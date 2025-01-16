УКР
6 269 12

Львівський бізнесмен та його злочинна організація постачали неякісний одяг для ЗСУ на понад 1 млрд грн: обвинувальний акт направлено до суду, - ДБР. ФОТОрепортаж

ДБР спільно з Державною аудиторською службою завершили досудове розслідування проти львівського бізнесмена та його злочинної організації, яка постачала неякісне військове спорядження для Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, у 2023 році компанії, підконтрольні бізнесмену, уклали договори з Міноборони на постачання військового одягу на суму понад 1,8 млрд грн, але згодом виявилося, що поставлений одяг не відповідав технічним вимогам і не міг бути використаний за призначенням. Збитки держави від цієї оборудки склали понад 1,1 млрд грн.

ДБР затримало кількох учасників злочинної організації та повідомило їм про підозру. Одного з фігурантів оголошено в міжнародний розшук. Організатору та його спільникам загрожує до 15 років ув'язнення за створення злочинної організації, шахрайство та легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом (ст. 255, ст. 190, ст. 209 КК України).

Затримано бізнесмена, який постачав неякісний одяг для ЗСУ

"З метою відшкодування заподіяних збитків вжито заходів щодо виявлення та накладення арештів на майно підозрюваних", - зазначають в ДБР.

Окрім того, вже направлено обвинувальний акт щодо цього бізнесмена за спробу дати хабар у 500 тисяч доларів одному з керівників ДБР, щоб вплинути на закриття кримінальної справи.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

+9
А Минобороны не при чём? Я правильно понял?
показати весь коментар
16.01.2025 13:24 Відповісти
+8
А чому він бізнесмен? Він просто крадій, який під час війни став мародером. Бізнесменові серед них не бува.
показати весь коментар
16.01.2025 13:23 Відповісти
+6
Чому призвіще не назвали?Мені,львівянину,який трохи знайомий з львівськими злодіями лишається гадати - Рєзніков?Гринкевич?
показати весь коментар
16.01.2025 13:29 Відповісти
Каються? - чи грошенята вже проишли три офшорних банки і якось пох
показати весь коментар
16.01.2025 13:21 Відповісти
А чому він бізнесмен? Він просто крадій, який під час війни став мародером. Бізнесменові серед них не бува.
показати весь коментар
16.01.2025 13:23 Відповісти
вангую, виїхав по фіктивній довідці ВЛК у 2023 році
показати весь коментар
16.01.2025 13:24 Відповісти
У мене очі не вірять в те, що бачать зараз. Як не корупція, так на мільярди ! Це що у нас гривня девальвувала в 1000 разів. Раніше корупція коштувала для держави мільйони. Сьогодні вже мільярди. А на другому строку нашого Чмоньки вже й нулів не вистачить ? До речі, другий строк вже пів року продовжується, а змін не передбачається на краще.
показати весь коментар
16.01.2025 13:24 Відповісти
В 1000 разів? Піши вже в мільярди, або краще в трильйони 😁🤣
показати весь коментар
16.01.2025 13:41 Відповісти
А Минобороны не при чём? Я правильно понял?
показати весь коментар
16.01.2025 13:24 Відповісти
правильно)
може знайдуть ще якогось нелояльного єрмаку то теж зроблять винним.
показати весь коментар
16.01.2025 13:36 Відповісти
Колись було таке поняття: "вхідний контроль"...
показати весь коментар
16.01.2025 14:09 Відповісти
Чому призвіще не назвали?Мені,львівянину,який трохи знайомий з львівськими злодіями лишається гадати - Рєзніков?Гринкевич?
показати весь коментар
16.01.2025 13:29 Відповісти
Як львів"янин можете сказати, чому "конюшні" гринкевичів ще цілі?
показати весь коментар
16.01.2025 13:32 Відповісти
Он як. Підари мають відповісти, це без бе, але цікаво з якого рівню впливу закінчується "злочинна організація" і починається "ну, буває"? Міни браковані теж злочинна організація робила чи то просто ашипка була?
показати весь коментар
16.01.2025 14:54 Відповісти
Звісно що без приймання МО нічого б не заплатили. А так виходить що тільки б-мен винен.
показати весь коментар
16.01.2025 15:52 Відповісти
 
 