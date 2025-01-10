Коригував удари РФ через чат-бот: У Херсоні затримано місцевого жителя, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безпеки України викрила й затримала херсонця, який коригував артилерійські обстріли міста через чат-бот розвідки РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як повідомляється, 34-річний чоловік вийшов на зв’язок із ворогом через спеціальний чат-бот російської розвідки, пропонуючи свої послуги в обмін на гроші.
За інформацією слідства, його завданням була фіксація наслідків обстрілів. Зрадник після атак виходив на місця влучань і передавав координати, а також інформацію про масштаби руйнувань та постраждалих осіб.
Отримані дані окупанти використовували для коригування наступних артилерійських ударів по місту. Окрім цього, під час пересування містом він збирав дані про пункти базування українських військових, зокрема, блокпости та опорні пункти на прибережних територіях.
СБУ затримала фігуранта поблизу його помешкання. Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.
Зраднику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Розслідування проводилося співробітниками СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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