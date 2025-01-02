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Судитимуть сімох членів злочинного угруповання, які оформляли "білий квиток" ухилянтам, - прокуратура. ФОТОрепортаж

У Києві судитимуть групу медпрацівників, посередників та військовозобов’язаних чоловіків, яким за 5-8 тис. доларів США допомагали отримати документи про непридатність до військової служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську прокуратуру.

"Деснянською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно директора та старшої медсестри комунальної поліклініки, лікаря-хірурга одного з медзакладів столиці, завідувача ендокринологічного відділення лікарні та трьох посередників, які допомагали чоловікам отримати довідки про непридатність до військової служби, що дозволяло їм перетнути державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)", - ідеться в повідомленні.

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Судитимуть групу медпрацівників
Судитимуть групу медпрацівників
Судитимуть групу медпрацівників
Судитимуть групу медпрацівників
Судитимуть групу медпрацівників

Дивіться: Допомагали "відкосити" від мобілізації за $10 тис.: На Прикарпатті викрито двох лікарів - батька та сина, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Також судитимуть шістьох військовозобов’язаних чоловіків, які скористались послугами цих медпрацівників з оформлення довідок про непридатність до військової служби з подальшим виключенням з військового обліку, з метою незаконного перетину державного кордону України (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 358, ст. 336 КК України).

Як зазначається, досудовим розслідуванням встановлено, що оформити такі документи коштувало від 5 до 8 тисяч доларів США.

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коли ж будуть судити тих хто робив інвалідність прокурорам ?
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02.01.2025 13:03 Відповісти
усім відомо,що медики дуже ******* гроші, беруть навіть тоді,коли їх не заслуговують, а тут така можливість, гріх не скористатися, навіть патріотично налаштовані не можуть встояти
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02.01.2025 13:36 Відповісти
https://sud.ua/uk/news/publication/317533-verkhovnyy-sud-podtverdil-protivopravnost-otkaza-pogranichnikov-v-peresechenii-granitsy-studentom-perechisliv-cherty-kotorym-dolzhny-otvechat-resheniya-inspektorov-agpsu Рішення ВСУ - та окремі думки, свідчать, що закону який забороняє виїзд не існує
А прийняті відмови, без посилань яких документів не хватає - не законні

"Также будут судить шестерых военнообязанных мужчин, ... с целью незаконного пересечения государственной границы Украины" - як можна не законоо пересекти, якщо закона не існує згідно рішення ВСУ

це як з гетманцевим, заплатіть податки з onlyfans
а після отримання податків, здав їх, щоб інші структури також відзначились - незаконні доходи та діяльність
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02.01.2025 14:44 Відповісти
Якщо в усьому світі лікар - дуже заможна людина, яка отримує за свою роботу великі гроші та повагу. То наші лікарі можуть жити лише за рахунок хабарів. Тому наші ніщеброди у медицині брали, беруть та будуть брати. У них це єдиний спосіб заробити собі на життя.
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02.01.2025 15:26 Відповісти
Скільки лікарю не дай, краще він лікувати не стане
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04.01.2025 14:56 Відповісти
Судити треба гімнокомандувача, міністєра чмєрова, весь уряд. йєрмаків з жОпи втопити у відстійнику. Лікарям строк.
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02.01.2025 20:26 Відповісти
Правильно посадити їх, самому занятиїх місце та продовжити мутити...
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04.01.2025 14:57 Відповісти
Судити хабарників , як за зраду держави Але на жаль Українським суддям це вийде, тому справа закінчиться нічим
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04.01.2025 10:02 Відповісти
Та похєр на хабарників. Вони були ,є і будуть. Якщо є хто дає, завжди будуть ті ,хто бере.
В любій країні і при любій владі( різниця тільки в співвідношенні) . Одне питання до тих хто хабарі в Україні дає. Може гроші на оборону своїх сімей та домівок дали б ? Чи вам похєр , окупація чи спротив?
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05.01.2025 00:08 Відповісти
 
 