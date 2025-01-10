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Коригував удари РФ через чат-бот: У Херсоні затримано місцевого жителя, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила й затримала херсонця, який коригував артилерійські обстріли міста через чат-бот розвідки РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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СБУ затримала зрадника, який коригував удари рф по Херсону

Як повідомляється, 34-річний чоловік вийшов на зв’язок із ворогом через спеціальний чат-бот російської розвідки, пропонуючи свої послуги в обмін на гроші.

За інформацією слідства, його завданням була фіксація наслідків обстрілів. Зрадник після атак виходив на місця влучань і передавав координати, а також інформацію про масштаби руйнувань та постраждалих осіб.

СБУ затримала зрадника, який коригував удари рф по Херсону

Отримані дані окупанти використовували для коригування наступних артилерійських ударів по місту. Окрім цього, під час пересування містом він збирав дані про пункти базування українських військових, зокрема, блокпости та опорні пункти на прибережних територіях.

СБУ затримала зрадника, який коригував удари рф по Херсону

СБУ затримала фігуранта поблизу його помешкання. Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

СБУ затримала зрадника, який коригував удари рф по Херсону

Зраднику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Розслідування проводилося співробітниками СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Автор: 

СБУ (12854) державна зрада (1690)


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Абх****еть! Коррекція обстрілу в лежимі реального часу задаром і безнаказанно!
Телеграм відміняє потребу у підготовці артилерійських розвідників і їх оснащенні радіостанціми - владні дебіли зробили це доступним кожному бажаючому власника смартфона.
Потрібні ще якісь докази дебільності і неспроможності нинішньої влади отримати якусь перемогу окрім піррової!
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10.01.2025 10:33 Відповісти
Сумні, але правдиві речі постите!
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10.01.2025 12:55 Відповісти
Не "місцевого жителя", а "місцевого іудушку", який здавав тих, з ким жив в одному місті.
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10.01.2025 10:49 Відповісти
вот же ******** ****.на кол *************** суку!
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10.01.2025 10:59 Відповісти
наробили галасу, а питання "навіщо"? А хіба не можна було цього "шпіьона" використати більш раціонально: поставити якісь макети і примусити кацапів бити по порожнім цілям? Можна було. А чому не зробили?
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10.01.2025 12:53 Відповісти
Макети кацапи і без "шпіьйонів" побачать тим паче в Херсоні. Питання - на кой хер в населеному пункті такі макети?
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10.01.2025 13:15 Відповісти
На розмінування!
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10.01.2025 13:17 Відповісти
 
 