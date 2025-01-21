УКР
Чоловіка та жінку, підозрюваних у замаху на вбивство першого заступника МОЗ Дуброва, взято під варту, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 січня, Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави для жінки та її спільника, яких підозрюють у підготовці замаху на вбивство першого заступника МОЗ Сергія Дуброва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Підозрювані у підготовці замаху на вбивство посадовця МОЗ залишаються під вартою

Як раніше повідомлялося, злочинці виношували свій план вбивства кілька місяців: стежили за розпорядком дня та пересуванням посадовця, постійно змінюючи транспортні засоби для уникнення виявлення. Пара також регулярно відвідувала тир, щоб удосконалювати свої навички стрільби. Вони були затримані правоохоронцями під час купівлі пістолета, яким мали намір вбити посадовця.

Згідно з Кримінальним кодексом України, їм було оголошено підозру за ч. 1 ст. 14 та ч. 2 п. 12 ст. 115 - готування до умисного вбивства.

Підозрювані у підготовці замаху на вбивство посадовця МОЗ залишаються під вартою

Що передувало?

20 січня стало відомо, що СБУ та Нацполіція запобігли вбивству першого заступника міністра охорони здоров'я. Затримано двох звломисників, які хотіли вбити посадовця найближчим часом. Фігурантів затримали "на гарячому", коли вони намагалися передати гроші при купівлі вогнепальної зброї для вчинення злочину. За матеріалами справи, зловмисниками виявилося двоє жителів Київщини.

Згодом підозрюваного у підготовці вбивства посадовця МОЗ викрили в організації наркобізнесу. Як зазначається, організував наркобізнес 36-річний мешканець міста Києва у нежитловому приміщенні на території Київської області. Там виготовляли близько 10 кг амфетаміну на місяць. 

а мусора то скільки ..прямо ДРГ піймали

а могли б мусор відправити на Нуль ..але ж заброньовані і воювати не навчені (с) мусор клименко

а тракторист Степан воювати навчений
показати весь коментар
21.01.2025 13:51 Відповісти
Дивна і підозріла, відсутність серед арештованих, держСекретарів МОЗ, ЦЕ, ЯК іншої структури особи? Сіра зона в Україні та Уряді, з цих діячів за спинами шмигаля!
показати весь коментар
21.01.2025 13:54 Відповісти
Так яким був іх мотив?
Чи це, в цьому випадку, справа другорядна?
показати весь коментар
21.01.2025 14:04 Відповісти
не туди клізьму поставив
показати весь коментар
21.01.2025 15:54 Відповісти
10 кг на місяць - Такі об'єми без серйозного "даху" реалізувати самостійно неможливо. Вас дуже швидко знайдуть. В момент.
Виникає просте питання: якщо підозрювані дійсно організували таку лабораторію, то отже, вони в "системі", і відповідно - навіщо їм "кусати руку дающую" - топ-представника "системи"? Вони настільки тупі та наївні? Але такі, зазвичай, такий серйозний бізнес не організовують, тим більше в такій кримінальній сфері та й взагалі довго не живуть.
Або ж - нам знову збрехали.
показати весь коментар
21.01.2025 17:33 Відповісти
 
 