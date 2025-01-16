Україна поглиблює співпрацю з норвезькою оборонною компанією Kongsberg, - Умєров. ФОТОрепортаж

Україна розширює співпрацю з провідною норвезькою оборонною компанією Kongsberg Gruppen ASA.

Про це у соцмережі Facebook повідомив глава Міноборони України Рустем Умєров за підсумками зустрічі з виконавчим директором компанії Ейріком Лі та президентом підрозділу Kongsberg Defence & Aerospace, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця компанія вже суттєво підтримує Україну. Саме Kongsberg разом із американською Raytheon бере участь у постачанні протиповітряних систем NASAMS, які надійно захищають наші міста від повітряних атак", - зазначив Умєров.

За його словами, на зустрічі обговорювали інтеграцію українських засобів ППО у систему NASAMS для підвищення її ефективності. Це дозволить покращити захист критичної інфраструктури та цивільних об’єктів.

Окрему увагу приділили системам боротьби з безпілотниками. Сторони розглянули можливість локалізації виробництва таких систем в Україні, що відкриє нові перспективи для оборонної промисловості.

Ще одним напрямком співпраці є розвиток морських спроможностей.

"Щиро вдячний Kongsberg за підтримку та готовність розвивати співпрацю", - підсумував Умєров.

