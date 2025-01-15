УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11640 відвідувачів онлайн
Новини
2 941 26

Туск про Волинську трагедію: Не дозволю використовувати історію Польщі в політичних іграх

Туск прокоментував розв’язання Волинської трагедії

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не дозволить використовувати питання Волинської трагедії в "політичних іграх". 

Про це він сказав на пресконференції із Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Туск запевнив у намірі послідовно працювати над "швидким, системним вирішенням" цієї проблеми.

За його словами, Україна та Польща знаходять "спільну мову й методи спільних дій", коли йдеться про проблему Волинської трагедії "і цих делікатні, драматичні питання нашої історії".

Вони потребують співчуття з боку України стосовно Польщі та з боку Польщі стосовно України. Це має бути паралельним. Я не дозволю , щоб ця складна, драматична історія Польщі використовувалася в якихось політичних іграх, але я також дуже послідовно працюватиму над швидким, системним розв'язанням цієї проблеми", - наголосив Туск.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна надала дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії на Тернопільщині 

Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Як повідомлялося, у вересні в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС.Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що спроби блокувати вступ України до Європейського Союзу грають на руку політиці Володимира Путіна.

Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.

2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році. Також в Інституті заявили, що залишаються відкритими для взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження та догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні, а також поскаржилися, що офіційні міжінституційні механізми розв'язання проблемних питань із польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють.

Дробович вважає, що українським і польським чиновникам необхідно нарешті перейти до конструктивних дій "у проблемних питаннях ексгумації та похованнях", і запропонував "дорожню карту".

4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

26 листопада глава МЗС Польщі Радослав Сікорський після розмови з українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що Київ запевнив у відсутності будь-яких перешкод для проведення пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії на території України.

У Мінкульті 11 січня повідомили, що Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації залишків взаємних історичних конфліктів. Київ налаштований на "позитивні рішення" щодо цього питання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив з Туском виробництво зброї та інвестиції для зміцнення обороноздатності України

Автор: 

історія (1074) Польща (8750) Туск Дональд (560) Волинська трагедія (146)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Залиште історію історикам. Політику - політикам. Пам'ять - людству. Трагедія з обох боків сталася, та ми ж не спекулюємо на цій трагедії.
показати весь коментар
15.01.2025 15:38 Відповісти
+9
це він так погрожує своєму міністру закордонних справ?
показати весь коментар
15.01.2025 15:43 Відповісти
+6
Цікава ситуація станеться, коли при ексгумаціях "польських поховань" почнуть знаходить православні хрестики!. (У поляків-католиків часто використовували хрестики дерев"яні - з деревини кипарису. А у православних вони металеві. Та іншої форми...). От тоді вони "сядуть на сраку"... Так що дуже чепко контролювать цих "розкопувачів-ексгуматорів треба... Щоб не було фальсифікацій...
показати весь коментар
15.01.2025 15:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Залиште історію історикам. Політику - політикам. Пам'ять - людству. Трагедія з обох боків сталася, та ми ж не спекулюємо на цій трагедії.
показати весь коментар
15.01.2025 15:38 Відповісти
Так чого їм не дозволяємо - хай викопують що їм там треба. Давно настав час проблему закрити.
показати весь коментар
15.01.2025 15:49 Відповісти
а де ви прочитали, що ми їм не дозволяємо?
показати весь коментар
15.01.2025 15:50 Відповісти
Тут на цензорі і читав мол, тільки рішення зараз виробляється- щоб їх допустить викопувати свої кости.
показати весь коментар
15.01.2025 15:57 Відповісти
"не допускають" це як кацапи не допускають до розслідування поляків, коли загинув майже весь склад керівництва держави. Оце дійсно "не допускають". Я не читала тут що Україна якось перешкоджає ексгумації тіл чи їх перепохованню. Ви кажете неправду.
показати весь коментар
16.01.2025 10:21 Відповісти
враження таке, ніби поляки не квапляться це самі робити, бо це важіль/привід/болюча мозоль, на яку деяким польським діячам (кремлівським посіпакам), зручно тиснути час від часу.
показати весь коментар
16.01.2025 10:26 Відповісти
Яке у вас там враження? Набридли такі забалтувати цю тему та стрілки перекладати. Потім дивуємося чому ми такі барани як і в уряді - вирішити не в змозі проблему і закрити це питання. Якісь вигоди рознюхiваєте.
показати весь коментар
16.01.2025 14:22 Відповісти
а мені здається що справа не в нас, а в поляках. Точніше в тих, хто курує частину влади/опозиції Польщі, щоб дбала про інтереси кремля. Достатньо пригадати звідки взагалі вилізла ця тема в інформпростір - з рота олега царьова. І де тепер царьов? На рашці! Тобто, вона (волинська "резня") не просто так з'явилася у 2014-му. Це механізм для маніпуляцій, і кацапам він дуже потрібний, бо для багатьох болісний.
показати весь коментар
16.01.2025 15:22 Відповісти
Мені здається, справа саме у нас, у наших комплексах неповноцінності на всіх рівнях влади.
І в спробах відмазати націоналістів, за інерцією та з переляку.
показати весь коментар
16.01.2025 15:44 Відповісти
Я вам поясню хід моєї думки. Кацапня вже 11-й рік намагається з нас ліпити нацистів, а на якому підгрунті можна зліпити нацистів з цілого народу? Звісно, на питанні національної ворожнечі з іншою нацією. Кацапи впорото і навіть навмисно не хочуть бачити різницю між націоналістичним рухом та нацизмом, маніпулюють саме цим питанням, наускують поляків. Між Україною та Польщею доволі часто були непорозуміння, війни, криваві війни, то це благодатна "почва" для кацапів. Навіть придумувати нічого не потрібно, просто час від часу тицять свої п'ять копійок про волинську трагедію у відносини України та Польщі. Чому не педалюється з такою завзятою наполегливістю знищення всієї політичної польської еліти під смоленськом, недопуск польських фахівців до розслідування катастрофи? Чому не педалюється питання знищення поляків спадкоємицею срср - рашкою у другій світовій війні разом з гитлером?? Бо рашці це не вигідно себе саму лайном поливати, ці питання приховуються надійно.
показати весь коментар
16.01.2025 15:57 Відповісти
До чого тут взагалі кацапи? Волинська різанина - це вбивство поляків солдатами упа та оун. З початку незалежності поляки хочуть переховати кістки у себе, а ми не дозволяємо. Чи ви вчора з анабіозу вийшли?
показати весь коментар
16.01.2025 14:18 Відповісти
кацапи до чого?? А до чого кацапи весь час роздмухували та й навіть створили конфлікт в Нагірному Карабасі, наприклад? Ще безліч міжнаціональних конфліктів які кацапи навмисно роздмухують, вдаючи при чому з себе миротворців.В кацапів сутність така - використовувати болісні питання на свою користь. І випадок з волинською трагедією не виключення.
показати весь коментар
16.01.2025 15:26 Відповісти
Не займайтеся форумною демогією. Не хочете допускати поляків до їхніх кісток - так і скажіть - не хочемо, бо боїмося втратити репутацію.
Обговорювати кацапів тут у цій темі з вами не збираюся.
показати весь коментар
16.01.2025 15:47 Відповісти
до чого тут демагогія взагалі, і тим більше - форумна. В цієї "демагогії" якесь інше призначення?
показати весь коментар
16.01.2025 15:55 Відповісти
Цікава ситуація станеться, коли при ексгумаціях "польських поховань" почнуть знаходить православні хрестики!. (У поляків-католиків часто використовували хрестики дерев"яні - з деревини кипарису. А у православних вони металеві. Та іншої форми...). От тоді вони "сядуть на сраку"... Так що дуже чепко контролювать цих "розкопувачів-ексгуматорів треба... Щоб не було фальсифікацій...
показати весь коментар
15.01.2025 15:56 Відповісти
Та блін. Вони всіх доказів підриву літака Качинського не помітили, а тут якісь хрестики...
показати весь коментар
15.01.2025 16:19 Відповісти
А хто ж це знову почав ворушити це питання ?
показати весь коментар
15.01.2025 15:41 Відповісти
це він так погрожує своєму міністру закордонних справ?
показати весь коментар
15.01.2025 15:43 Відповісти
зараз розпочнеться в Польщі передвиборча гонка - от тоді і подивимось...
показати весь коментар
15.01.2025 15:45 Відповісти
Туск "не дозволить"... Сміяться у якому місці? Адже саме його однопартійці отой "срач" більше всього і розводили!
показати весь коментар
15.01.2025 15:50 Відповісти
З точки зору демократії він нічого не зможе протидіяти! Все залежить від проценту маргіналів у суспільстві в обох країнах і подачі офіційної точки зору держави на ці події. Чого не було з бобох сторін - хто шо хотів, той те й озвучував. А влада піддакувала єкстремалам забороняючи наприклад єксгація, чим кидала рясне добриво для росту обоюдної ксенофобії...
показати весь коментар
15.01.2025 15:50 Відповісти
Може досить мовчати і нагадати полякам про їх злочини протягом примусової полонізації? Це вони у євреїв навчилися покладати вину на інших і вимагати безкінечного каяття і покори. Поляки зовсім не були "білими і пухнастими" в ставленні до українців. Мова, як завжди, про гроші. Схема про ста - визнайте вину і ... починайте платити репарації і публічно каятись до скону. Це реваншизм "по польськи". Знову раджу всім українцям покинути Польшу, не працювати на важких і некваліфікованих роботах на поляків. Сьогоднішнє процвітання Польші забезпечене дешевою українською робочою силою. І чим вони віддячують? Перекриттям кордонів, зневагою, шантажем і наїздами на нас та наших національних героїв під час нападу на нас спільного ворога? Ви довіряєте таким "братам"? Я "ні".
показати весь коментар
15.01.2025 15:56 Відповісти
Так вроді за Ющенка вже було якесь взаєомпорозуміння? Чи знову хитаємо човен? Ну так можна і до "Пацифікації" дійти? Чи не на часі? Як з однієї сторони так і з другої?
показати весь коментар
15.01.2025 16:08 Відповісти
Спочатку польські окупанти мають вибачитись за звірства над українцями!
показати весь коментар
15.01.2025 16:19 Відповісти
Там мають бути взаємні вибачення. І вони вже були ще за часів Ющенка. Треба було цю сторінку перегорнути і залишити історикам. Але ні, хтось продовжує роздмухувати цю тему з обох боків. Фактично після розпаду російської імперії і Австро-Угорщини з'явилася купа нових держав. І Польща - серед них. Після 1918 року Польща була змушена боротися за своє існування. Тому не дивно, що часто вони перегинали палицю. І патріотичні рухи на Заході України на той час сприймалися так само, як Лугандон у наші часи. Так, українці так само, як і поляки, виборювали свою незалежність. Але ким вони були для поляків?
показати весь коментар
15.01.2025 21:24 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2025 16:45 Відповісти
 
 