Зеленський про зустріч із Дудою: Говорили про подальшу взаємодію - наша оборона, політика, санкції. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідером Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві.

Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Говорили про подальшу взаємодію – наша оборона, політика, санкції. Дякую Польщі за незмінну підтримку вступу України в НАТО. Анджей Дуда завжди просуває це питання", - зазначив Зеленський.

Український президент подякував Польщі за вже 45 пакетів підтримки.

"Зараз готується 46-й пакет. Маємо зберігати єдність із партнерами та робити все можливе для наближення надійного миру", - додав він.

Нагадаємо, Зеленський 15 січня прибув до Польщі.

Він вже зустрівся з прем’єр-міністром Дональдом Туском, після чого вони провели пресконференцію.