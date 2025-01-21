Збитки на понад 5 млн грн: на Львівщині викрито банкірів, які крали кошти клієнтів через перевипуск карток, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

На Львівщині поліція та СБУ викрили організовану злочинну групу з працівників одного з банків, які отримували незаконний доступ до рахунків клієнтів та привласнювали їхні кошти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

За даними слідства, зловмисники діяли у 2023-2024 роках, зокрема використовуючи рахунки клієнтів, які могли залишитися на тимчасово окупованих територіях. Під керівництвом начальника відділення банку вони змінювали фінансові номери громадян на підконтрольні та перевипускали банківські картки.

Зазначається, що отримані картки зловмисники використовували для зняття готівки через термінали самообслуговування та Pos-термінали у відділенні банку. Загалом вони отримали доступ до близько 50 рахунків громадян, завдавши збитків на суму понад 5 мільйонів гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили банківські картки, мобільні телефони та записи з конфіденційною фінансовою інформацією клієнтів.

Організатору схеми, виконавцю та пособнику оголошено підозри за ч. 3, ч. 5 ст. 27; ч. 3 ст. 28; ч. 1, ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

Їм загрожує до шести років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років. Суд обрав для підозрюваних запобіжні заходи, а досудове розслідування триває.

У Нацполіції зазначили, що викриття злочину стало можливим завдяки співпраці з департаментом безпеки банку.

