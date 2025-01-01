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Воїни ГУР отримали унікальний безпілотний авіакомплекс "Hazard". ФОТОрепортаж

Воїни ГУР Міноборони отримали новорічні подарунки від американської благодійної організації "Help Heroes of Ukraine" - унікальний безпілотний авіаційний комплекс "Hazard" та автомобіль HMMWV.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР.

Як зазначається, комплекс "Hazard" розроблений компанією "War Hawk".

До його складу входять:

  • десять дронів-камікадзе;
  • пускове устаткування;
  • пульт керування.

Hazard для ГУР
Hazard для ГУР
Hazard для ГУР
Hazard для ГУР
Hazard для ГУР

Читайте на "Цензор.НЕТ": У БФ "Українська сила" відзвітували про надану допомогу Силам оборони у 2024 році

Довідка

Конструкція безпілотника створена із композитних матеріалів, що дозволяє залишатися невидимим для ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Безшумна робота дрона в повітрі забезпечує його максимальну прихованість.

Безпілотники "Hazard" здатні долати значну відстань. Залежно від завдання, дрони можуть бути оснащені бойовими частинами різної потужності для знищення наземних об’єктів противника.

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Топ коментарі
+20
Що це за розвідка....
Навіщо про це писати??
як то кажуть...
- Болтун Знахідка для шпигуна
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01.01.2025 19:36
+20
Буданов ще людина оцих чи вже ні?
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01.01.2025 19:43
+13
Велика подяка американській благодійний організації "Help Heroes of Ukraine" від громадян України.
Воїнам ГУР - Вдалих результатів застосування нових пташок !!!
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01.01.2025 19:49
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Що це за розвідка....
Навіщо про це писати??
як то кажуть...
- Болтун Знахідка для шпигуна
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01.01.2025 19:36 Відповісти
Потому, что если об этом не писать, то здесь появляются десятки говнометов, которым везде мерещатся зрада и гранаты не той системы.
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01.01.2025 21:54 Відповісти
Буданов жалівся шо в кацапів дохера дронів на оптоволокні - ось і нам Штати міністелси підігнали
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01.01.2025 19:39 Відповісти
Це український виробник.

Гарно що вітчизняних дронів стає все більше.
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01.01.2025 20:03 Відповісти
Передавати їх нашим військовим могли б і "слуги", але їм головне прибарахлятись, щоб і онукам, і правнукам їхнім вистачило.
А ЗСУ і розвідці нехай допомагають благодійники-американці...
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01.01.2025 21:10 Відповісти
Замість українських «Шарків» та «Фурій» АОЗ закупила польські «крила» на мільярд: що відомо
https://fakty.ua/448166-vmesto-ukrainskih-sharkov-i-furij-aoz-zakupila-polskie-krylya-na-milliard-chto-izvestno
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01.01.2025 22:46 Відповісти
Буданов ще людина оцих чи вже ні?
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01.01.2025 19:43 Відповісти
Прийде час і для цієї банди !!!
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01.01.2025 19:59 Відповісти
#10 год тюрми тебе чекае
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01.01.2025 22:41 Відповісти
Ніколи не буде президента з прізвищем на -ов.
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01.01.2025 19:58 Відповісти
це ми ще побачимо )
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02.01.2025 13:01 Відповісти
Ще Притулу згадали б...
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01.01.2025 20:34 Відповісти
Кирило має рило.
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01.01.2025 19:44 Відповісти
але до квартальщиків як до луни
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01.01.2025 21:20 Відповісти
Велика подяка американській благодійний організації "Help Heroes of Ukraine" від громадян України.
Воїнам ГУР - Вдалих результатів застосування нових пташок !!!
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01.01.2025 19:49 Відповісти
"Добро повинно буть з кулаками..."!
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01.01.2025 21:15 Відповісти
А до чого тут рило буданова?
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01.01.2025 20:07 Відповісти
Я теж думав шо це американські цукерки - а підказують шо украінські
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01.01.2025 20:10 Відповісти
У вас лопасть приклеїлась до фюзеляжа, у паперових моделей літаків це нормально, але ж це дрон-вбивця.
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01.01.2025 20:44 Відповісти
ДРІБНІ якісь!
Навіть той же шахед у 2-3 рази більший.
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01.01.2025 21:03 Відповісти
Оце так зрада! Прапор, на задньому плані, з емблемою часів Порошенка, а не з новою, від ОПи! Чи то Буданов не в курсі, що у його контори нова емблема?

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02.01.2025 00:57 Відповісти
 
 