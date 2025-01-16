УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12288 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 446 3

Україна поглиблює співпрацю з норвезькою оборонною компанією Kongsberg, - Умєров. ФОТОрепортаж

Україна розширює співпрацю з провідною норвезькою оборонною компанією Kongsberg Gruppen ASA.

Про це у соцмережі Facebook повідомив глава Міноборони України Рустем Умєров за підсумками зустрічі з виконавчим директором компанії Ейріком Лі та президентом підрозділу Kongsberg Defence & Aerospace, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із керівництвом Kongsberg Gruppen ASA

"Ця компанія вже суттєво підтримує Україну. Саме Kongsberg разом із американською Raytheon бере участь у постачанні протиповітряних систем NASAMS, які надійно захищають наші міста від повітряних атак", - зазначив Умєров. 

За його словами, на зустрічі обговорювали інтеграцію українських засобів ППО у систему NASAMS для підвищення її ефективності. Це дозволить покращити захист критичної інфраструктури та цивільних об’єктів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Норвегія готується до "найгірших сценаріїв" з боку РФ: планують будувати бомбосховища

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із керівництвом Kongsberg Gruppen ASAМіністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із керівництвом Kongsberg Gruppen ASA

Окрему увагу приділили системам боротьби з безпілотниками. Сторони розглянули можливість локалізації виробництва таких систем в Україні, що відкриє нові перспективи для оборонної промисловості.

Ще одним напрямком співпраці є розвиток морських спроможностей.

"Щиро вдячний Kongsberg за підтримку та готовність розвивати співпрацю", - підсумував Умєров.

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із керівництвом Kongsberg Gruppen ASA

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна незабаром отримає ще 60 ракет для систем ППО IRIS-T, - Умєров за підсумками зустрічі з Пісторіусом. ФОТОрепортаж

Автор: 

Норвегія (810) Умєров Рустем (718)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Може навчать наших, проводити фінішну обробку 120ї міни напилком?
показати весь коментар
16.01.2025 12:03 Відповісти
проведуть ПОТУЖНУ розмову
показати весь коментар
16.01.2025 12:10 Відповісти
Це якийсь АБСУРД ! Під носом в Україні твориться чортівня з мінами, дронами, а цей Кабан розпиває каву з іноземцями. І що це за маячня з переміщенням з одного роду військ в інший ? Ні там не буде добре, ні тут нічого краще не стане ! Той, хто хапається за все, ніколи не доводить справу до кінця. Він завжди все кидає. З цим повинна боротись кожна людина. І Кабан також. З його Лідором-Чмонькою.
показати весь коментар
16.01.2025 12:16 Відповісти
 
 