На Черкащині знищили 7 ворожих БпЛА: пошкоджено будинки, заклад освіти, ЛЕП. ФОТОрепортаж

З ночі на Черкащині лунали повітряні тривоги. За попередніми даними, в межах області знищено 7 ворожих БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець

"Минулось без потерпілих. Однак маємо наслідки для інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

У Звенигородському районі  уламками "шахеда" пошкоджено вікна чотирьох житлових будинків, закладу освіти, магазину та нежитлової будівлі, а також лінію електропередач. Аварійна бригада "Обленерго" вже працює

Обстріл Черкаської області 21 січня
Обстріл Черкаської області 21 січня
Обстріл Черкаської області 21 січня
Обстріл Черкаської області 21 січня

