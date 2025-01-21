Чоловіка та жінку, підозрюваних у замаху на вбивство першого заступника МОЗ Дуброва, взято під варту, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 січня, Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави для жінки та її спільника, яких підозрюють у підготовці замаху на вбивство першого заступника МОЗ Сергія Дуброва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.





Як раніше повідомлялося, злочинці виношували свій план вбивства кілька місяців: стежили за розпорядком дня та пересуванням посадовця, постійно змінюючи транспортні засоби для уникнення виявлення. Пара також регулярно відвідувала тир, щоб удосконалювати свої навички стрільби. Вони були затримані правоохоронцями під час купівлі пістолета, яким мали намір вбити посадовця.

Згідно з Кримінальним кодексом України, їм було оголошено підозру за ч. 1 ст. 14 та ч. 2 п. 12 ст. 115 - готування до умисного вбивства.





Що передувало?

20 січня стало відомо, що СБУ та Нацполіція запобігли вбивству першого заступника міністра охорони здоров'я. Затримано двох звломисників, які хотіли вбити посадовця найближчим часом. Фігурантів затримали "на гарячому", коли вони намагалися передати гроші при купівлі вогнепальної зброї для вчинення злочину. За матеріалами справи, зловмисниками виявилося двоє жителів Київщини.

Згодом підозрюваного у підготовці вбивства посадовця МОЗ викрили в організації наркобізнесу. Як зазначається, організував наркобізнес 36-річний мешканець міста Києва у нежитловому приміщенні на території Київської області. Там виготовляли близько 10 кг амфетаміну на місяць.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Львівщині банкіри привласнили понад 5 мільйонів гривень клієнтів, які опинилися під окупацією