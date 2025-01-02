Вулицю на честь Ірини Фаріон відкрили у Львові. ФОТОрепортаж

У Львові урочисто відкрили вулицю на честь мовознавиці, політикині та громадської діячки Ірини Фаріон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

На відкриття вулиці прийшли рідні та друзі Ірини Фаріон, керівництво міста та області, академічна спільнота, львів’яни.

Вулиця розташована у Галицькому районі, пролягає від вулиці Матейка до стику вулиць Устияновича та Бібліотечної.

Донька Ірини Фаріон Софія Особа подякувала всім, хто долучився до відкриття вулиці.















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Убивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

26 липня Галицький суд Львова 26 липня відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.

Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід.

Запобіжний захід Зінченку залишили без змін.

Справу про вбивство Фаріон перекваліфікували, підозрюваному Зінченко загрожує довічне.

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