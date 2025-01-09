Голову ВЛК, який за 2 тис. дол. мав забезпечити відстрочку від мобілізації, затримали у Львові. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі 44-річного голову резервного складу військово-лікарської комісії районного ТЦК та СП у Львові, який він отримав від 43-річного військовозобов’язаного.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, військовозобов’язаний звернувся до лікаря за фіктивним діагнозом, а той за 2 тисячі доларів погодився допомогти. Відповідно до домовленостей посадовець мав оформити рішення ВЛК про визнання чоловіка тимчасового непридатним до військової служби за станом здоров’я. Таким чином він міг отримати відтермінування від призову під час мобілізації.

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Правоохоронцями задокументовано незаконну оборудку, а лікаря затримано. Під час обшуків вдома і на роботі у останнього знайдено та вилучено понад 16 тисяч доларів, 7 тисяч гривень, мобільний телефон, печатку, банківську картку та інші речові докази.

Голові ВЛК інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою, а його "клієнту" – надання хабаря (ч.3 ст.368, ч.3 ст.369 КК України).

Наразі прокурорами подано до суду клопотання про обрання для вказаних осіб запобіжних заходів. Вирішується питання про відсторонення від посади голови ВЛК. Крім цього, перевіряється його зв’язок із аналогічними злочинами та встановлюється повне коло ймовірно причетних осіб.

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