Майже 30 зразків автомототехніки допущено до використання у Силах оборони 2024 року, - Міноборони. ФОТО

Міністерство оборони 2024 року кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони України майже 30 зразків автомототехніки для пересування в умовах складного рельєфу місцевості та бездоріжжя.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що йдеться, зокрема, про квадроцикли, багі, транспортні засоби - амфібії тощо. Серед кодифікованих торік є продукція європейських, американських, азійських та українських виробників.

Також читайте: Понад 200 нових зразків автотехніки допущено до експлуатації у 2024 році, - Міноборони

"Використання цього сегменту засобів пересування дозволяє нашим воїнам виконувати широкий спектр завдань на передовій. Зокрема, з логістичного забезпечення, евакуації поранених, швидкісного переміщення особового складу та вантажів там, де не має змоги організувати заїзд звичайного вантажного автомобіля, чи легковика", – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Дивіться: Понад 20 зразків бронетехніки допустили до експлуатації для ЗСУ в 2024 році. ФОТОрепортаж

Крім того, серед допущених до експлуатації минулого року зразків є транспортні засоби з електричними двигунами. Зокрема, український електромотоцикл "Атом Мілітарі" використовують на фронті не лише як малопомітний безшумний засіб пересування, але і як мобільне джерело електричного живлення. Адже вітчизняний електромотоцикл має можливість дозаряджання інших електричних пристроїв від власної батареї.