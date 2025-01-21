УКР
Атака РФ на Дніпропетровщину: На Синельниківщині пошкоджено майже 60 будинків, у Дніпрі – заклад освіти, магазин та пошту. ФОТОрепортаж

Вранці 21 січня російські війська атакували Синельниківський район Дніпропетровської області та місто Дніпро, у наслідок чого є руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Обстріл Синельниківщини

Так, у Синельниківському районі, за уточненими даними, майже сім десятків понівечених через вранішню атаку будинків.

Обстріл Синельниківського району

Також дивіться: Ворог зранку атакував Дніпропетровщину: частково зруйноване складське приміщення у Дніпрі. Постраждав чоловік у Синельниківському районі (оновлено). ФОТО

Зазначається, що від самого ранку там працюють благодійники – видають місцевим будматеріали, щоб першочергово закрити побиті вікна та дахи. Коли будуть готові акти про пошкоджене майно, планують безкоштовно поставити людям нові склопакети. Прийматимуть заявки і на матеріальну допомогу.

Обстріл Синельниківського району
Обстріл Синельниківського району

Також читайте: Ворог атакував залізничну інфраструктуру Дніпропетровщини, є поранені


Обстріл Синельниківського району
Обстріл Синельниківського району
Обстріл Синельниківського району
Обстріл Синельниківського району

Читайте: Рашисти вдарили по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини: поранено двох залізничників, пошкоджено рухомий склад

Удар по Дніпру

У місті побиті також навчальний заклад, продуктовий магазин, пошта, приватний будинок та гараж.

Удар по Дніпру
Удар по Дніпру

Автор: 

Дніпро (3355) обстріл (30490) Дніпропетровська область (4175) Синельниківський район (201)
