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Кличко (3477) дрони (4305) війна в Україні (1205)

Київ передав нашим воїнам на фронт понад тисячу дронів, - Кличко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Віталій Кличко вже втретє зустрічає Новий рік на передовій. Цього разу він відвідав вісім бригад і привіз бійцям дрони від столичної громади. Про це мер Києва повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші захисники передають усім вітання з Новим роком! Уже традиційно, третій рік поспіль, зустрів з бійцями на фронті. Цього разу відвідав 8 підрозділів на Харківському напрямку та на Донбасі. Відвіз понад тисячу дронів різних типів, за якими звернулися бійці. Поспілкувався, підтримав захисників", - повідомив Кличко.

Зокрема, мер передав від громади Києва бійцям 42 та 28 ОМБр - по 300 FPV-дронів, 63 та 100 ОМБр - по 50 Mavic 3Т. Крім того, батальйону "Ахіллес" 92 ОШБр Кличко привіз 24 БпЛА "Matrice" та акумулятори до них, 3 ОШБр - 90 нічних дронів Mavic 3Т, 5 Київській ОШБр - 240 нічних та денних "Мавіків" і 2 бомбери "Пегас", а тактичній групі "Ворон" НГУ - 10 Mavic і 2 системи РЕБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передали від столичної громади трьом бригадам системи РЕБ "Апостол" і "Морок 5", - Кличко. ВIДЕО

Кличко передав воїнам дрони
Кличко передав воїнам дрони
Кличко передав воїнам дрони
Кличко передав воїнам дрони
Кличко передав воїнам дрони
Кличко передав воїнам дрони
Кличко передав воїнам дрони
Кличко передав воїнам дрони
Кличко передав воїнам дрони
Кличко передав воїнам дрони
Кличко передав воїнам дрони

"Підтримуємо наших захисників, які героїчно бʼються в надскладних умовах. Втомлені, без сну, в багнюці, під постійним вогнем ворога. В новорічну ніч вони згадували своїх рідних, свої домівки. Загадували бажання якнайскорішої Перемоги та повернення додому", - поділився Кличко.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що у 2024 році Київ виділив на допомогу Силам оборони майже 10 мільярдів гривень з бюджету міста. Це найбільше серед усіх регіонів. На ці кошти для захисників придбано 14 тисяч дронів різних типів, понад 100 автівок та спорядження.

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Топ коментарі
+20
Ялинка в столиці України в цьому році білосніжна. Тому що не тільки нас задовбала ця зелень,але й мера Київа. Дякуємо, Віталій Кличко за креативне рішення.
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01.01.2025 21:07
+20
Величезна подяка Кличку за допомогу нашим захисникам👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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01.01.2025 21:10
+10
Зеленими у Києві мають бути тільки каштани.
(Гончаренко)
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01.01.2025 21:17
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Ялинка в столиці України в цьому році білосніжна. Тому що не тільки нас задовбала ця зелень,але й мера Київа. Дякуємо, Віталій Кличко за креативне рішення.
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01.01.2025 21:07 Відповісти
Зеленими у Києві мають бути тільки каштани.
(Гончаренко)
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01.01.2025 21:17 Відповісти
Якби ще й сам Кличко не так задовбав
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01.01.2025 22:14 Відповісти
Величезна подяка Кличку за допомогу нашим захисникам👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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01.01.2025 21:10 Відповісти
Зараз набіжить ботва з тупим боксером
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01.01.2025 21:26 Відповісти
Саморєзи, мабуть, аж зубами скриплять...
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01.01.2025 21:29 Відповісти
Херсонська область передала 700 8 -10 дюймових FPV-дронів (денних, нічних та тепловізійних) підрозділам берегової охорони морської піхоти, прикордонникам та нацгвардійцям.

Про це https://t.me/olexandrprokudin/5381 повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Так це Херсон, який потерпає від ворожих обстрілів цілодобово. І ніхто на цьму не піариться і не робе селфі.
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01.01.2025 21:31 Відповісти
Респект херсонцям 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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01.01.2025 21:46 Відповісти
Віталій Володимирович дякуємо за працю і службу народові!
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01.01.2025 21:34 Відповісти
А от Кличку релігія не лише дозволяє, але й зобов'язує допомагати Українській Армії. Оце й є та сама Віра
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01.01.2025 21:43 Відповісти
А какая у Кличко религия?
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01.01.2025 22:54 Відповісти
Українська.
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01.01.2025 23:08 Відповісти
Зато зелені клоуни з 95 кварталу продовжують робити дешеві номери про Кличка та Пороха.
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02.01.2025 06:43 Відповісти
 
 