Стрілянина в готелі на Печерську: повідомлено про підозру в хуліганстві трьом учасникам конфлікту. ФОТО
Трьом учасникам конфлікту в одному з готелів на столичному Печерську повідомлено про підозру.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"23 листопада 2024 року двоє мешканців Одещини у приміщенні готелю у центрі Києва з хуліганських мотивів почали наносити удари чоловіку, який також відпочивав у закладі зі своїм другом-військовослужбовцем. Ще один учасник конфлікту - киянин того вечора наніс військовослужбовцю удар кулаком в щелепу, внаслідок чого чоловік впав на підлогу та втратив свідомість" ,- йдеться в повідомленні.
Тоді двом жителям Дніпра та Василькова повідомлено про підозру в хуліганстві, вчиненому групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 2, 4 ст. 296 КК України), а жителю Василькова ще й в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).
Наразі за результатами досудового розслідування повідомлено про підозри у хуліганстві ще трьом учасникам конфлікту у готелі - двом друзям загиблого та відвідувачу готелю.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Києві, в ніч на суботу, 23 листопада 2024 року, сталася стрілянина в одному із готелів. Загинув 27-річний чоловік. Поранено охоронця та ще одну особу, стрілка розшукували.
Пізніше стрілка затримали.
25 листопада жителю Василькова повідомлено про підозру в умисному вбивстві.
Будь ласка, зачекайте...
Прокурори, слідчі, учасники кнофлікту і спонсору назначили стрілку, зустрілися вже без стрільби, порішали і дали указівку у якому напрямку іти слідчим - на велику літеру ХУ, чи на трохи меншу.
Ну і скільки коштує один набій для стрільби конкретно для кожного стрілка.
Ага, і ще приймаються допоміжні і інші пропозиції - діалектика розвитку суспільства, як учили в юридичній харківській академії яка давала їм дипломи "прокурора в законі"!
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"Как-то текст по-дебильному написан" (с)
А цей абзац узагалі до чого?
скоро бабку що торгує неподалік на зупинці часником звинуватять
Багатьом просто по місту ходити небезпечно, а тут готелі, ресторани, зброя в руках....і жодного тцк або поліції.
Жах.
В тцк гинуть, на фронті гинуть, в лікарнях гинуть,....скрізь гинуть(
Пошесть. Але є і ті, що від жирного життя козяться і волі такої робити, що заманеться в них ще ніколи не було!
А люди бідують.