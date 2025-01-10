Доба на Донеччині: росіяни вбили двох цивільних, обстріляли три райони. ФОТОрепортаж

Протягом доби поліція зафіксувала 3 698 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Війська РФ обстріляли міста Покровськ, Лиман і Сіверськ, село Гришине та Часовоярівську громаду

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Покровський район

У Покровську пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок і торгові павільйони.

У Гришиному ворожі снаряди пошкодили приватну оселю.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено 9 багатоповерхівок і приватний будинок.

Бахмутський район

У Сіверську загинули 2 людини, пошкоджено 13 будинків. Ворог бив по місту з артилерії.

У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків, багатоповерхівка і 2 промислові будівлі.

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