На Житомирщині працівник моргу викрав обручку загиблого військовослужбовця, - поліція. ФОТО
Працівник моргу зрізав золоту обручку з руки українського захисника під час підготовки до поховання. Йому загрожує до п’яти років обмеження волі або до семи років позбавлення волі.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Житомирської області, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що днями під час церемонії поховання чоловіка-військового дружина помітила зникнення обручки з його руки. Жінка звернулась за допомогою до поліції, адже була впевнена, що перед поміщенням тіла до моргу золота прикраса була на місці.
Відтак правоохоронці встановили, що до зникнення каблучки причетний працівник моргу, який готував тіло полеглого до поховання. Зловмисник зрізав з пальця захисника золоту прикрасу за допомогою плоскогубців.
Під час оперативних заходів співробітники відділення поліції № 1 (м. Малин) Коростенського райуправління виявили викрадену прикрасу в одному з місцевих ломбардів.
Наразі слідчі оголосили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.
Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=qKlIgFkdUJ8
Там він пожалкує, що народився...
Весь Малин гудить...
- Розумієш, малюку, у кожній людині триває боротьба. Ця боротьба дуже нагадує боротьбу двох вовків. Один вовк уособлює зло: заздрість, ревнощі, жаль, егоїзм, жадібність, брехня та інші погані риси людини… Інший вовк уособлює добро: світ, любов, надію, турботу, доброту, вірність, правду… І інші хороші риси людини.
Онук, зворушений до глибини душі словами діда, надовго замислився, а потім спитав:
- Дідусю, а який вовк наприкінці перемагає? Злий вовк чи добрий?
Дід, ледь помітно посміхнувшись, відповів:
- Молодець! Не дарма я тобі все це казав. Запам'ятай: завжди перемагає той вовк, якого ти годуєш.
а далі проходить життя і кожен стає тим ким хоче..
она людина творить добро, друга зло, третя стає моральною повією а четверта моральним уродом
і так далі..
саме ми робимо себе такими якими ми є...
не земля, не космос, не Бог, і не батьки...
ми себе робимо!!!!!!!!
і в підтвердження цьому є вибори 2019
там зробили не вони нас
а вони, самі себе,
ну і нам дісталося.
це так, до слова!!!!!
Що в першому, що в другому випадку ніхто покараний не буде.
Живемо в важкі часи.