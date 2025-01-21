УКР
Прикордонники за допомогою БПЛА затримали трьох порушників на кордоні з Румунією, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Прикордонний патруль із використанням дрона виявив і затримав трьох чоловіків у камуфляжі, які намагалися незаконно перетнути кордон із Румунією.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

БПЛА допоміг прикордонникам затримати трьох порушників на кордоні з Румунією

Як зазначається, оператор БПЛА направив прикордонний наряд прямо до місця, де причаїлися чоловіки. Почувши звук дрона, порушники спробували сховатися за деревами, однак їхні зусилля були марними.У результаті всі троє були затримані.

У ході перевірки встановлено, що затриманими виявилися мешканці Запорізької області віком 28, 34 та 37 років.

Стосовно порушників складені адміністративні протоколи за незаконне перетинання або спробу перетину державного кордону.

безпілотник (4756) Держприкордонслужба ДПСУ (6351) ухилянти (1130)
+6
Тікають з ''країни мрії смарагдового'' ******.
показати весь коментар
21.01.2025 11:03 Відповісти
+4
Зато бакланов с яйцеголовим спокійно їздять через митницю
показати весь коментар
21.01.2025 11:23 Відповісти
+3
Так вони у військовій формі! готові йти на фронт!
показати весь коментар
21.01.2025 11:04 Відповісти
Надіюсь обійшлось без скидів
показати весь коментар
21.01.2025 11:00 Відповісти
Як завжди без собаки діло не обійшлося. А ще кажуть що собака друг людини
показати весь коментар
21.01.2025 11:00 Відповісти
Тікають з ''країни мрії смарагдового'' ******.
показати весь коментар
21.01.2025 11:03 Відповісти
Так вони у військовій формі! готові йти на фронт!
показати весь коментар
21.01.2025 11:04 Відповісти
Може вони хотіли захищати західний фронт а їх взяли і затримали
показати весь коментар
21.01.2025 11:10 Відповісти
Західний зайнчтий орлами Колі Катлєти, та й в резерві там батальйон "Монако". 😊
показати весь коментар
21.01.2025 11:20 Відповісти
не сумнівайтесь, вже пройщли влк за 20 хв і скорше всього вже десь в "учебці", якийсь прапорщик зекономив на формі, продасть наліво 3 комплекти...
показати весь коментар
21.01.2025 11:14 Відповісти
Готові розвідники, зовсім на зевиборців не схожі. Ті навіть не знають що таке компас.
показати весь коментар
21.01.2025 11:18 Відповісти
Зато бакланов с яйцеголовим спокійно їздять через митницю
показати весь коментар
21.01.2025 11:23 Відповісти
Дрони є, значить фронт в безпеці.
показати весь коментар
21.01.2025 11:25 Відповісти
Бідолашні... шкода.
показати весь коментар
21.01.2025 15:46 Відповісти
 
 