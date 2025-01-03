Стрілянина в готелі на Печерську: повідомлено про підозру в хуліганстві трьом учасникам конфлікту. ФОТО

Трьом учасникам конфлікту в одному з готелів на столичному Печерську повідомлено про підозру.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"23 листопада 2024 року двоє мешканців Одещини у приміщенні готелю у центрі Києва з хуліганських мотивів почали наносити удари чоловіку, який також відпочивав у закладі зі своїм другом-військовослужбовцем. Ще один учасник конфлікту - киянин того вечора наніс військовослужбовцю удар кулаком в щелепу, внаслідок чого чоловік впав на підлогу та втратив свідомість" ,- йдеться в повідомленні.

Тоді двом жителям Дніпра та Василькова повідомлено про підозру в хуліганстві, вчиненому групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 2, 4 ст. 296 КК України), а жителю Василькова ще й в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Наразі за результатами досудового розслідування повідомлено про підозри у хуліганстві ще трьом учасникам конфлікту у готелі - двом друзям загиблого та відвідувачу готелю.





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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Києві, в ніч на суботу, 23 листопада 2024 року, сталася стрілянина в одному із готелів. Загинув 27-річний чоловік. Поранено охоронця та ще одну особу, стрілка розшукували.

Пізніше стрілка затримали.

25 листопада жителю Василькова повідомлено про підозру в умисному вбивстві.

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