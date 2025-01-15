Зеленський про зустріч із Дудою: Говорили про подальшу взаємодію - наша оборона, політика, санкції. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідером Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві.
Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Говорили про подальшу взаємодію – наша оборона, політика, санкції. Дякую Польщі за незмінну підтримку вступу України в НАТО. Анджей Дуда завжди просуває це питання", - зазначив Зеленський.
Український президент подякував Польщі за вже 45 пакетів підтримки.
"Зараз готується 46-й пакет. Маємо зберігати єдність із партнерами та робити все можливе для наближення надійного миру", - додав він.
Нагадаємо, Зеленський 15 січня прибув до Польщі.
Він вже зустрівся з прем’єр-міністром Дональдом Туском, після чого вони провели пресконференцію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль