Атака РФ на Дніпропетровщину: На Синельниківщині пошкоджено майже 60 будинків, у Дніпрі – заклад освіти, магазин та пошту. ФОТОрепортаж

Вранці 21 січня російські війська атакували Синельниківський район Дніпропетровської області та місто Дніпро, у наслідок чого є руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Обстріл Синельниківщини

Так, у Синельниківському районі, за уточненими даними, майже сім десятків понівечених через вранішню атаку будинків.

Зазначається, що від самого ранку там працюють благодійники – видають місцевим будматеріали, щоб першочергово закрити побиті вікна та дахи. Коли будуть готові акти про пошкоджене майно, планують безкоштовно поставити людям нові склопакети. Прийматимуть заявки і на матеріальну допомогу.





Удар по Дніпру

У місті побиті також навчальний заклад, продуктовий магазин, пошта, приватний будинок та гараж.



