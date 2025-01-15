УКР
На Житомирщині працівник моргу викрав обручку загиблого військовослужбовця, - поліція. ФОТО

Працівник моргу зрізав золоту обручку з руки українського захисника під час підготовки до поховання. Йому загрожує до п’яти років обмеження волі або до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Житомирської області, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що днями під час церемонії поховання чоловіка-військового дружина помітила зникнення обручки з його руки. Жінка звернулась за допомогою до поліції, адже була впевнена, що перед поміщенням тіла до моргу золота прикраса була на місці.

Відтак правоохоронці встановили, що до зникнення каблучки причетний працівник моргу, який готував тіло полеглого до поховання. Зловмисник зрізав з пальця захисника золоту прикрасу за допомогою плоскогубців.

Поліція Житомирщини затримала працівника моргу, який обікрав полеглого воїна
Поліція Житомирщини затримала працівника моргу, який обікрав полеглого воїна

Під час оперативних заходів співробітники відділення поліції № 1 (м. Малин) Коростенського райуправління виявили викрадену прикрасу в одному з місцевих ломбардів.

Наразі слідчі оголосили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

+20
Відправте цю паскуду в підрозділ загиблого !
Там він пожалкує, що народився...
15.01.2025 14:21 Відповісти
+17
Якось, сидячи біля вогнища, дід відкрив своєму онукові одну життєву істину:
- Розумієш, малюку, у кожній людині триває боротьба. Ця боротьба дуже нагадує боротьбу двох вовків. Один вовк уособлює зло: заздрість, ревнощі, жаль, егоїзм, жадібність, брехня та інші погані риси людини… Інший вовк уособлює добро: світ, любов, надію, турботу, доброту, вірність, правду… І інші хороші риси людини.
Онук, зворушений до глибини душі словами діда, надовго замислився, а потім спитав:
- Дідусю, а який вовк наприкінці перемагає? Злий вовк чи добрий?
Дід, ледь помітно посміхнувшись, відповів:
- Молодець! Не дарма я тобі все це казав. Запам'ятай: завжди перемагає той вовк, якого ти годуєш.
15.01.2025 14:31 Відповісти
+13
Багато серед нас мишебратьев, дуже багато...
15.01.2025 14:19 Відповісти
Багато серед нас мишебратьев, дуже багато...
15.01.2025 14:19 Відповісти
зеленський - "мы с русскими один народ"

https://www.youtube.com/watch?v=qKlIgFkdUJ8
15.01.2025 14:44 Відповісти
Так до цього видно.Он на вулицях з яким задоволенням по колінах копають.Це ж все наші рідненькі.
15.01.2025 14:47 Відповісти
15.01.2025 14:21 Відповісти
у нього бронь.
15.01.2025 14:48 Відповісти
О, падло.....
15.01.2025 14:22 Відповісти
Дайте цьому бидлу, вірьовки метра три, нехай знайде вихід...
Весь Малин гудить...
15.01.2025 14:23 Відповісти
Т.Г.Шевченко писав -- неначе люди подуріли
15.01.2025 14:23 Відповісти
як земля може одночасно народжувати таких потвор та світлих й прекрасних людей..., ніколи не зрозумію...
15.01.2025 14:25 Відповісти
15.01.2025 14:31 Відповісти
земля народжує однакових...
а далі проходить життя і кожен стає тим ким хоче..
она людина творить добро, друга зло, третя стає моральною повією а четверта моральним уродом
і так далі..
саме ми робимо себе такими якими ми є...
не земля, не космос, не Бог, і не батьки...
ми себе робимо!!!!!!!!
і в підтвердження цьому є вибори 2019
там зробили не вони нас
а вони, самі себе,
ну і нам дісталося.
це так, до слова!!!!!
16.01.2025 22:21 Відповісти
Очевидно крадіжка не перша
15.01.2025 14:29 Відповісти
Нічим не гірше ніж браковані снаряди.
Що в першому, що в другому випадку ніхто покараний не буде.
Живемо в важкі часи.
15.01.2025 14:31 Відповісти
...........до п'яти років обмеження волі або до семи років позбавлення волі.. чукча не читач, чукча пісменник
15.01.2025 14:44 Відповісти
Також на броні ,як всі теперішні тилові медики. При зелупах таким добре.
15.01.2025 14:46 Відповісти
********
15.01.2025 14:50 Відповісти
Сам факт крадіжки коментувати не буду - тут все ясно, але от спосіб "Зловмисник зрізав з пальця захисника золоту прикрасу за допомогою плоскогубців" дуже важко уявити.
15.01.2025 14:52 Відповісти
хер его знает что в голове у людей делается....
15.01.2025 14:55 Відповісти
Воно не людина , воно бидло .
15.01.2025 15:02 Відповісти
Яке ж гниле чмо живе серед нас
15.01.2025 15:11 Відповісти
в крематорий ********!вот ****........................................
15.01.2025 15:15 Відповісти
... цікаво знати, а на вкрадені мільйони в Україні, коли буде реакція державних установ, митних ,фінансових, та гетьманцева...
15.01.2025 17:57 Відповісти
нащо він її розрізав???
15.01.2025 22:43 Відповісти
Имеете ввиду, что с помощью мыла снялось бы без проблем? Видимо неопытный.
16.01.2025 09:43 Відповісти
А у приемщика ломбарда даже не возникло мысли, что кольцо явно снято не владельцем самостоятельно и что возможно стоит обратиться в полицию? Хотя, наверно он себя успокаивал мыслями, типа что хозяин не смог снять, поэтому пришлось перекусить, а потом решил продать испорченное. Ну или это найдено где-то кем-то когда-то... В принципе, ход их мыслей понятен - если они в каждой принесенной вещи будут подозревать какой-то криминал, то им проще тогда даже не открываться.
16.01.2025 09:41 Відповісти
Як казав герой фільму "Холодне літо 53-го: "Я в законє вор, а ти мародьор, от тєбя трупамі воняєт."
16.01.2025 16:31 Відповісти
Нє,ну цього точно посадять.А за браковані міни крайнього не знайдуть.
17.01.2025 01:09 Відповісти
 
 