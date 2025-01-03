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Київ (19122) стрілянина (1757) хуліганство (233) Офіс Генпрокурора (3160)

Стрілянина в готелі на Печерську: повідомлено про підозру в хуліганстві трьом учасникам конфлікту. ФОТО

Трьом учасникам конфлікту в одному з готелів на столичному Печерську повідомлено про підозру.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"23 листопада 2024 року двоє мешканців Одещини у приміщенні готелю у центрі Києва з хуліганських мотивів почали наносити удари чоловіку, який також відпочивав у закладі зі своїм другом-військовослужбовцем. Ще один учасник конфлікту - киянин того вечора наніс військовослужбовцю удар кулаком в щелепу, внаслідок чого чоловік впав на підлогу та втратив свідомість" ,- йдеться в повідомленні.

Тоді двом жителям Дніпра та Василькова повідомлено про підозру в хуліганстві, вчиненому групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 2, 4 ст. 296 КК України), а жителю Василькова ще й в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Наразі за результатами досудового розслідування повідомлено про підозри у хуліганстві ще трьом учасникам конфлікту у готелі - двом друзям загиблого та відвідувачу готелю.

Ще трьом учасникам конфлікту у готелі в Печерському районі Києва повідомлено про підозру
Ще трьом учасникам конфлікту у готелі в Печерському районі Києва повідомлено про підозру

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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Києві, в ніч на суботу, 23 листопада 2024 року, сталася стрілянина в одному із готелів. Загинув 27-річний чоловік. Поранено охоронця та ще одну особу, стрілка розшукували.

Пізніше стрілка затримали.

25 листопада жителю Василькова повідомлено про підозру в умисному вбивстві.

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Топ коментарі
+9
А кажуть воювати немає кому! ось готові штурмовики !
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03.01.2025 10:39
+9
О, і тцкунів там немає. А це вже готові штурмовики-стрільці, і озброєні.
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03.01.2025 10:40
+8
Ну нафіг, краще самотніх пасажирів з АТБ всемером на бусику відловлювати. А від цих можна, я перепрошую, і по рилу отримати - тоді всі переваги тцкашної служби коту під хвіст
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03.01.2025 10:54
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А кажуть воювати немає кому! ось готові штурмовики !
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03.01.2025 10:39 Відповісти
О, і тцкунів там немає. А це вже готові штурмовики-стрільці, і озброєні.
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03.01.2025 10:40 Відповісти
Ну нафіг, краще самотніх пасажирів з АТБ всемером на бусику відловлювати. А від цих можна, я перепрошую, і по рилу отримати - тоді всі переваги тцкашної служби коту під хвіст
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03.01.2025 10:54 Відповісти
Судячи з поведінки, це якраз і були тцк-шники або поліцаї "на відпочинку".
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03.01.2025 11:08 Відповісти
всього то ))) ..а непогані зелені корупційні зв'язки у "*********" )
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03.01.2025 10:41 Відповісти
Абфігеть! Європейська диржава і її Кривосуддя у дії...
Прокурори, слідчі, учасники кнофлікту і спонсору назначили стрілку, зустрілися вже без стрільби, порішали і дали указівку у якому напрямку іти слідчим - на велику літеру ХУ, чи на трохи меншу.
Ну і скільки коштує один набій для стрільби конкретно для кожного стрілка.
Ага, і ще приймаються допоміжні і інші пропозиції - діалектика розвитку суспільства, як учили в юридичній харківській академії яка давала їм дипломи "прокурора в законі"!
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03.01.2025 10:53 Відповісти
Тоді двом жителям Дніпра та Василькова повідомлено про підозру в ***********, вчиненому групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 2, 4 ст. 296 КК України), а жителю Василькова ще й в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).
==========

"Как-то текст по-дебильному написан" (с)

А цей абзац узагалі до чого?
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03.01.2025 10:56 Відповісти
та поки бабло везуть - прокурори плутаються ..

скоро бабку що торгує неподалік на зупинці часником звинуватять
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03.01.2025 11:11 Відповісти
Прочитала і здалось, що п'яний писав це повідомлення.
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03.01.2025 12:41 Відповісти
Дивно все це і сумно, все насиільки мутно, що болото здається чистішим.

Багатьом просто по місту ходити небезпечно, а тут готелі, ресторани, зброя в руках....і жодного тцк або поліції.

Жах.
В тцк гинуть, на фронті гинуть, в лікарнях гинуть,....скрізь гинуть(

Пошесть. Але є і ті, що від жирного життя козяться і волі такої робити, що заманеться в них ще ніколи не було!

А люди бідують.
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03.01.2025 12:40 Відповісти
 
 