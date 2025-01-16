УКР
Майже 30 зразків автомототехніки допущено до використання у Силах оборони 2024 року, - Міноборони. ФОТО

Міністерство оборони 2024 року кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони України майже 30 зразків автомототехніки для пересування в умовах складного рельєфу місцевості та бездоріжжя.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що йдеться, зокрема, про квадроцикли, багі, транспортні засоби - амфібії тощо. Серед кодифікованих торік є продукція європейських, американських, азійських та українських виробників.

Зразки автомототехніки в Силах оборони

Також читайте: Понад 200 нових зразків автотехніки допущено до експлуатації у 2024 році, - Міноборони

"Використання цього сегменту засобів пересування дозволяє нашим воїнам виконувати широкий спектр завдань на передовій. Зокрема, з логістичного забезпечення, евакуації поранених, швидкісного переміщення особового складу та вантажів там, де не має змоги організувати заїзд звичайного вантажного автомобіля, чи легковика", – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Зразки автомототехніки в Силах оборони

Дивіться: Понад 20 зразків бронетехніки допустили до експлуатації для ЗСУ в 2024 році. ФОТОрепортаж

Крім того, серед допущених до експлуатації минулого року зразків є транспортні засоби з електричними двигунами. Зокрема, український електромотоцикл "Атом Мілітарі" використовують на фронті не лише як малопомітний безшумний засіб пересування, але і як мобільне джерело електричного живлення. Адже вітчизняний електромотоцикл має можливість дозаряджання інших електричних пристроїв від власної батареї.

Автор: 

Міноборони техніка
Топ коментарі
+2
А де ж славнозвісна "бронєтєлєжка" Касьянова? А якщо серйозно, то згадайте, як тут в коментарях хом'ячки сміялись із штурмів росіян на мотоциклах і гольфкарах...
показати весь коментар
16.01.2025 11:03 Відповісти
+2
для дела всякая техника сгодиться...
показати весь коментар
16.01.2025 11:23 Відповісти
+1
Можно б і посміятись, якби в ЗСУ хоч би "Жигулів" вистачало.
показати весь коментар
16.01.2025 11:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Треба ще самокати, бо нема чим на позиції виїжджати!
показати весь коментар
16.01.2025 11:02 Відповісти
Касьянов ще до повномасштабки запоров 2 (ДВІ) ініціативи щодо розробки БПЛА. Тепер розповідає, що то все "держава" винувата, що він проїв волонтерські кошти і злиняв в кусти. Всі його намагання в цій царині *************, вірогідно, на критичну неспроможність оцінювати людей та керувати колективами і процесами...

Тож якісь гіпотетичні "бронєтєлєжки від Касьянова" такий ржач викликають, що чутно за півкілометра, мабуть.
показати весь коментар
16.01.2025 14:03 Відповісти
Міноборони, як і Зеленскій, всі свої досягнення демонструють виключно на одиничних фото. Нема масових поставок в Армію. Нема навіть звітів про кінцеві випробування всіляких оголошених новітніх розробок.
показати весь коментар
16.01.2025 12:33 Відповісти
Не знаю, що там і як постачає МО в армію, але ваша претензія теж якось по-дурноватому виглядає.

Тобто МО та ГШ, на вашу думку, під час війни, повинно публікувати детальні звіти випробувань озброєнь і розписувати в ЗМІ номенклатуру та кількісні показники постачання техніки та озброєнь взагалі в армію?!?

Ви в своєму розумі?!?
показати весь коментар
16.01.2025 14:05 Відповісти
)). А для чого по вашому робляться заяви про нове озброєння, показуються випробування, демонструється готова продукція, в тому числі і на парадах? Показати фото, це не інформування ворога, а показати успішне випробування це зрада національних інтересів? Дитячий сад!)))
показати весь коментар
16.01.2025 15:07 Відповісти
Вам показали фотки "продуктів", які вже 3 роки мусоляться волонтерами у соц.мережах.

Фото модернізованої P-73, встановленої на magura v5 або детальне фото дроно-матки на основі magura v5, а також кількісні плани щодо випуску таких виробів, та ще й помісячні - вам чомусь не показують... Зрада-зрадонька, так?

Не напружуйтесь відповідати. "Прикидатись дурочкою" вас там, в вашому ольгіно, пагано навчають. А якщо ви не з засрашки, то хєр зна, чого вас з вашого інтернату для розумово відсталих в інтернети випускають...
показати весь коментар
16.01.2025 16:29 Відповісти
Ти на передку спитай, де масові поставки "Баби Яги", дронів типу "Шахед", яким Зеля піарився рік з чимось назад, "Паляниця", "Трембіта", І ще купа купезна всіляких назв, які існують тільки в одиничних екземплярах, а не поставлені на конвеєр. А знайшлись і такі, що просто переназвані на новий лад. Щоб похвалитись про багато розробок. Але глядачеві Шмарклемарафону нічого не треба доводити. Бо Зе-влада не бреше!
показати весь коментар
16.01.2025 20:40 Відповісти
 
 