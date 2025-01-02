Вигукував слова на підтримку РФ під час хвилини мовчання за загиблими Героями: у Чернігові затримали чоловіка. ФОТО

У Чернігові 41-річний чоловік під час вшанування пам’яті полеглих захисників України хвилиною мовчання вигукнув слова на підтримку агресії Росії, а потім втік на самокаті. Правоохоронці його затримали.

Про це повідомляє ГУНП в Чернігівській області, передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що інцидент трапився 1 січня біля меморіальної стели загиблим Героям у Чернігові. О 9-й ранку традиційно в Україні триває хвилина мовчання для вшанування пам’яті полеглих захисників.

У поліції зазначили, що тоді біля стели були представники місцевої влади, військові та поліціянти.

У цей час на самокаті проїжджав чоловік, який вигукнув слова на підтримку країни-агресора та нецензурні висловлювання в бік присутніх.

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Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника та затримали його на одній із вулиць міста. Правопорушником виявився 41-річний чернігівець.





Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників. За цією статтею затриманому загрожує до 3 років позбавлення волі.

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