Воїни ГУР отримали унікальний безпілотний авіакомплекс "Hazard". ФОТОрепортаж
Воїни ГУР Міноборони отримали новорічні подарунки від американської благодійної організації "Help Heroes of Ukraine" - унікальний безпілотний авіаційний комплекс "Hazard" та автомобіль HMMWV.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР.
Як зазначається, комплекс "Hazard" розроблений компанією "War Hawk".
До його складу входять:
- десять дронів-камікадзе;
- пускове устаткування;
- пульт керування.
Довідка
Конструкція безпілотника створена із композитних матеріалів, що дозволяє залишатися невидимим для ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Безшумна робота дрона в повітрі забезпечує його максимальну прихованість.
Безпілотники "Hazard" здатні долати значну відстань. Залежно від завдання, дрони можуть бути оснащені бойовими частинами різної потужності для знищення наземних об’єктів противника.
Будь ласка, зачекайте...
Навіщо про це писати??
як то кажуть...
- Болтун Знахідка для шпигуна
Гарно що вітчизняних дронів стає все більше.
А ЗСУ і розвідці нехай допомагають благодійники-американці...
https://fakty.ua/448166-vmesto-ukrainskih-sharkov-i-furij-aoz-zakupila-polskie-krylya-na-milliard-chto-izvestno
Воїнам ГУР - Вдалих результатів застосування нових пташок !!!
Навіть той же шахед у 2-3 рази більший.