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Вигукував слова на підтримку РФ під час хвилини мовчання за загиблими Героями: у Чернігові затримали чоловіка. ФОТО

У Чернігові 41-річний чоловік під час вшанування пам’яті полеглих захисників України хвилиною мовчання вигукнув слова на підтримку агресії Росії, а потім втік на самокаті. Правоохоронці його затримали. 

Про це повідомляє ГУНП в Чернігівській області, передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що інцидент трапився 1 січня біля меморіальної стели загиблим Героям у Чернігові. О 9-й ранку традиційно в Україні триває хвилина мовчання для вшанування пам’яті полеглих захисників.

У поліції зазначили, що тоді біля стели були представники місцевої влади, військові та поліціянти.

У цей час на самокаті проїжджав чоловік, який вигукнув слова на підтримку країни-агресора та нецензурні висловлювання в бік присутніх.

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У Чернігові чоловік підтримав агресію РФ під час хвилини мовчання

Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника та затримали його на одній із вулиць міста. Правопорушником виявився 41-річний чернігівець.

У Чернігові чоловік підтримав агресію РФ під час хвилини мовчання
У Чернігові чоловік підтримав агресію РФ під час хвилини мовчання

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників. За цією статтею затриманому загрожує до 3 років позбавлення волі.

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Топ коментарі
+25
На обмін ! Це сміття непотрібно Україні.
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02.01.2025 16:24
+17
Відправити на розмінування мінних полів.
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02.01.2025 16:27
+17
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02.01.2025 16:29
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Куди ж тепер иого такого боиового пристроіти?
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02.01.2025 16:24 Відповісти
на утримання за рахунок платників податків.
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02.01.2025 16:29 Відповісти
А що ж його до росії відпустити?
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02.01.2025 20:50 Відповісти
у нас це ККУ не передбачено.
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02.01.2025 22:02 Відповісти
Ну от і передбачено на утримкння платників податків.
До речі, може ти не в курсі.
Медведчука як " одпустили"?
А як Цемаха, громадянина України відпустили?
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02.01.2025 22:28 Відповісти
Не відкриття що з самого початку нинішня влада ******** не тільки на ККУ, але і на Конституцію.
медведчука - це було " спасєніє рядового раяна" по проханню, переданому через портнова.
А цемаха вже по каналу абрамович-арахамія по проханню бортнікова якого просив сам *****. Не тому що цемах був чимось цінний (сподіваюсь його там вже пикандичили), а щоб у суда було менше аргументів.
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03.01.2025 00:15 Відповісти
Дякую тобію капітан- очевидність .
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03.01.2025 10:59 Відповісти
з простими питаннями звертатесь. Відповім.
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03.01.2025 14:58 Відповісти
Колись московські попи не встали в раді під час хвилини мовчання. Може і їх посадити років на 15?
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02.01.2025 16:36 Відповісти
На генеральський самокат ...
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02.01.2025 16:51 Відповісти
На обмін ! Це сміття непотрібно Україні.
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02.01.2025 16:24 Відповісти
Ну я хз, де ще такі беруться 🤬🤬🤬. Їх що в пробірках клонують. 🤬🤬🤬
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02.01.2025 16:24 Відповісти
Відправити на розмінування мінних полів.
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02.01.2025 16:27 Відповісти
а може то він спеціально під статтю нагавкав, шоб уникнути повістки
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02.01.2025 16:30 Відповісти
Скоріш за все так .
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02.01.2025 18:47 Відповісти
Обережніше з ним, майбутній депутат від Слуг Народа...
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02.01.2025 16:40 Відповісти
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02.01.2025 16:29 Відповісти
І все??!! Три роки???! Поки таких не почнуть лінчевати на місці, діла не буде!!
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02.01.2025 16:29 Відповісти
вони ще потрібні для майбутніх виборів.
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02.01.2025 16:32 Відповісти
Років 10 з конфіскацією майна потрібно робити як мінімум.
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02.01.2025 18:17 Відповісти
А чому те падло ще не у заліссі? Не встиг, чи завдання кацапні тут виконує? Гадаю, буде йому непереливки; патріоти попіклуються про це.
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02.01.2025 16:32 Відповісти
на кацапщині у нього нажитого майна нема, тому їхати туди йому не було ніякого сенсу.
Патріоти зайняті, ім зараз не до хитрозроблених ухилянтів.
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02.01.2025 16:36 Відповісти
РОЗСТРІЛЯТИ на площі. негайно, бо це відкритий ВОРОГ!
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02.01.2025 16:38 Відповісти
На розмінування!
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02.01.2025 16:40 Відповісти
Треба було голову йому відкрутити підару
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02.01.2025 16:57 Відповісти
В Приднестровье его.
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02.01.2025 16:57 Відповісти
А зараз трохи уваги шановних коментаторів!Нещодавна виповзло в інформпросторі чувирло Ю.Бойко з сугубо кацапськими гаслами про радикалів,націстів та інше,а його підтримало ще одне-Арістовіч.Вони не просто так почали відкривати рота.Це вже початок предвиборной "гонкі".І мета не тіки звинувачення Порошенка,а і зеленського(хто ,я до ньоого не відноситься).Це така нова спецоперація фсб/гру-"мир любою ціною".
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02.01.2025 17:00 Відповісти
Пакуйте, бо ця гнида ракети наведе.
А вони фотосесію роблять...
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02.01.2025 17:00 Відповісти
Могли ж просто пристрелити, а тепер утримуй ту гниду, годуй...
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02.01.2025 17:02 Відповісти
Ось такі і наводять ракети на критичну інфраструктуру та житлову забудову. І скільки такого лайна ще сидить, чекаючи на "срущій мір"...
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02.01.2025 17:02 Відповісти
а винні у цьому ЗЕбіли які перетворили країну на концтабір. Були би відкриті кордони він би давно до паРаши виїхав.
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02.01.2025 18:33 Відповісти
Біосміття
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02.01.2025 17:05 Відповісти
Конфіскація, та трудовий лагерь, нехай починає розбір завалів, іншого цієї падали довіряти не можна.
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02.01.2025 17:20 Відповісти
В зону, в Стрый !!
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02.01.2025 17:23 Відповісти
Мусора таких культурно "в"яжуть". Чистенький стоїть і не пом"ятий. Це воїнів - інвалідів крутять мордою в землю, а з підарасами лагідно...
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02.01.2025 17:57 Відповісти
Віддайте його в третю штурмову на перевиховання...
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02.01.2025 18:01 Відповісти
Пока этого картинного мерзавца не избрали мэром Чернигова, - на худой конец, - создавайте штрафные бригады для таких, пусть ходят в штурмы. Естественно, что сзади таких должны тесно опекать с пулеметами злые бандеровцы, чтоб не смотались с поля боя. Пусть жалуются. Как из той бригады, что обучалась во Франции.
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02.01.2025 18:05 Відповісти
та уже зробили, 155 наприклад. Ще жодного постріла не було, а с бригади втекло 1700 чоловік. При цьому на них були затрачені гроші на одяг, зброю та інше. І яка з цього корить?
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02.01.2025 18:35 Відповісти
Штрафные батальены необходимы для таких, как воздух. Напичкивать их стукачами, и заставлять воевать впереди других. С поганой овцы, хоть шерсти клок. Не в какие списки об обменах. Общество надо очищать, тоже. Иначе такие станут депутанами. Вы б послушали этих умников.
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02.01.2025 18:55 Відповісти
Штрафні роти складались з рядових і сержантів - армійський підрозділ,
шрафні батальони складались з офіцерів- фронтовий підрозділ,
все це у 2 світову. Особливий- банда Рокосовського- батальон прориву.
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03.01.2025 00:09 Відповісти
Знов пику блюрять? Навіщо? Нехай люди бачать, кого потім відпи... ну той.. записати догану. На надгробок.
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02.01.2025 18:44 Відповісти
Свідома провакація, щоб не бути в армії. Оригінально.
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02.01.2025 19:35 Відповісти
Мерзота!!!
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02.01.2025 20:35 Відповісти
Пристрелили?
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02.01.2025 21:11 Відповісти
 
 