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Голову ВЛК, який за 2 тис. дол. мав забезпечити відстрочку від мобілізації, затримали у Львові. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі 44-річного голову резервного складу військово-лікарської комісії районного ТЦК та СП у Львові, який він отримав від 43-річного військовозобов’язаного.

Про це інформує  Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону.

голову ВЛК затримали на хабарі

За даними слідства, військовозобов’язаний звернувся до лікаря за фіктивним діагнозом, а той за 2 тисячі доларів погодився допомогти. Відповідно до домовленостей посадовець мав оформити рішення ВЛК про визнання чоловіка тимчасового непридатним до військової служби за станом здоров’я. Таким чином він міг отримати відтермінування від призову під час мобілізації.

голову ВЛК затримали на хабарі у Львові

Також читайте: Оформили непридатність до служби ексдепутату: На Вінниччині викрили голову ВЛК та лікарів. ФОТОрепортаж

Правоохоронцями задокументовано незаконну оборудку, а лікаря затримано. Під час обшуків вдома і на роботі у останнього знайдено та вилучено понад 16 тисяч доларів, 7 тисяч гривень, мобільний телефон, печатку, банківську картку та інші речові докази.

обшук у голови ВЛК у Львові

Голові ВЛК інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою, а його "клієнту" – надання хабаря (ч.3 ст.368, ч.3 ст.369 КК України).

Наразі прокурорами подано до суду клопотання про обрання для вказаних осіб запобіжних заходів. Вирішується питання про відсторонення від посади голови ВЛК. Крім цього, перевіряється його зв’язок із аналогічними злочинами та встановлюється повне коло ймовірно причетних осіб.

Також читайте: На Волині затримано начальника РТЦК та СП, який за $3000 робив військовозобов’язаних непридатними в "Оберіг". ФОТОрепортаж

Автор: 

хабар (4711) Львів (3076) військово-лікарська комісія (210) Львівська область (2440) Львівський район (67)


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Коли на фронт поїде?
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09.01.2025 17:25 Відповісти
Коли почнуть затримувати тих хто пише слабим людям відмітку "придатний"
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09.01.2025 17:26 Відповісти
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09.01.2025 17:45 Відповісти
колись жартували, що не має здорових людей, є недообстежені. а тепер немає хворих, ВЛК підтвердить.
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09.01.2025 19:29 Відповісти
а не демпінгуй!
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09.01.2025 17:32 Відповісти
Нічому не вчаться. Мабуть, не читає Цензор.
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09.01.2025 17:54 Відповісти
от же мерзотник, демпінгнув відразу в кілька разів, таке не прощають
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09.01.2025 18:02 Відповісти
то всього лишень відсрочка, може на місяць, може на три...
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09.01.2025 18:38 Відповісти
За даними слідства, військовозобов'язаний звернувся до лікаря за фіктивним діагнозом, а той за 2 тисячі доларів погодився допомогти
=========

Цікаво, як спіймали - точно не той, хто просив допоміг із фіктивним діагнозом, побіг скаржитися
Свого ж послали, мабуть
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09.01.2025 18:07 Відповісти
 
 