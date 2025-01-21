Прикордонники за допомогою БПЛА затримали трьох порушників на кордоні з Румунією, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Прикордонний патруль із використанням дрона виявив і затримав трьох чоловіків у камуфляжі, які намагалися незаконно перетнути кордон із Румунією.

Як зазначається, оператор БПЛА направив прикордонний наряд прямо до місця, де причаїлися чоловіки. Почувши звук дрона, порушники спробували сховатися за деревами, однак їхні зусилля були марними.У результаті всі троє були затримані.

У ході перевірки встановлено, що затриманими виявилися мешканці Запорізької області віком 28, 34 та 37 років.

Стосовно порушників складені адміністративні протоколи за незаконне перетинання або спробу перетину державного кордону.

