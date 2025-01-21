На Черкащині знищили 7 ворожих БпЛА: пошкоджено будинки, заклад освіти, ЛЕП. ФОТОрепортаж
З ночі на Черкащині лунали повітряні тривоги. За попередніми даними, в межах області знищено 7 ворожих БпЛА.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець
"Минулось без потерпілих. Однак маємо наслідки для інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
У Звенигородському районі уламками "шахеда" пошкоджено вікна чотирьох житлових будинків, закладу освіти, магазину та нежитлової будівлі, а також лінію електропередач. Аварійна бригада "Обленерго" вже працює
