9 870 25

У Києві на СТО сталася стрілянина з автомата, поліцейські затримали підозрюваного. ФОТО

У Києві поліцейські затримали чоловіка, що може бути причетним до стрілянини на СТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук патрульної поліції України.

"На лінію 112 надійшло повідомлення про агресивного чоловіка в Дарницькому районі, який погрожував працівникам СТО фізичною розправою та, за словами заявника, стріляв з автомата. Інспектори швидко прибули на місце та з'ясували, що ймовірний зловмисник втік з місця події на автомобілі Volkswagen. Тож ми дізналися, як виглядав порушник, та розпочали пошуки", - йдеться в повідомленні.

Патрульні обстежили прилеглі території та виявили автівку втікача, а в одному з приміщень — і зловмисника. Інспектори затримали громадянина та передали його слідчим.

В автомобілі підозрюваного виявили зброю. Вилучене слідчі відправили на експертизу.

Патрульні затримали підохрюваного

+15
Озброєні дибілоїди найвільніше почуваються там, де в людей немає зброї.
показати весь коментар
20.01.2025 20:28 Відповісти
+8
Плюс мінус 73%
показати весь коментар
20.01.2025 21:19 Відповісти
+7
Якраз призовного віку. Здати ТЦКашникам нехай з окопа по кацапах стріляє.
показати весь коментар
20.01.2025 20:05 Відповісти
Зимову гуму не зміг оплатити - всі кошти витратив на автомат?
показати весь коментар
20.01.2025 19:58 Відповісти
Автомати роздавали всим бажаючим у 22-му у Киевi.
показати весь коментар
20.01.2025 20:02 Відповісти
на масляний фільтр не вистачило? Чи на масло на хліб...?
показати весь коментар
20.01.2025 20:04 Відповісти
Знов колеса не тої моделі?
показати весь коментар
20.01.2025 20:01 Відповісти
Також виявилося,що він був причетний і до стрілянини на ДВІСТІ!
показати весь коментар
20.01.2025 20:03 Відповісти
Так, а чого стріляв? Хотів пограбувати чи каву несмачну зробили?
показати весь коментар
20.01.2025 20:04 Відповісти
Бензин розбодяжили та ще й не долили.
показати весь коментар
21.01.2025 09:32 Відповісти
Зло в мисник.
=============
Ми́сник (поставець, судник) - полиця (чи шафа) для посуду, іноді для продуктів у сільській хаті.
Навіщо туди зло запихати?
показати весь коментар
20.01.2025 20:04 Відповісти
Якраз призовного віку. Здати ТЦКашникам нехай з окопа по кацапах стріляє.
показати весь коментар
20.01.2025 20:05 Відповісти
А ты уверен что он по своим стрелять не начнёт и в СЗЧ не уйдёт с оружием?
показати весь коментар
20.01.2025 20:29 Відповісти
Нє увЄрЄн. Тому нехай копає окопи. Хоч якась буде користь. Окопи теж комусь треба рити...
показати весь коментар
20.01.2025 20:38 Відповісти
Дебіл? Де ти бачиш шо я когось захищаю? Бухати чи курити треба меньше.
показати весь коментар
21.01.2025 10:17 Відповісти
Вогнепальну зброю в кожну хату! Отоді заживемо! Ті хто виживуть і не будуть скалічені озброєними дебілоідами.
показати весь коментар
20.01.2025 20:11 Відповісти
Озброєні дибілоїди найвільніше почуваються там, де в людей немає зброї.
показати весь коментар
20.01.2025 20:28 Відповісти
А скільки в нас відсотків дебілоїдів?
показати весь коментар
20.01.2025 20:30 Відповісти
Плюс мінус 73%
показати весь коментар
20.01.2025 21:19 Відповісти
Дибідоїдам дозвіл на зброю не дають
показати весь коментар
20.01.2025 20:49 Відповісти
Практически все ( больше 90 процентов) мирового ядерного оружия контролируется двумя уголовниками, причем отбитыми на всю голову уголовниками, Или "это другое"?
показати весь коментар
21.01.2025 08:35 Відповісти
У нас мільйони стволів в хатах
показати весь коментар
20.01.2025 20:47 Відповісти
Швидше за все, виживуть озброєнi дебілоіди. заживемо!
показати весь коментар
20.01.2025 20:49 Відповісти
є місце де він зможе багато стріляти
показати весь коментар
20.01.2025 20:15 Відповісти
Не на часі, він гарно почувається в тилових містах.
показати весь коментар
20.01.2025 20:40 Відповісти
Вы думаете таким чином , он закосил от передовой?
показати весь коментар
21.01.2025 19:45 Відповісти
Ні, Я вважаю що такі почувають себе воїнами в тилу, а на фронті він обісрався на першій хвилині перебування там.
показати весь коментар
21.01.2025 20:41 Відповісти
 
 