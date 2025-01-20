У Києві на СТО сталася стрілянина з автомата, поліцейські затримали підозрюваного. ФОТО
У Києві поліцейські затримали чоловіка, що може бути причетним до стрілянини на СТО.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук патрульної поліції України.
"На лінію 112 надійшло повідомлення про агресивного чоловіка в Дарницькому районі, який погрожував працівникам СТО фізичною розправою та, за словами заявника, стріляв з автомата. Інспектори швидко прибули на місце та з'ясували, що ймовірний зловмисник втік з місця події на автомобілі Volkswagen. Тож ми дізналися, як виглядав порушник, та розпочали пошуки", - йдеться в повідомленні.
Патрульні обстежили прилеглі території та виявили автівку втікача, а в одному з приміщень — і зловмисника. Інспектори затримали громадянина та передали його слідчим.
В автомобілі підозрюваного виявили зброю. Вилучене слідчі відправили на експертизу.
Також виявилося,що він був причетний і до стрілянини на ДВІСТІ!
