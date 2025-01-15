Туск про Волинську трагедію: Не дозволю використовувати історію Польщі в політичних іграх

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не дозволить використовувати питання Волинської трагедії в "політичних іграх".

Про це він сказав на пресконференції із Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Туск запевнив у намірі послідовно працювати над "швидким, системним вирішенням" цієї проблеми.

За його словами, Україна та Польща знаходять "спільну мову й методи спільних дій", коли йдеться про проблему Волинської трагедії "і цих делікатні, драматичні питання нашої історії".

Вони потребують співчуття з боку України стосовно Польщі та з боку Польщі стосовно України. Це має бути паралельним. Я не дозволю , щоб ця складна, драматична історія Польщі використовувалася в якихось політичних іграх, але я також дуже послідовно працюватиму над швидким, системним розв'язанням цієї проблеми", - наголосив Туск.

Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Як повідомлялося, у вересні в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС.Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що спроби блокувати вступ України до Європейського Союзу грають на руку політиці Володимира Путіна.

Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.

2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році. Також в Інституті заявили, що залишаються відкритими для взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження та догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні, а також поскаржилися, що офіційні міжінституційні механізми розв'язання проблемних питань із польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють.

Дробович вважає, що українським і польським чиновникам необхідно нарешті перейти до конструктивних дій "у проблемних питаннях ексгумації та похованнях", і запропонував "дорожню карту".

4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

26 листопада глава МЗС Польщі Радослав Сікорський після розмови з українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що Київ запевнив у відсутності будь-яких перешкод для проведення пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії на території України.

У Мінкульті 11 січня повідомили, що Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації залишків взаємних історичних конфліктів. Київ налаштований на "позитивні рішення" щодо цього питання.

