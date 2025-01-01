Воїни ГУР отримали унікальний безпілотний авіакомплекс "Hazard". ФОТОрепортаж

Воїни ГУР Міноборони отримали новорічні подарунки від американської благодійної організації "Help Heroes of Ukraine" - унікальний безпілотний авіаційний комплекс "Hazard" та автомобіль HMMWV.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР.

Як зазначається, комплекс "Hazard" розроблений компанією "War Hawk".

До його складу входять:

десять дронів-камікадзе;

пускове устаткування;

пульт керування.





Читайте на "Цензор.НЕТ": У БФ "Українська сила" відзвітували про надану допомогу Силам оборони у 2024 році

Довідка

Конструкція безпілотника створена із композитних матеріалів, що дозволяє залишатися невидимим для ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Безшумна робота дрона в повітрі забезпечує його максимальну прихованість.

Безпілотники "Hazard" здатні долати значну відстань. Залежно від завдання, дрони можуть бути оснащені бойовими частинами різної потужності для знищення наземних об’єктів противника.