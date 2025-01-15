Зеленський та Дуда проводять зустріч у Варшаві. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Польщі проводить переговори із президентом країни Анджеєм Дудою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зустріч відбувається у широкому форматі за участю українських та польських міністрів.

Зазначимо, що це вже третій візит українського президента до Варшави після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Попередні візити були у квітні 2023 року та у липні 2024 року.

Нагадаємо, Зеленський 15 січня прибув до Польщі.

Він вже зустрівся з прем’єр-міністром Дональдом Туском, після чого вони провели пресконференцію.