Зеленський про Волинську трагедію: маємо напрацювання, які є кроками вперед

Міністерства культури України та Польщі, які відповідають за питання, пов’язані з порозумінням у контексті Волинської трагедії, вже мають напрацювання, які є кроками вперед.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском пресконференції у Варшаві, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Президента запитали, чи зможе питання Волинської трагедії вплинути на відносини України та Польщі, особливо на підтримку Варшави європейської та євроатлантичної інтеграції. На що Зеленський відповів:

"Підтримка Польщі для нас дуже важлива, ми повинні у наших відносинах рухатися уперед. Наші міністерства культури, які відповідають за відповідні питання, вже працюють... Усі їхні напрацювання – це кроки вперед", - заявив очільник держави.

Також Зеденський наголосив на необхідності зміцнювати сусідський союз України та Польщі, "бо маємо найбільшу загрозу – Росію".

Читайте також: Україна надала дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії на Тернопільщині

Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Як повідомлялося, у вересні в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС.Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що спроби блокувати вступ України до Європейського Союзу грають на руку політиці Володимира Путіна.

Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.

2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році. Також в Інституті заявили, що залишаються відкритими для взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження та догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні, а також поскаржилися, що офіційні міжінституційні механізми розв'язання проблемних питань із польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють.

Дробович вважає, що українським і польським чиновникам необхідно нарешті перейти до конструктивних дій "у проблемних питаннях ексгумації та похованнях", і запропонував "дорожню карту".

4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

26 листопада глава МЗС Польщі Радослав Сікорський після розмови з українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що Київ запевнив у відсутності будь-яких перешкод для проведення пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії на території України.

У Мінкульті 11 січня повідомили, що Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації залишків взаємних історичних конфліктів. Київ налаштований на "позитивні рішення" щодо цього питання.

Читайте також: Туск про Волинську трагедію: Не дозволю використовувати історію Польщі в політичних іграх