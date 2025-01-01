Двоє чоловіків у Харкові побили та пограбували військового, який приїхав у відпустку, - прокуратура. ФОТО
У Харкові двоє чоловіків побили та пограбували військового, який приїхав у відпустку.
Про це повідомила пресслужба прокуратури Харківщини, передає Цензор.НЕТ.
Так, 27 грудня близько 17:50 двоє чоловіків перебували поблизу підземного переходу, розташованого по вул. Привокзальній у Харкові, де побачили 45-річного військового, який приїхав у відпустку.
"Наздогнавши його, один зі зловмисників вдарив потерпілого кулаком в обличчя, а коли той впав, продовжив бити його ногами разом зі своїм спільником. Подолавши таким чином супротив і спричинивши чоловіку тілесні ушкодження, грабіжники забрали його майно — телефон, документи, готівкові кошти та інші речі, які він мав при собі, після чого втекли з місця злочину", - йдеться в повідомленні.
Зловмисників було оперативно встановлено та затримано. Наразі їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
За вчинене підозрюваним загрожує до десяти років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
а от ЗА РЕАЛЬНЫЙ злочин однієї особи проти іншої особи не ввели - і ти дуже стурбований, що чи введуть!???
п.с. бо "гендер" - це про психічні хвороби недорозвинених...
а якщо ти стурбований іншим - ну то це так НЕ працює!
А ти в армії , чоловіче, якраз ТОМУ, що в Україні існує статева нерівність, дискримінація по статевому признаку - всупереч статті 161 ККУ та 21 та 24 статтям Конституції - сексизм та мізандрія по відношенню до мужчин!
ну так от скажи - до чого тут СТАТЬ?
що тае ке "соціальна стать"?
стільки таких "статей"? - 10, 20, 100, 200, ....нескінченно?
звідки вони взялися - як не від психічних хворіб???
мужчина - це стать! жінка - це стать. - є дві лишень статі (і є люди з пороками при утворенні в утробі)... до чого тут твої "гендери"?
тому і говорю ще раз:
ти в армії , чоловіче, якраз ТОМУ, що в Україні існує статева нерівність, дискримінація по статевому признаку - всупереч статті 161 ККУ та 21 та 24 статтям Конституції - сексизм та мізандрія по відношенню до мужчин!
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Тому, в теьбе лишень два варіанти - чекати з моря погоди, коли перестануть мужчин дискримінувати
або ж бодатися з державою і по судам таскатись, витрачаючи гроші, нерви, і т.п.
а третій варіант - Тиса, болта до Білорусі, гори-Карпати, "білий прапор" через ТОТ....
по якому Кодексу - не знаю.. але якось так...
Коли людей змушують робити те що вони не хочуть - напряму з покарання не звязано, і зазвичай взагалі ні з яким покаранням не повязано!
а якщо звязано - то взагалі не по тій причині, що ти пробуєш привести..
"Покара́ння може означати: Особлива міра виховання. Захід юридичної відповідальності. Розплата за якісь нерозважливі вчинки."
також
"Покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого"
а в тебе чомусь причина і наслідок перекручені..
одним здажться простим реченням з 8 слів - ти просто хериш здоровий глузд. як так виходить у людей - не розумію...
що потім приходиться багато слів писати, щоби людині продемонструвати її логічні помилки в судженні.
Стаття 187. Розбійhttps://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini/
1. Напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства (розбій), -
карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
2. Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм, -
карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.
3. Розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, -
карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.
4. Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, -
карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.
{Стаття 187 із змінами, внесеними згідно із Законом https://protocol.ua/go/2117-20 № 2117-IX від 03.03.2022 }
По закону №2117, статті 187 ККУ і пункту №4цим мерзенним ублюдкам "світить" від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.
і суть тут не в тому НА КОГО хто НАПАВ! - бо по Конституції - рівноправья -а ен привілеї по признаку носіння пікселя. та найвища соціальна цінність - це людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека..
є злочин - має бути покарання.. а воно має бути відповідним, і має враховувати.. умисел. якщо виявитсья що умисел був дійсно "пограбюувати ВІЙСЬКОВОГО , який воював" - то я згідний - покарання можна збільшити... але - умисел - тто важко довести, якщо немає підгрунтя документального якогось..
тому на даний момент як сказали вище - все упиряється в СУДІВ корумпованих, і в КРИВО-правья як поліцейське, так і судівське!
Невідворотність покарання, це єдине, що зупиняє злочинність.
але ми знаємо, як у нас все догори дригом та все шкереберть..
Це не законодавство винувате, а суки-інваліди судді та іже з ними: ватні слідаки, інваліди-прокурори.
По закону №2117, статті 187 ККУ і пункту №4цим мерзенним ублюдкам "світить" від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.
01.01.2025 15:40
правда, далі щось Еклезіаст дужее "нахімічив" зі своїми наївними віруваннями
"Хоч сто раз чинить грішний лихе, а Бог суд відкладає йому, однако я знаю, що тим буде добре, хто Бога боїться, хто перед обличчям Його має страх!"
так і хочеться йому сказати - відкалдений сир/вино - добрі"!!!!!!!!!
а що після 2014 року якись спеціальний Закон вийшов, щоб "можна було"???
Но с приходом зелених у 2019 це снову зникло і відкрито поширювалась пропоганда *руського миру*,і влада свої дії в загалі стала робити на користь рф,аж до середини 2022.Чим і скористався ворог,Їй були откриті двері навстіж
.У нинішній владі достатньо кротів.Но повнемасштабне вторгнення злякало проросійські налаштованих,хто втік,а хто заховався в конуру.Да і зелених поставило на шпагат добровольці,ВСУ і гроші та військова допомога підтримка західу.
А після Стамбулу їх реторика змінилася на проукраїнську.Но чомусь опзж і похожі на них без плакатів і лозунгів залишаються в парламенті?Цей парламент не здатний провадити необхідні закони.
Зараз боротьба з відкритими проросійським видеться і притягування за злочин побільшилось,но це дуже недостатньо,тому що влада зелених під кіривництвом наймагутнішого.
У мене ніякої маячні нема.
чергову херню написав мені, злився від предметної відповіді, - безвідповідальний - , і радий..
ще раз тебе, відрізняку, запитую - ти, власне, з чим незгідний, тріпло недороблене!? бо зрозуміти неможливо..
Так було і є що при союзі,чи за роки незалежності.Впертий,мабудь у тебе запор.Упертість - вивіска дурнів.Щоб не писав ти не здатний мислити. У мене нема бажання тобі щось пояснювати.
Шукач істини в Конституції,яка порушається більшостью співгромодян.Впевнений,ти цього не бажаєш бачити.А чому, у тебе пояснень не має,тому що для тебе яка різниця.Ти безгрішние,тому і назвав тебе животним. і завжди робив усе,шо написано в Конституції.Тільки чомусь во владі богато з сеперськими поглядами і корупціонерів
.Більши тобі відповідати не буду.,
Воєнний стан,від 20 років до довічного!
Щоб інші про це навіть не думали!
карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.
{Стаття 187 із змінами, внесеними згідно із Законом https://protocol.ua/go/2117-20 № 2117-IX від 03.03.2022 }
Або заброньовані фітнес тренери.
так як 10років для них , то не є нормальним вироком 👹
І там за напад на військового п'ять роуів не давали.
почитай статтю 3 Конституції. по ній і суди.
Не думаю що ті урки напали б на нього на бойовій позиції.