Зеленський про зустріч із Дудою: Говорили про подальшу взаємодію - наша оборона, політика, санкції. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідером Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві.

Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Говорили про подальшу взаємодію – наша оборона, політика, санкції. Дякую Польщі за незмінну підтримку вступу України в НАТО. Анджей Дуда завжди просуває це питання", - зазначив Зеленський.

Український президент подякував Польщі за вже 45 пакетів підтримки.

"Зараз готується 46-й пакет. Маємо зберігати єдність із партнерами та робити все можливе для наближення надійного миру", - додав він.

Зеленський та Дуда зустрілися у Варшаві 15 січня: що обговорили

Нагадаємо, Зеленський 15 січня прибув до Польщі.

Він вже зустрівся з прем’єр-міністром Дональдом Туском, після чого вони провели пресконференцію.

Зеленський Володимир (25153) Польща (8750) Дуда Анджей (804)
Перед зустрічю клізму робили?
показати весь коментар
15.01.2025 18:13 Відповісти
Хай розкаже Дуді як здає Донбас
показати весь коментар
15.01.2025 18:19 Відповісти
А чого тільки Донбас? він все здає.
показати весь коментар
15.01.2025 21:38 Відповісти
Він почав здавати ще в 2019 році.
показати весь коментар
15.01.2025 21:48 Відповісти
Яке нікчемне ганьбище уособлює зараз на міжнародній арені Україну - хочеться плюнути... Треба якось розказувати західним партнерам, що Зеленський - це не Україна, це непорозуміння, яке корчить з себе "президента" і чіпляється за владу, як воша за кожуха. Хоча, здається, західні партнери то знають - та вимушені спілкуватися з цим пустим місцем замість дійсного президента.
показати весь коментар
15.01.2025 18:22 Відповісти
Говорили-балакали.
показати весь коментар
15.01.2025 21:37 Відповісти
 
 