Вулицю на честь Ірини Фаріон відкрили у Львові. ФОТОрепортаж
У Львові урочисто відкрили вулицю на честь мовознавиці, політикині та громадської діячки Ірини Фаріон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.
На відкриття вулиці прийшли рідні та друзі Ірини Фаріон, керівництво міста та області, академічна спільнота, львів’яни.
Вулиця розташована у Галицькому районі, пролягає від вулиці Матейка до стику вулиць Устияновича та Бібліотечної.
Донька Ірини Фаріон Софія Особа подякувала всім, хто долучився до відкриття вулиці.
Убивство Ірини Фаріон
Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.
Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.
Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.
Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.
У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.
25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.
26 липня Галицький суд Львова 26 липня відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.
Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід.
Запобіжний захід Зінченку залишили без змін.
Справу про вбивство Фаріон перекваліфікували, підозрюваному Зінченко загрожує довічне.
Будь ласка, зачекайте...
На відміну від тебе Фаріон прекрасно усвідомлювала, що такі як ти сашки неодмінно її вб*ють. Вона про це часто говорила незадовго до загибелі.
Сегодня Украине нужны герои, которые могут объединять народ, а не разъединять, как это делает подобное событие, идёт жестокая война, от которой зависит наше дальнейшее будущее, не время сейчас переименовывать улицы, сносить и ставить памятники, выжить мы сможет только вместе.
територій України від рашистів ,з громадянами України ,які
воюють проти раші ,з тими ,хто на якій би мові не розмовляв ,
допомогає УкраЇні ,чим зможе ,в боротьбі з рашистами .
І ні, я не про Ірину Фаріон, я про оцей напис на табличці "vul. Iryny Farion".
VUL, чорт забирай! В честь мовознавиці.
Всі шукаєте знущання з пам'яті Фаріон тут в коментарях? Шукайте в стінах львівської міськради.
Це таке ж спотворення нашої мови, як і писати летовище замість французького - aérodrome.
Ось почитай як правильно вимовляють слова люди у всьому світі, а не спотверені кацапами рахіти:
https://www.google.com/amp/s/www.radiosvoboda.org/amp/29461384.html Андрій Шевчук зауваження про правопис.
Живи з цим, застосовуй фемінітиви, вигадуй нові слова, замість застосування усталених слів іноземного походження, застосовуй польсько-угорські..... головне лише щоб ти відчував себе великим дерусифікатором. Знущайтесь з України і далі, 73% дикуни.
Втім повторюсь - знущайся з України далі, патякаючи про патріотизм. Як то кажуть, час все виправить. Зникнуть спотворення з російської, зникнуть і спотворення вигадані такими псевдопатріотами, як ти. Зникнеш в історії і ти. А Україна відновиться і від війни, і від вашою до неї "любові", неуки.
Dixi.
Гаразд. Переконав. Все так.
Зроби лише одне - скористайся незалежним підтвердженням.
Відкрий Google Translate, обери грецьку мову, і введи слово aether або ether. А потім натисни там (без перекладу) - прослухати. І спробуй почути там Т!!!!! А потім знайди на ютубі грека, де він таке каже і теж послухай. Або поїдь в Грецію.
Але до мене все, ок, переконали.
Це гірше і упертіше ніж 3% фанатів баби Йулі, щоб я ще щось написав мовним "патріотам".....
Аж всирається гидота совково-кацапська тільки від згадки про видатну Українку.
А я категорично ПРОТИ .
Етап1Н
На будинку де жила фаріонша повісили дошку на якій її назвали надпотужним інтелектуальним діячем
В Києві дуже багато таких дошок академіків, але абсолютно нікого не названо надпотужними. Там всі описи скромні і по суті.
Сама дочка напевно текст дошки придумала.
https://regionews.ua/static/ckef/img/3_647.jpg https://regionews.ua/static/ckef/img/3_647.jpg https://regionews.ua/static/ckef/img/3_647.jpg
Проштовхнула рішення міськради назвати її іменем вулицю. А чому б не назвати, якщо фаріонша надпотужна.
Наступні етапи (на основі перших двох). Фаріонша - герой України й необхідна фаріонізація України.
Що вона ще придумає. Театр абсурду.
Коли її партія Свобода попала в парламент в 2010 році, то на політшоу хтось сказав, що боїться, що наявність цієї партії в парламенті може привести Україну до катастрофи. Так воно і вийшло.
Безумовно катастрофа для України це московія, але ця партія дуже допомогла зачіпкам московитів. І найактивнішою серед них тоді була фаріон.
Політика - це мистецтво можливого і сім раз відмір а один раз відріж, але фаріон ії партії Свобода це незрозуміло. Як і не вміють вони прогнозувати наслідки своїх дій.
А може все знають, але агенти ФСБ.