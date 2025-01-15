Вивезли 43 чоловіків: на Рівненщині судитимуть організаторів каналу втечі військовозобов’язаних за кордон, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
У Рівненській області прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб, які організували незаконний виїзд 43 військовозобов’язаних за кордон, підробляючи документи та заробивши близько мільйона гривень.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, їх звинувачують у підробці документів, внесенні недостовірних даних в автоматизовану систему та легалізації незаконних прибутків.
Слідством встановлено, що організатором незаконної діяльності став підприємець з Рівненського району, який мав доступ до інформаційної системи "Шлях" та займався міжнародними пасажирськими перевезеннями. Він долучив до схем ще трьох спільників, які відповідали за різні етапи організації втечі.
Як зазначається, організатор злочинної групи особисто координував дії учасників, оформляв фіктивні договори про працевлаштування клієнтів, вносив дані до системи "Шлях", а також супроводжував "водіїв" під час виїзду за кордон. Інші учасники групи займалися пошуком бажаючих виїхати за кордон чоловіків, проводили інструктажі, а також забезпечували їх переміщення до Польщі, де вони мали виступати як "другі водії".
Встановлено, що за цей період організатори незаконно переправили 43 особи, заробивши близько мільйона гривень. Всі ці кошти учасники групи витратили на власні потреби, зокрема легалізували прибутки через різні бізнес-операції.
Правоохоронці виявили діяльність організованої групи в лютому 2024 року. Спільно працювали слідчі поліції, працівники Управління міграційної поліції, співробітники СБУ, а також представники прикордонної служби України, щоб затримати злочинців.
Під час досудового розслідування учасники організованої групи не визнають свою провину, але відповідно до чинного законодавства, їх чекає судовий процес, в якому визначатиметься подальша відповідальність за скоєні злочини.
В Офісі Генпрокурора додали, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Ну, тепер, чесні та непідкупні суддівські/адвокатські, грошики ці підберуть ....
ДАЙТЕ їм вірьовки, щоб не тягнули з часом...
Ви серйозно?
Може $1 000 000?
Спочатку виписали повістку на вулиці попри показане їм посвідчення, потім ВЛК признала наявність хвороби і що інвалідність не фейкова, але водночас написала обмежено придатний. Тепер йому ще до 5 лютого повторно ту ВЛК пройти треба ж.
А аудит працівників органів Внутрішніх справ України ,
А аудит працівників Національної поліція України , що довів ???
Бюджет-2025 на МВС - 419,6 млрд грн (всього в 5 разів менше).
Не забагато витрат на "тилову армію"? І яка її справжня кількість, тисяч 200? А скільки "пенсіонерів"?
Якщо за ухилення від мобілізації він знає, що його точно розстріляють коло хати, то він піде на війну бо там він може виживе і після війни повернеться додому.