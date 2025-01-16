Майже 30 зразків автомототехніки допущено до використання у Силах оборони 2024 року, - Міноборони. ФОТО
Міністерство оборони 2024 року кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони України майже 30 зразків автомототехніки для пересування в умовах складного рельєфу місцевості та бездоріжжя.
Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що йдеться, зокрема, про квадроцикли, багі, транспортні засоби - амфібії тощо. Серед кодифікованих торік є продукція європейських, американських, азійських та українських виробників.
"Використання цього сегменту засобів пересування дозволяє нашим воїнам виконувати широкий спектр завдань на передовій. Зокрема, з логістичного забезпечення, евакуації поранених, швидкісного переміщення особового складу та вантажів там, де не має змоги організувати заїзд звичайного вантажного автомобіля, чи легковика", – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
Крім того, серед допущених до експлуатації минулого року зразків є транспортні засоби з електричними двигунами. Зокрема, український електромотоцикл "Атом Мілітарі" використовують на фронті не лише як малопомітний безшумний засіб пересування, але і як мобільне джерело електричного живлення. Адже вітчизняний електромотоцикл має можливість дозаряджання інших електричних пристроїв від власної батареї.
Тож якісь гіпотетичні "бронєтєлєжки від Касьянова" такий ржач викликають, що чутно за півкілометра, мабуть.
Тобто МО та ГШ, на вашу думку, під час війни, повинно публікувати детальні звіти випробувань озброєнь і розписувати в ЗМІ номенклатуру та кількісні показники постачання техніки та озброєнь взагалі в армію?!?
Ви в своєму розумі?!?
Фото модернізованої P-73, встановленої на magura v5 або детальне фото дроно-матки на основі magura v5, а також кількісні плани щодо випуску таких виробів, та ще й помісячні - вам чомусь не показують... Зрада-зрадонька, так?
Не напружуйтесь відповідати. "Прикидатись дурочкою" вас там, в вашому ольгіно, пагано навчають. А якщо ви не з засрашки, то хєр зна, чого вас з вашого інтернату для розумово відсталих в інтернети випускають...