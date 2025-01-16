Намагався потрапити в ЄС через Закарпаття: прикордонники затримали нетверезого росіянина, що намагався незаконно перетнути кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Прикордонники відділення "Паладь Комарівці" Чопського загону затримали на Закарпатті громадянина Росії, який намагався незаконно перетнути кордон.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Чоловік був зупинений всього за 50 метрів від кордону зі Словаччиною. У нього були синці на обличчі, а під час перевірки виявилося, що він мав з собою російський паспорт.

Як зазначається, 36-річний росіянин раніше перебував на Прикарпатті, де міграційна служба ухвалила рішення про його примусове повернення. Однак він порушив закон, залишився в Україні і вирішив нелегально перетнути кордон. Чоловік зізнався, що намагався потрапити в ЄС через Закарпаття, випивши алкоголь для "сміливості". Під час спроби перетину кордону, він заблукав і, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, потрапив у конфлікт із місцевими мешканцями. Після цього він продовжив шлях до кордону, де і був затриманий.

Затриманому були складені матеріали про адміністративне правопорушення за за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Наразі вирішується питання про його примусове видворення з країни.

