Львівський бізнесмен та його злочинна організація постачали неякісний одяг для ЗСУ на понад 1 млрд грн: обвинувальний акт направлено до суду, - ДБР. ФОТОрепортаж

ДБР спільно з Державною аудиторською службою завершили досудове розслідування проти львівського бізнесмена та його злочинної організації, яка постачала неякісне військове спорядження для Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, у 2023 році компанії, підконтрольні бізнесмену, уклали договори з Міноборони на постачання військового одягу на суму понад 1,8 млрд грн, але згодом виявилося, що поставлений одяг не відповідав технічним вимогам і не міг бути використаний за призначенням. Збитки держави від цієї оборудки склали понад 1,1 млрд грн.

ДБР затримало кількох учасників злочинної організації та повідомило їм про підозру. Одного з фігурантів оголошено в міжнародний розшук. Організатору та його спільникам загрожує до 15 років ув'язнення за створення злочинної організації, шахрайство та легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом (ст. 255, ст. 190, ст. 209 КК України).

"З метою відшкодування заподіяних збитків вжито заходів щодо виявлення та накладення арештів на майно підозрюваних", - зазначають в ДБР.

Окрім того, вже направлено обвинувальний акт щодо цього бізнесмена за спробу дати хабар у 500 тисяч доларів одному з керівників ДБР, щоб вплинути на закриття кримінальної справи.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

