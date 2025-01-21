Розграбували майно і врожай фермерів на понад 117 млн грн на Харківщині: обвинувальний акт скеровано до суду проти п’ятьох військових РФ, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
До суду передано обвинувальний акт щодо п’яти військових збройних сил РФ зі складу 101 стрілецького полку так званої "ЛНР" та двох цивільних осіб із Куп’янського району та Бєлгородської області, яких звинувачують у серії грабежів під час окупації Харківщини в 2022 році.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Слідство встановило, що у березні-травні 2022 року окупанти, погрожуючи розстрілом, відібрали у місцевих жителів шість автівок, а також за допомогою спільників вивезли зернові культури з фермерських господарств сіл Петро-Іванівка, Колодязне та Фиголівка. Один зі спільників - мешканець Куп’янського району - надав інформацію про сховища зерна, а інший, із Бєлгородської області, забезпечив транспорт для перевезення.
Як зазначається, загалом військові та їхні пособники завдали збитків фермерам на суму понад 117 мільйонів гривень, вивозячи награбоване до Росії.
У серпні 2024 року фігурантам заочно повідомили про підозру за статтею 438 КК України - порушення законів і звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Усі підозрювані оголошені в розшук. За вчинене їм загрожує до 12 років ув’язнення.
Розслідування провели оперативники 7-го управління Нацполіції Харківської області за участі УСБУ та прокуратури.
