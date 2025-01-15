На Житомирщині працівник моргу викрав обручку загиблого військовослужбовця, - поліція. ФОТО

Працівник моргу зрізав золоту обручку з руки українського захисника під час підготовки до поховання. Йому загрожує до п’яти років обмеження волі або до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Житомирської області, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що днями під час церемонії поховання чоловіка-військового дружина помітила зникнення обручки з його руки. Жінка звернулась за допомогою до поліції, адже була впевнена, що перед поміщенням тіла до моргу золота прикраса була на місці.

Відтак правоохоронці встановили, що до зникнення каблучки причетний працівник моргу, який готував тіло полеглого до поховання. Зловмисник зрізав з пальця захисника золоту прикрасу за допомогою плоскогубців.

Під час оперативних заходів співробітники відділення поліції № 1 (м. Малин) Коростенського райуправління виявили викрадену прикрасу в одному з місцевих ломбардів.

Наразі слідчі оголосили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

