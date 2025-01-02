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Львів (3025) вулиця (76) Фаріон (103) Львівська область (47) Львівський район (19)

Вулицю на честь Ірини Фаріон відкрили у Львові. ФОТОрепортаж

У Львові урочисто відкрили вулицю на честь мовознавиці, політикині та громадської діячки Ірини Фаріон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

На відкриття вулиці прийшли рідні та друзі Ірини Фаріон, керівництво міста та області, академічна спільнота, львів’яни.

Вулиця розташована у Галицькому районі, пролягає від вулиці Матейка до стику вулиць Устияновича та Бібліотечної.

Донька Ірини Фаріон Софія Особа подякувала всім, хто долучився до відкриття вулиці.

У Львові відкрили вулицю Ірини Фаріон
У Львові відкрили вулицю Ірини Фаріон
У Львові відкрили вулицю Ірини Фаріон
У Львові відкрили вулицю Ірини Фаріон
У Львові відкрили вулицю Ірини Фаріон
У Львові відкрили вулицю Ірини Фаріон
У Львові відкрили вулицю Ірини Фаріон

Також читайте: До вбивства Фаріон можуть бути причетні невстановлені особи, слідчі перевіряють майже 300 номерів телефонів

Убивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

26 липня Галицький суд Львова 26 липня відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.

Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід.

Запобіжний захід Зінченку залишили без змін.

Справу про вбивство Фаріон перекваліфікували, підозрюваному Зінченко загрожує довічне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Квартал 95" показав повтор торішнього новорічного випуску, де жартували про вбиту Фаріон: студія перепросила після розголосу

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Топ коментарі
+23
Церква, у старі часи, була набагато розумніша та обачніша - вона канонізувала своїх церковних діячів поступово. І не раніше, ніж тоді, коли вимирали всі, хто знав особисто циї "святих"... Чому? Бо тоді не буде комусь сказать слова заперечення... А зараз у людини "ще й ноги не захололи" - а її вже канонізують... Але ж ще є купа людей, які мають, стосовно неї, протилежну думку! І, крім розбрату, це "перйменування" нічого не дає...
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02.01.2025 09:16
+21
Такі вулиці мають бути в усіх містах - вона на це заслужила.
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02.01.2025 09:10
+15
Говоріть за своє місто ,коли маєте на те згоду його
жителів ,а відносно других міст будут вирішувати
самі їх жителі .
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02.01.2025 09:39
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Заслуги в тому, що подібні тобі істоти аж бісяться, коли згадують про неї.
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02.01.2025 10:01 Відповісти
Мабуть у Львові всі вулиці названі на честь загиблих на війні героїв,бо з Фаріон,такий собі герой!
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02.01.2025 10:03 Відповісти
Це твоя особиста рускаязикова "місля". Як взагалі у всієї хахлокацапської сволоти.
На відміну від тебе Фаріон прекрасно усвідомлювала, що такі як ти сашки неодмінно її вб*ють. Вона про це часто говорила незадовго до загибелі.
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02.01.2025 10:09 Відповісти
Та ти шо,фаріоншу вже прирівнюєш до Ісуса Христа?
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02.01.2025 10:18 Відповісти
Я атеїст і казочки про Ісусіка та інших "богів" мене тільки смішать, хоча з-за них та всяких магомедів були вбиті за століття мільйони.
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02.01.2025 10:28 Відповісти
Комуняки всі атеїсти😀
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02.01.2025 10:36 Відповісти
Вибачте, але смішного там небагато, зважаючи на ті обставини, які ви самі й згадали, тобто вбивства індивідуальні і у безкінечних війнах за "віру" (хер зна, що то таке, якщо розібратись). А от же зуміли попи так нацькувати одних людей на других, розповідаючи стародавні казки.А зараз зовсім ситуація парадоксальна, ціла країна з 20 сторіччя перелізла не у 21, а у 19. Усі ці свічечки, заклинання, коптилки, нахабні ситі морди з хрестяками на пузах. І чим більше поповників будується, тим нижче стає мораль суспільства, бо ******* попи вчать не тому, що "грішити" не можна, а що цього робити не можна безкоштовно. Але якщо принесеш щось попу, або даси гроші на "храм", то гріхи твої піп простить, відмаже, можеш грабувати далі.
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04.01.2025 08:03 Відповісти
І чомусь 95-й квартал на відкриття забули запросить
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02.01.2025 10:57 Відповісти
У нас быстро из ничего могут сделать героя и так же быстро из героя могут сделать ничто, это наследие совка и никуда оно из народа не ушло.

Сегодня Украине нужны герои, которые могут объединять народ, а не разъединять, как это делает подобное событие, идёт жестокая война, от которой зависит наше дальнейшее будущее, не время сейчас переименовывать улицы, сносить и ставить памятники, выжить мы сможет только вместе.
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02.01.2025 10:04 Відповісти
З громадянами України які хочуть звільнення окупованих
територій України від рашистів ,з громадянами України ,які
воюють проти раші ,з тими ,хто на якій би мові не розмовляв ,
допомогає УкраЇні ,чим зможе ,в боротьбі з рашистами .
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02.01.2025 10:56 Відповісти
А тобі яка різниці із-за поребрика?
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02.01.2025 13:53 Відповісти
Яке позорисько....
І ні, я не про Ірину Фаріон, я про оцей напис на табличці "vul. Iryny Farion".
VUL, чорт забирай! В честь мовознавиці.
Всі шукаєте знущання з пам'яті Фаріон тут в коментарях? Шукайте в стінах львівської міськради.
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02.01.2025 10:05 Відповісти
О! Пошукав в інтернеті - це нібито такі національні стандарти! Що тут скажеш, досить логічно так писати біля усіляких фемінінативів, етерів і т.п.
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02.01.2025 10:09 Відповісти
А чим тобі етер не вгодив!?
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02.01.2025 10:19 Відповісти
Це слово іноземного походження, і звука Т там точно немає. Але чомусь вирішили що ефір надто по російськи і вигадали етер.
Це таке ж спотворення нашої мови, як і писати летовище замість французького - aérodrome.
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02.01.2025 10:32 Відповісти
Звука Т там немає!? Тільки не кажи, що ти це серйозно. Етер - це грецьке слово в якому немає звуку Ф, так спотворили слово кацапи, а у всьому світі кажуть етер. Летовище (власне укаїнське слово) чомусь спотворює у невігласів українську мову, то й і лікар, за такою логікою, спотворює українську мову, треба використовувати латинське - доктор. Русифіковані невігласи борються за кацапський правопис
Ось почитай як правильно вимовляють слова люди у всьому світі, а не спотверені кацапами рахіти:
https://www.google.com/amp/s/www.radiosvoboda.org/amp/29461384.html Андрій Шевчук зауваження про правопис.
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02.01.2025 10:44 Відповісти
Гаразд, гаразд, спотворюй мову далі. Колись її перекручували росіяни, тепер це роблять невігласи з криками про патріотизм.
Живи з цим, застосовуй фемінітиви, вигадуй нові слова, замість застосування усталених слів іноземного походження, застосовуй польсько-угорські..... головне лише щоб ти відчував себе великим дерусифікатором. Знущайтесь з України і далі, 73% дикуни.
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02.01.2025 11:05 Відповісти
Особливо мені сподобалось про "вигадуй нові слова" та "застосовуй слова іноземного походження" Мабуть, ти не знаєш, що жива мова розвивається та відбруньковує нові свої власні слова, а не набирається іноземних як собака бліх. Водночас смішно та сумно, що русифіковані невігласи борються за кацапський правопис називаючи инших дикунами. Виявляється вимовляти правильно слова як у всьому світі - спотворення української мови та невігластво, а от використовувати спотворені кацапами покручі - патріотизм та просвітлення. Очевидно, що ти полінився статтю прочитати, інакше б не написав такої дурні.
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02.01.2025 11:17 Відповісти
А ти був в тому світі? Чи сидячи, на дивані вигадуєш як вони правильно вимовляють слова? Бо схоже на диванні знання, щодо світу, зокрема до вимови. Зокрема до того, що у вимові слова "aether" (або "ether") немає звуку "Т" у правильній вимові. Бо літера "th" у цьому слові передає міжзубний глухий звук [θ], як у слові "think". Це не звук [t], а окремий звук, який вимовляється з язиком між зубами. І якщо мова йде не про міфологію, а про **********, то вимова Ф ближче ніж Т. Але кому я це пишу......
Втім повторюсь - знущайся з України далі, патякаючи про патріотизм. Як то кажуть, час все виправить. Зникнуть спотворення з російської, зникнуть і спотворення вигадані такими псевдопатріотами, як ти. Зникнеш в історії і ти. А Україна відновиться і від війни, і від вашою до неї "любові", неуки.
Dixi.
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02.01.2025 11:35 Відповісти
Англійське th передає грецьку "тету" в цих прикладах. Все вірно тобі пишуть, нема там ніякої "ф" і не було ніколи, не повторюй за дурними кацапами.
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02.01.2025 11:39 Відповісти
О господи.
Гаразд. Переконав. Все так.
Зроби лише одне - скористайся незалежним підтвердженням.
Відкрий Google Translate, обери грецьку мову, і введи слово aether або ether. А потім натисни там (без перекладу) - прослухати. І спробуй почути там Т!!!!! А потім знайди на ютубі грека, де він таке каже і теж послухай. Або поїдь в Грецію.
Але до мене все, ок, переконали.
Це гірше і упертіше ніж 3% фанатів баби Йулі, щоб я ще щось написав мовним "патріотам".....
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02.01.2025 11:47 Відповісти
Ото введи переклад на грецьку в Google Translate і чітко почуєш "етерас". Так що перестань брехати.
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04.01.2025 20:59 Відповісти
Уяви собі був. І щось ніхто не говорить Афіни, а говорять Атени, те ж саме етер,маратон, левіатан та багато инших, про це також говорять різні мовознавці, але якомусь віслюку десь привиділось Ф, а не Т, невіглас, саме літерою Т передається грецька літера тета, але віслюк вперся рогом та відстоює кацаплячий варіант правопису. Він ще й в англійську поліз як там, що вимовляється, тільки в англійській мові дуже часто пишеться не так як вимовляється і транскрипції на инші мови йду за правилами правопису тих мов. Уже зрозуміло, що ти неотесаний невіглас, живи, дурню, в своєму створеному кацапами світі, і не нав'язуй цю маячню иншим. А щодо України, то від неї скоро залишиться огризок, якщо хоч щось залишиться, прийдуть ваші братушки і відмінять не тільки вам ненависний правопис, а взагалі скасують українську мову, от тоді таким правильним патріотам як ти не буде муляти етер, а буде рідний "ефир".
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02.01.2025 12:24 Відповісти
*йдуть
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02.01.2025 13:01 Відповісти
Іноземного походження? Це ж якого? Китайського? Перуанського? Турецького?
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02.01.2025 10:48 Відповісти
В Google забанили?
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02.01.2025 10:56 Відповісти
І це добре!
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02.01.2025 10:14 Відповісти
Це була гучна постать. Гучно жила. Гучно померла. На вулицю на честь себе заслужила, хоча б тому, що у кацапів від неї дуже сильно рвало пукани.
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02.01.2025 10:19 Відповісти
І продовжує рвати! Причому рве не тільки у кацапні, а і у ліберастів-інтернаціоналістів.
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02.01.2025 10:30 Відповісти
Дуже примітивна думка.Якраз кацапи по повній використовували її ролики,вислови для своєї пропаганди.А пукани рвало у наших,від простих чиновників до ОП та самого Зеленського.Яких вона любила називати "бидлятиною,сволотою,лантухи з гівном,перевертні,посіпаки" і так далі.Нам то страшенно подобалось,така інтерпретація чистої української мови.Але не забуваймо,що ініціатива вийшла з фракціі Свободи у міській раді і інші погодились з цим і Садовий,якого Фаріон обзивала (дивись вище) постанову підписав,але на відкриття не прийшов.По принципу не трогай гівно не буде смердіти.Думаю,назва довго не протримається,надто недавно там же сотні студентів мітингували проти неї,обвинувачуючи що вона здала кримського українського хлопця ФСБ,а також як комуняку і т д.
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02.01.2025 13:12 Відповісти
Виявилося, що той кримський український хлопець давно в Криму не жив. Він вже просто український хлопець. Комунякою вона була 1 рік. А ви обирали в президенти кого? хіба не комуняк?. У мене небіж також обурюється, що вона була в цій партії. А сам голосує за бойко. який не тільки був комунякою, а ще й ворюгою. Цікаво--напишіть, за кого ви голосуєте?-------------------Мій батько також був в цій партії, а перед тим як відійти, просив пробачення----------інакше він би не досяг того, про що мріяв ще з дитинства-------був професором і все життя вчив студентів.
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02.01.2025 13:32 Відповісти
В компартіі було багато порядних і чесних людей.Проблема в тому що вона приховувала це,а коли її піймали всяко заперечувала,викручувалась,ну вже коли її партквиток почав гуляти по інтернету ляпнула що такий був заповіт батька Бандери - іти в компартію щоб розвалити.То саме що Зварич зморозив про наколядовані мільйони.Розумні таке не пробачають,пробачає таке лише охлос,"стоптані мешти",що біля клумби колись збирались у Львові.Голосував за Гриценка,на другий тур голосувати не пішов...і тепер жалкую...За Свободу не голосував ніколи,знаю багатьох з верхівки,батька Тягнибока (того що застрілився) знав,до речі самий порядний з тої сім"ї був чоловік.З братом Тягнибока Юрком колєгував (з тим що зведений,по матері).До цього часу вважаю що Свобода - московський проект,фінансований з двох сторін - львівський кримінал і київські регіонали.
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02.01.2025 17:00 Відповісти
Вона комунякою була не на шляху до професорства, а ще студенткою. Без рекомендації від КГБ студенти комуністами не могли тоді ставати. Невже не ясно?
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04.01.2025 21:06 Відповісти
А зараз як рве у бидла!
Аж всирається гидота совково-кацапська тільки від згадки про видатну Українку.
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02.01.2025 10:44 Відповісти
стосовно видатної,ви дещо погарячкували,сер.....
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03.01.2025 17:39 Відповісти
она меньше сделала, чем даже один погибший солдат ВСУ, и эта на защитников рот свой открывала
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02.01.2025 10:43 Відповісти
ти не здатне вивчити мову про щось ще патякаєш ? напиши ще про зятя Фаріон .
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02.01.2025 11:14 Відповісти
Я завжди захищала пані Фаріон , але є але ! Назвати вулицю на честь пані Ірини у Львові -згодна , але не тотальна фаріонізація всієї України , як того хоче її дочка . А звання Героя України , яке просить надати посмертно їй її дочка не згодна , спочатку поверніть це звання Степану Андрійовичу Бандері , надайте загиблому воїну Ярославу Журавлю , іншим воїнам , загиблим воїнам з бат "Свобода " а потім , коли ми переможемо Ірині Фаріон . Якщо дочка не згодна зі мною, то най розвиває логічне мислення , може тоді дійде .
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02.01.2025 11:05 Відповісти
тільки спочатку треба судити тих через кого загинув Ярослав Журавель .
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02.01.2025 11:22 Відповісти
Їх не просто судити , їх повісити як Муссоліні .
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02.01.2025 11:31 Відповісти
А що, хіба у нас квота на це звання?---------------Чому не-------Степану Андрійовичу Бандері , загиблому воїну Ярославу Журавлю , іншим воїнам , загиблим воїнам з бат "Свобода " та Ірині Фаріон.---------------А вся справа в тому, що --------Єрмак - голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Комісії державних нагород та геральдики (з 18 березня 2020). от саме тому, кого ви перераховуєте це звання і не дають. І до цього списку приєднають і Ірину Фаріон. А кварталівці без черги.
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02.01.2025 13:39 Відповісти
Я з вами згодна , але потрібно спочатку воїнам , а потім громадським діячам--публічним особам . І -- з усією повагою до загиблої пані Фаріон !
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02.01.2025 13:45 Відповісти
Tata , так Ірина Фаріон і була воїном на ідеологічному фронті , захищаючи і прославляючи Україну і українців , верніше на двох фронтах - проти москалів і про ти наших манкрутів та невігласів . І , як виявилось , що і на цих фронтах стріляють і гинуть . Гинуть за те , що прославляють Україну та її синів і дочок .
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02.01.2025 18:22 Відповісти
Я за то , щоб пані Ірині Фаріон присвоїли посмертно Героя України , але не зараз . Спочатку давайте повернемо це звання Степану Бандері , яке надав йому пан Ющенко , а потім овоч скасував , загиблим воїнам . Ну чому ви не розумієте , йой ..
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02.01.2025 18:34 Відповісти
з якого це дива вона герой???
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02.01.2025 23:50 Відповісти
" Я за то..."

А я категорично ПРОТИ .
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03.01.2025 09:43 Відповісти
Це ФСБешник каже.
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02.01.2025 13:59 Відповісти
надо бы под названием список ее достижений и номер партийного билета кпсс.
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02.01.2025 13:03 Відповісти
Так ти недостойний даже мізинця пані Фаріон. Вона одна більше нагинала кацапського бидла, ніж та влада, яку важко назвати українською.
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02.01.2025 14:01 Відповісти
час тобі іти до смереки кгбешник
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04.01.2025 00:48 Відповісти
Нагинала, але не нагнула. Кажуть що вона принципова. По яким принципам вступала в комуняки.
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04.01.2025 21:13 Відповісти
російськомовні військові це не українці казала ця підорша.... відкривателів вулиці треба провести до смереки
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04.01.2025 00:31 Відповісти
все її дочка настирна ********** всякі рішення.

Етап1Н
На будинку де жила фаріонша повісили дошку на якій її назвали надпотужним інтелектуальним діячем
В Києві дуже багато таких дошок академіків, але абсолютно нікого не названо надпотужними. Там всі описи скромні і по суті.
Сама дочка напевно текст дошки придумала.
https://regionews.ua/static/ckef/img/3_647.jpg https://regionews.ua/static/ckef/img/3_647.jpg https://regionews.ua/static/ckef/img/3_647.jpg
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04.01.2025 21:42 Відповісти
Етап2
Проштовхнула рішення міськради назвати її іменем вулицю. А чому б не назвати, якщо фаріонша надпотужна.

Наступні етапи (на основі перших двох). Фаріонша - герой України й необхідна фаріонізація України.
Що вона ще придумає. Театр абсурду.
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04.01.2025 21:46 Відповісти
Не знаю як вона як науковець (я не читав її дисертацію), але як політик вона була вкрай шкідлива.
Коли її партія Свобода попала в парламент в 2010 році, то на політшоу хтось сказав, що боїться, що наявність цієї партії в парламенті може привести Україну до катастрофи. Так воно і вийшло.
Безумовно катастрофа для України це московія, але ця партія дуже допомогла зачіпкам московитів. І найактивнішою серед них тоді була фаріон.
Політика - це мистецтво можливого і сім раз відмір а один раз відріж, але фаріон ії партії Свобода це незрозуміло. Як і не вміють вони прогнозувати наслідки своїх дій.
А може все знають, але агенти ФСБ.
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04.01.2025 22:28 Відповісти
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