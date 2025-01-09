Затримано номінального власника онлайн-казино, яке займалося відмиванням російських грошей, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
Затримано та повідомлено про підозру номінальному власнику відомого онлайн-казино у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, підозрюваний вніс до статутного капіталу юридичної особи, що займається організацією азартних ігор в інтернеті, 30 млн грн, походження яких законним чином не підтверджено.
Встановлено, що бенефіціарні власники онлайн-казино є громадянами РФ, які забезпечили незаконне функціонування на території України онлайн-казино. За допомогою вебресурсу вони разом з іншими особами збирали інформацію про користувачів - клієнтів вебсайту онлайн-казино. У їхньому розпорядженні були персональні дані та відомості про місцезнаходження клієнтів, зокрема військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань.
Повідомляється, що пов’язані з онлайн-казино особи провадять свою діяльність на території так званої "ЛНР", що надає можливість фінансувати силовий блок, оборонно-промисловий комплекс держави-агресора.
Затриманий тривалий час перебував на території Республіки Кіпр, де спілкувався з громадянами РФ - бенефіціарними власниками онлайн-казино.
Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
В Офісі Генпрокурора додали, що раніше було повідомлено про підозри у пособництві державі-агресору фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й домену (ч. 1 ст. 111-2 КК України). За клопотанням прокурорів арештовано та передано в управління АРМА понад 2,6 млрд грн, які знаходяться на рахунках товариств, що займаються організацією діяльності цього онлайн-казино. Агентство з менеджменту активів на арештовані грошові кошти придбало облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації".
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(Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.) Джерело: https://censor.net/ua/p3529380
а казіну давати безкоштовну рекламу, сам розумієш...
інвалідам не солідно