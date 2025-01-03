Доба на Донеччині: ворог вдарив по трьох районах, пошкоджені багатоповерхівки. Загинув мешканець Часового Яру (оновлено). ФОТОрепортаж
Російські загарбники не припиняють обстрілів Донеччини. Минулої доби під ворожим вогнем опинилися три райони області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район
У Криворіжжі пошкоджено склад.
Вчора, 2 січня, о 10.00 внаслідок ворожого обстрілу с. Срібне пошкоджено будівлю навчального закладу.
Близько 20:00 під ударом опинилось с. Леонтовичі (Перше Травня). Пошкоджено дошкільний заклад.
"З обох населених пунктів інформація щодо постраждалих не надходила", - повідомили у Покровській МВА.
Краматорський район
Внаслідок артилерійського обстрілу Лиману пошкоджено 7 приватних осель, господарську споруду, гараж, мотоцикл. У Костянтинівці ворожі снаряди пошкодили 4 багатоквартирних будинки. Один пошкоджений багатоквартирний будинок - у Дробишевому, одна приватна оселя - в Стінках.
На Миколаївку окупанти скинули 2 авіабомби "ФАБ-250" - пошкодили 6 багатоквартирних і 7 приватних будинків, лікарню, ЖЕК, лінію електропередач.
Вночі ворог вдарив по Краматорську - влучив у багатоповерхівку
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 4 багатоповерхівки. У Часовому Яру росіяни скидом з дрона вбили цивільну особу.
У Часовоярській громаді 1 людина загинула, пошкоджено 8 приватних будинків, багатоповерхівку і промислову будівлю.
Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 167 людей, у тому числі 16 дітей.
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