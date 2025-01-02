Доброволець з Криму Віктор Король загинув на Донеччині. ФОТО

29 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області загинув 40-річний доброволець Віктор Король, уродженець міста Бахчисарай (Крим).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Букви.

Віктор Король залишив окупований Крим після подій 2014 року й приєднався до лав Збройних Сил України, аби боротися за територіальну цілісність країни.

Сім’я Віктора була відома своєю активною позицією в просуванні української культури та освіти на півострові до окупації. Його батько, Юрій Іванович Король, очолював Бахчисарайську районну організацію "Просвіта" імені Тараса Шевченка, захищаючи права української громади в Криму.

Уповноважений Кримської єпархії ПЦУ Андрій Щекун зазначив, що Віктор був людиною, яка зробила значний внесок у боротьбу за незалежність України. Він висловив співчуття родині загиблого.

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