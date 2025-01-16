Наслідки атак РФ на Донеччину: 15 осіб поранено, пошкоджено будинки, адмінбудівлі, освітні заклади та інфраструктурний об’єкт. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські військові били по населених пунктах Волноваського, Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області унаслідок чого є поранені та руйнування.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 16 січня розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Волноваський район

У Костянтинополі Великоновосілківської громади поранено 2 людини.

Покровський район

У Мирнограді пошкоджено будинок. У Покровську пошкоджено підприємство, адмінбудівлю і будинок. У Добропільській громаді у Чернігівці поранено людину, пошкоджено підприємство, адмінбудівлю і будинок; у Шевченку пошкоджено адмінбудівлю.

Краматорський район

У Лимані пошкоджені будинок, ще 3 - у Дробишевому. У Краматорську поранено 10 людей, пошкоджено 18 багатоповерхівок, 3 освітні заклади та інфраструктурний об'єкт. В Олексієво-Дружківці поранено людину. У Костянтинівці пошкоджено будинок і лінію електропередач, у Стінках поранено людину, пошкоджено 2 будинки, у Попасному пошкоджено будинок.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 11 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків і 3 багатоповерхівки.

Також повідомляється, що з лінії фронту евакуйовано 257 людей, у тому числі 13 дітей.



