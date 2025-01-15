УКР
Вивезли 43 чоловіків: на Рівненщині судитимуть організаторів каналу втечі військовозобов’язаних за кордон, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

У Рівненській області прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб, які організували незаконний виїзд 43 військовозобов’язаних за кордон, підробляючи документи та заробивши близько мільйона гривень.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, їх звинувачують у підробці документів, внесенні недостовірних даних в автоматизовану систему та легалізації незаконних прибутків.

Слідством встановлено, що організатором незаконної діяльності став підприємець з Рівненського району, який мав доступ до інформаційної системи "Шлях" та займався міжнародними пасажирськими перевезеннями. Він долучив до схем ще трьох спільників, які відповідали за різні етапи організації втечі.

Як зазначається, організатор злочинної групи особисто координував дії учасників, оформляв фіктивні договори про працевлаштування клієнтів, вносив дані до системи "Шлях", а також супроводжував "водіїв" під час виїзду за кордон. Інші учасники групи займалися пошуком бажаючих виїхати за кордон чоловіків, проводили інструктажі, а також забезпечували їх переміщення до Польщі, де вони мали виступати як "другі водії".

Встановлено, що за цей період організатори незаконно переправили 43 особи, заробивши близько мільйона гривень. Всі ці кошти учасники групи витратили на власні потреби, зокрема легалізували прибутки через різні бізнес-операції.

Правоохоронці виявили діяльність організованої групи в лютому 2024 року. Спільно працювали слідчі поліції, працівники Управління міграційної поліції, співробітники СБУ, а також представники прикордонної служби України, щоб затримати злочинців.

Під час досудового розслідування учасники організованої групи не визнають свою провину, але відповідно до чинного законодавства, їх чекає судовий процес, в якому визначатиметься подальша відповідальність за скоєні злочини.

В Офісі Генпрокурора додали, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

+6
а буданова по листу якого втік арестович , також арештували ?
показати весь коментар
15.01.2025 14:06 Відповісти
+5
500$ с рыла? ну тут демпинг, однозначно
показати весь коментар
15.01.2025 14:02 Відповісти
+5
Де обіцяний "аудит Сирського"? Скільки дармоїдів у пікселі сидить по тилам з 22-го року?
показати весь коментар
15.01.2025 14:25 Відповісти
Коли анонсують такі масштабні обшуки та полювання - це точно не для того, щоб щось знайти, а скоріше навпаки. І цікаво, а чому саме зараз, а не рік чи два тому?
показати весь коментар
15.01.2025 13:58 Відповісти
Сергій Поярков нещодавно так і заявив - коли проводять 600 обшуків (обшуків, які "правоохоронці" провели в Україні у справі про незаконне переправлення осіб через держкордон), то це не для того щоб покарати злочини, а щоб їх приховати.
показати весь коментар
15.01.2025 14:21 Відповісти
СєрГєй Підаркоф, дуже авторитетно. Воно хоч якесь поняття має про слідсво?
показати весь коментар
15.01.2025 16:02 Відповісти
Має чи не має, але тут він правий. Це була просто імітація бурхливої діяльності тилових заброньованих "воєнів". З майже порожнім "вихлопом".
показати весь коментар
15.01.2025 16:11 Відповісти
де анонсують, ти уважно статтю читало, там справу вже в суд передають, там вже всі обшуки і слідчі дії зроблено.
показати весь коментар
15.01.2025 16:03 Відповісти
Тільки заробляти почали, гниди зкацаплені, на горі в Україні, аж тут резинка на трусах обірвалася!
Ну, тепер, чесні та непідкупні суддівські/адвокатські, грошики ці підберуть ....
ДАЙТЕ їм вірьовки, щоб не тягнули з часом...
показати весь коментар
15.01.2025 14:02 Відповісти
А тобі яке діло кацап під проксі?
показати весь коментар
15.01.2025 14:36 Відповісти
500$ с рыла? ну тут демпинг, однозначно
показати весь коментар
15.01.2025 14:02 Відповісти
Або благодiйнiсть
показати весь коментар
15.01.2025 16:53 Відповісти
1 000 000 грн / 43 = $560
Ви серйозно?
Може $1 000 000?
показати весь коментар
15.01.2025 14:02 Відповісти
а платити з чого будуть
показати весь коментар
15.01.2025 16:05 Відповісти
Та мільйон - це просто смішно.
показати весь коментар
15.01.2025 16:12 Відповісти
згоден, але я знаю про випадок, де втїхало набагато більше людей, а не зароблено нічого, зовсім. і В перші місяці, може й були такі ціни, це потім почали накручувати.
показати весь коментар
15.01.2025 16:20 Відповісти
43 *(min5k)=215k доларів,ну і по курсу там зовсім не мільйон гривень,хто та десь @@@@@@@вся..
показати весь коментар
15.01.2025 14:04 Відповісти
а буданова по листу якого втік арестович , також арештували ?
показати весь коментар
15.01.2025 14:06 Відповісти
а бусіфікантів вони також судитимить не хочуть?
показати весь коментар
15.01.2025 14:07 Відповісти
Нехай приймають закон Савченко за яким чоловіки які нічого не мають в Україні можуть віддати останні штани і виїхати закордон.
показати весь коментар
15.01.2025 14:08 Відповісти
Так, але ще потрібно довести що голосував за зе, якщо ні то до побачення.
показати весь коментар
15.01.2025 14:12 Відповісти
Нині має діяти принцип "За законами воєнного часу за підрив обороноздатності України - розстріп на місці". Запевняю, не буде ніяких організаторів втечі, ніяких ухилянтів, ніяких нападів цивільних осіб на патрулі ЦВК і поліції. Підкацапське бидло розперезалося - слід забезпечити порядок і чітку організацію формування армійських резервів.
показати весь коментар
15.01.2025 14:08 Відповісти
оманську гниду розстріляєте ?
показати весь коментар
15.01.2025 14:12 Відповісти
А коли ВЛК свідомо визнає придатними людей із хронічними хворобами чи алкоголіків- то це теж підрив обороноздатності, чи ні? Бо потім командири підрозділів дуже скаржаться на таке поповнення...
показати весь коментар
15.01.2025 14:14 Відповісти
Алкоголізм лікується лише трьома сеансами : марш-кидок у повному спорядженні на 10 кілометрів з допомогою прискорюючих копняків від чемних сержантів. Щодо хронічних хвороб, то раптом пів країни стало хроніками, коли виникла потреба у захисті батьківщини. Справжня хвороба має бути виявлена лікарською комісією, та й командирам бригад хворі особи не потрібні.
показати весь коментар
15.01.2025 14:30 Відповісти
У мене знайомого з інвалідністю з дитинства (її ще при совку оформили), який ліки щодня приймає і регулярно лягає в лікарню на підтвердження групи, ВЛК записала, що він обмежено придатний...
Спочатку виписали повістку на вулиці попри показане їм посвідчення, потім ВЛК признала наявність хвороби і що інвалідність не фейкова, але водночас написала обмежено придатний. Тепер йому ще до 5 лютого повторно ту ВЛК пройти треба ж.
показати весь коментар
15.01.2025 14:36 Відповісти
Бувають різні випадки, але справедливість, звісно, понад усе.
показати весь коментар
15.01.2025 14:42 Відповісти
Плаче по тобі куля....
показати весь коментар
15.01.2025 15:23 Відповісти
Де обіцяний "аудит Сирського"? Скільки дармоїдів у пікселі сидить по тилам з 22-го року?
показати весь коментар
15.01.2025 14:25 Відповісти
аудит довів - > у штабах української армії перебуває у три рази більше військових, ніж на фронті.
А аудит працівників органів Внутрішніх справ України ,

А аудит працівників Національної поліція України , що довів ???
показати весь коментар
15.01.2025 14:36 Відповісти
Бюджет-2025 на ЗСУ - 2,2 трлн грн.
Бюджет-2025 на МВС - 419,6 млрд грн (всього в 5 разів менше).
Не забагато витрат на "тилову армію"? І яка її справжня кількість, тисяч 200? А скільки "пенсіонерів"?
показати весь коментар
15.01.2025 14:50 Відповісти
Кожен працює і служить на своєму місці, але справедливі ротації потрібні обо"язково. Кожен, хто має погони, повинен пройти через фронтові випробування. Якщо десь існує несправедливість, це не привід ухилятися усім іншим громадянам. Україна перебуває у смертельній небезпеці.
показати весь коментар
15.01.2025 14:39 Відповісти
Тут не посперечаєшся, ви праві)
показати весь коментар
15.01.2025 15:01 Відповісти
Точно, тебе треба вивести у двір і як ініціатора розстрілів ліквідувати першим, це як мостового майстра ставили під мостом при його перевірці. Да Ігорьок, пульнем тобі в лобік щоб не звиздів?
показати весь коментар
15.01.2025 14:26 Відповісти
Не ухиляйся, не бикуй перед ЦВК і поліцією - не буде розстрілів. Це справедливо.
показати весь коментар
15.01.2025 14:35 Відповісти
Про це ще писали на початку війни , людина тварина її поведінка залежить від варіантів, які ти їй даси.
Якщо за ухилення від мобілізації він знає, що його точно розстріляють коло хати, то він піде на війну бо там він може виживе і після війни повернеться додому.
показати весь коментар
15.01.2025 14:40 Відповісти
Якщо війна в Сирії - то це евакуація, а з України - кримінал, дивіться не переплутайте.
показати весь коментар
15.01.2025 14:11 Відповісти
Я от не розумію! Чому всі тікають з України?
показати весь коментар
15.01.2025 14:15 Відповісти
Тому що в трагічному 2019 обрали ганьбу.
показати весь коментар
15.01.2025 14:30 Відповісти
Багато тих - хто обрав "ганьбу" - під броню...
показати весь коментар
15.01.2025 15:28 Відповісти
Скоро тут будуть жебракувати не тільки прибульці до Лампедузи..
показати весь коментар
15.01.2025 14:44 Відповісти
Як швидко вони знаходять тих хто вивозив кріпосних, а от коли виїзжджають господарі життя - то відповідальних за це немає.
показати весь коментар
15.01.2025 14:46 Відповісти
З країни рад і всіх трудівників тікали то літаки захоплювали чи з кораблів вплав дьору давали.З країни зелених підарасів втекти незгідному простяку можливостей значно менше.
показати весь коментар
15.01.2025 14:46 Відповісти
 
 