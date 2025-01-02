Судитимуть сімох членів злочинного угруповання, які оформляли "білий квиток" ухилянтам, - прокуратура. ФОТОрепортаж

У Києві судитимуть групу медпрацівників, посередників та військовозобов’язаних чоловіків, яким за 5-8 тис. доларів США допомагали отримати документи про непридатність до військової служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську прокуратуру.

"Деснянською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно директора та старшої медсестри комунальної поліклініки, лікаря-хірурга одного з медзакладів столиці, завідувача ендокринологічного відділення лікарні та трьох посередників, які допомагали чоловікам отримати довідки про непридатність до військової служби, що дозволяло їм перетнути державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)", - ідеться в повідомленні.

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Також судитимуть шістьох військовозобов’язаних чоловіків, які скористались послугами цих медпрацівників з оформлення довідок про непридатність до військової служби з подальшим виключенням з військового обліку, з метою незаконного перетину державного кордону України (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 358, ст. 336 КК України).



Як зазначається, досудовим розслідуванням встановлено, що оформити такі документи коштувало від 5 до 8 тисяч доларів США.