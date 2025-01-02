Вигукував слова на підтримку РФ під час хвилини мовчання за загиблими Героями: у Чернігові затримали чоловіка. ФОТО
У Чернігові 41-річний чоловік під час вшанування пам’яті полеглих захисників України хвилиною мовчання вигукнув слова на підтримку агресії Росії, а потім втік на самокаті. Правоохоронці його затримали.
Про це повідомляє ГУНП в Чернігівській області, передає Цензор.НЕТ.
Відомо, що інцидент трапився 1 січня біля меморіальної стели загиблим Героям у Чернігові. О 9-й ранку традиційно в Україні триває хвилина мовчання для вшанування пам’яті полеглих захисників.
У поліції зазначили, що тоді біля стели були представники місцевої влади, військові та поліціянти.
У цей час на самокаті проїжджав чоловік, який вигукнув слова на підтримку країни-агресора та нецензурні висловлювання в бік присутніх.
Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника та затримали його на одній із вулиць міста. Правопорушником виявився 41-річний чернігівець.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників. За цією статтею затриманому загрожує до 3 років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
До речі, може ти не в курсі.
Медведчука як " одпустили"?
А як Цемаха, громадянина України відпустили?
медведчука - це було " спасєніє рядового раяна" по проханню, переданому через портнова.
А цемаха вже по каналу абрамович-арахамія по проханню бортнікова якого просив сам *****. Не тому що цемах був чимось цінний (сподіваюсь його там вже пикандичили), а щоб у суда було менше аргументів.
Патріоти зайняті, ім зараз не до хитрозроблених ухилянтів.
А вони фотосесію роблять...
шрафні батальони складались з офіцерів- фронтовий підрозділ,
все це у 2 світову. Особливий- банда Рокосовського- батальон прориву.