі щось пояснювати.
Шукач істини в Конституції,яка порушається більшостью співгромодян.Впевнений,ти цього не бажаєш бачити.А чому, у тебе пояснень не має,тому що для тебе яка різниця.Ти безгрішние,тому і назвав тебе животним. і завжди робив усе,шо написано в Конституції.Тільки чомусь во владі богато з сеперськими поглядами і корупціонерів
.Більши тобі відповідати не буду.,
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10.01.2025 01:46 Відповісти
випий що з седативного, агресивний пес...
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10.01.2025 02:13 Відповісти
А може краще віддати їх на перевиховання тому військовому на 5 років?
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01.01.2025 14:43 Відповісти
Навіщо витрачати роки життя на "перевиховання" розумово неповносправних? Ізоляція і депортація.
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01.01.2025 14:46 Відповісти
Яка депортація,про що ви?
Воєнний стан,від 20 років до довічного!
Щоб інші про це навіть не думали!
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01.01.2025 15:05 Відповісти
Ви уявіть що утримання одного засудженого коштує дуже дорого. Я зараз не знаю яка саме сума, але це приблизно в 8 разів більше за середню зарплату. Українців ще можна ізолювати на деякий час. В чому сенс утримання кацапів в наших (санаторно-курортних порівняно з кацапськими) колоніях? Все можна спростити. Порахували збитки, конфіскували майно. Вирахували вартість компенсації, купили квиток, позбавили громадянства, депортували і забути про "пяту колону *****"..
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01.01.2025 15:21 Відповісти
4. Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, -

карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

{Стаття 187 із змінами, внесеними згідно із Законом https://protocol.ua/go/2117-20 № 2117-IX від 03.03.2022 }
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01.01.2025 15:41 Відповісти
що? кормити за наші податки - грабіжників? на розмінування і на копання окопів! як варіант . тільки в ККУ немає такого ... Праця важка - виправить мізки покидькам!
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01.01.2025 16:43 Відповісти
ні, ! бо тільки "труд сделал из обезьяны - человека"
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01.01.2025 16:44 Відповісти
Жодного сумніву в тому, що ці нащадки кацапської ліміти, яку масово завозили з кацапії на харківські заводи, досі не спромоглися вивчити українську мову... Мова тепер як індикатор "свій-чужий". Я ще вдома час від часу розмовляю кацапською, але видалив з компа кацапський шрифт ще в 2016 році. В суспільному просторі мовою ворожої нам держави розмовляють виключно латентні вороги України і їм не має виправдання.
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01.01.2025 14:44 Відповісти
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01.01.2025 15:30 Відповісти
Сволота. Відправити до війська, причому до тієї частини, звідки потерпілий.
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01.01.2025 14:45 Відповісти
З кацапської сволоти не зробити патріота. Пяту колону потрібно фіксувати і депортувати. Принаймні створювати умови (халявами по пиці) для виникнення нестримного бажання у кацапні повернутися "на родіну".
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01.01.2025 14:51 Відповісти
Вони тільки подякують за такий подарунок і хвилин через 5-10 будуть в своїх, зливши інформацію про розташування , кількість наших військ.
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01.01.2025 14:55 Відповісти
ТЦКашники?
Або заброньовані фітнес тренери.
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01.01.2025 14:47 Відповісти
Це із-за такої сволоти війна. Внутрішній ворог гірший за зовнішнього. 10 років тюрми... Для цих ворогів лафа... Розстріл? Я - за. А ви-ніззя, демократія. Ну тоді в ту частину де служить цей воїн. Прикувати, щоб не втікли на кацапію.
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01.01.2025 14:50 Відповісти
Ну і на біса там приковані кацапи? Годувати їх, гівно за ними чистити, слухати їх кацапське гундосіння? Навпаки! Депортувати або нехай самі втікають, що дешевше за депортацію.
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01.01.2025 14:56 Відповісти
Прикувати на ланцюг,що рили окопи хлопцям. Якщо їх відпустити на кацапію, то вони вже прийдуть проти нас зі зброєю. Це ж елементарно...
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01.01.2025 15:11 Відповісти
Я собак ніколи не садив на ланцюг...
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01.01.2025 17:26 Відповісти
Ну і де ''доблесні'' тцкуни-бусифікатори?
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01.01.2025 14:52 Відповісти
не виключено, що це одні і ті ж самі правопорушники...х/зн
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01.01.2025 15:02 Відповісти
Тварини. Депортація
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01.01.2025 14:52 Відповісти
Цих покидьків потрібно на шматки порвати ,
так як 10років для них , то не є нормальним вироком 👹
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01.01.2025 15:03 Відповісти
Така гидота, засмічує не лише сам Харків, а нині й усю Європу, в яку вона поперла попри всі перешкоди. Бачив цей жах на власні очі. Відповідь на те, чому в цьому місті правив бал дехто кернас перебуваючи уже майже в каматозному стані.
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01.01.2025 15:05 Відповісти
У другу світову війну у демократичних Штатах всі уродженці Японії до кінця війни були в таборах.Не концентраційних,але в таборах.Безпека тилу понад усе.
І там за напад на військового п'ять роуів не давали.
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01.01.2025 15:10 Відповісти
"за напад на віськового" стаття 24 - дотримуйся РІВНОПРАВЬЯ! - і стаття 161 ККУ - заборонена дискримінація чи привілеї по признаку!
почитай статтю 3 Конституції. по ній і суди.
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01.01.2025 16:45 Відповісти
У відпустці він звичайний громадянин.
Не думаю що ті урки напали б на нього на бойовій позиції.
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01.01.2025 17:40 Відповісти
Південний вокзал у Харкові завжди був таким місцем: там працювали ціли банди, які підпоювали незнайомців, а потім грабували. Також це робили і менти.
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01.01.2025 15:15 Відповісти
Не відбирайте хліб у слугориг по риттю окопів. Нинче за ці роботи команда слугориг закриває відомості на мільярди. Вирив - не вирив, а мільярди отримали. Це ж їх харчєвня і вони мають можливість за ці бюджетні гроші купити собі і своїм діткам нерухомість в ЄС і навіть бізнес.
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01.01.2025 16:20 Відповісти
всіх з 18 років на військовий облік=зальот і на фронт в ту бригаду звідки ВОЇН
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01.01.2025 16:57 Відповісти
Депортація, на шматки, десять років, в окопи... та вони навіть їхні фотографій не хочуть показати. Це потенційні позаштатні агенти.
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01.01.2025 17:07 Відповісти
Навіщо годувати це лайно ?
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01.01.2025 17:48 Відповісти
обох розстріляти до біса!
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01.01.2025 18:15 Відповісти
В країні безвладдя, цим користуються не тільки корупціонери
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01.01.2025 20:27 Відповісти
 
 