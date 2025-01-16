УКР
Намагався потрапити в ЄС через Закарпаття: прикордонники затримали нетверезого росіянина, що намагався незаконно перетнути кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Прикордонники відділення "Паладь Комарівці" Чопського загону затримали на Закарпатті громадянина Росії, який намагався незаконно перетнути кордон.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

затримано росіянина за спробу незаконного перетину кордону

Чоловік був зупинений всього за 50 метрів від кордону зі Словаччиною. У нього були синці на обличчі, а під час перевірки виявилося, що він мав з собою російський паспорт.

Як зазначається, 36-річний росіянин раніше перебував на Прикарпатті, де міграційна служба ухвалила рішення про його примусове повернення. Однак він порушив закон, залишився в Україні і вирішив нелегально перетнути кордон. Чоловік зізнався, що намагався потрапити в ЄС через Закарпаття, випивши алкоголь для "сміливості". Під час спроби перетину кордону, він заблукав і, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, потрапив у конфлікт із місцевими мешканцями. Після цього він продовжив шлях до кордону, де і був затриманий.

затримано росіянина за спробу незаконного перетину кордону

Затриманому були складені матеріали про адміністративне правопорушення за за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Наразі вирішується питання про його примусове видворення з країни.

Держприкордонслужба ДПСУ (6327) Закарпатська область (2132)
+8
Я би здивувався, якщо б кацап був тверезий....
показати весь коментар
16.01.2025 14:11 Відповісти
+5
Хай би йшов - може втопився б. А тепер повернуть на немиту, де його мобілізують.
показати весь коментар
16.01.2025 14:14 Відповісти
+5
Ніхерасє - бухой кацап через всю Неньку із кацапським аусвайсом пройшов!
СБУ - потужна і незламна.
показати весь коментар
16.01.2025 14:16 Відповісти
Да він і не справжній кацап...
показати весь коментар
16.01.2025 14:16 Відповісти
новий сорт кацапа - " бендероський прикарпатський кацап, обрусєвшій"
показати весь коментар
16.01.2025 14:19 Відповісти
Ви подивіться на місце народження. Це кацап, народжений у Казахстані, зареєстрований у Мордорі, а проживав у нас. Я не здивуюсь, якщо у нього є українське коріння - там таких вистачає.
показати весь коментар
16.01.2025 14:30 Відповісти
Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, потрапив у конфлікт із місцевими мешканцями, як це вони ще не зробили з нього гарного рузького?
показати весь коментар
16.01.2025 14:49 Відповісти
Мабуть не мав чим заплатить прикордонникам за "неуважність" бо все пробухав
показати весь коментар
16.01.2025 14:11 Відповісти
Історія гідна байопіку блокбастеру від міхалкова
показати весь коментар
16.01.2025 14:13 Відповісти
Що росіянин з паспортом росії робив в Україні і як він в Україну потрапив?
показати весь коментар
16.01.2025 14:16 Відповісти
"Як зазначається, 36-річний росіянин раніше перебував на Прикарпатті, де міграційна служба ухвалила рішення про його примусове повернення" Джерело: https://censor.net/ua/p3530608
Я так зрозумів, що він вже давно проживав на Закарпатті. Але яке у цьому випадку може бути примусове повернення? Краще б дали йому до Європи потрапити. Якщо він піде до *********** армії, Україні хіба від цього легше стане?
показати весь коментар
16.01.2025 14:22 Відповісти
Ідіоти. Не видворення, а обмін, тільки синяки припудрити і сайдьот.
показати весь коментар
16.01.2025 14:41 Відповісти
Могли б і не писати шо кацап був нетверезий. Це і так само собою зрозуміло. Хіба кацап може бути тверезим?
показати весь коментар
16.01.2025 14:46 Відповісти
Чоловік зізнався, що намагався потрапити в ЄС через Закарпаття, випивши алкоголь для "сміливості". Під час спроби перетину кордону, він заблукав і, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, потрапив у конфлікт із місцевими мешканцями.
==========
да кацап просто канонічний....Але повертати в кацапію не потрібно...бо заберуть в сво..і погонять на наші позиції у складі шторм-зет...хай би собі ******** далі...під мобілізацію в ТЦК він не попадає
показати весь коментар
16.01.2025 14:48 Відповісти
Ну, як же безкоштовно? У прикордонникв такі гроші не ходять!
показати весь коментар
16.01.2025 16:34 Відповісти
Він може звернутися до міжнародних організацій (якби розум мав)...що його відправляють на раєюшку, а він не хоче брати участь в сво
показати весь коментар
16.01.2025 16:39 Відповісти
А потім за кордоном він би витягнув з дупи загорнути в целофан Український паспорт і почав ганьбити Україну. Тут таких як він купа.
показати весь коментар
21.01.2025 02:58 Відповісти
Є в мене підозра, що пачпорт хлопчина десь на блошиному ринку прикупив. А фінгали собі до смереки поставив, щоб на казаха виглядати. Ну а бухло, звісно, надійна ознака рюзького гражданіна.
показати весь коментар
16.01.2025 18:22 Відповісти
А що таке ГОРПЕНЗЬІ? Там в пачпорті написано.
показати весь коментар
21.01.2025 03:01 Відповісти
 
 