Ворог цілий день обстрілює Куп’янськ, безпекова ситуація в місті погіршується, - Синєгубов. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 січня 2025 року Куп'янськ Харківської області перебуває під посиленими обстрілами.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Фіксуємо погіршення безпекової ситуації в місті. Ворог не припиняє атакувати цивільні об‘єкти та тероризувати мирних людей. Окупант використовує різні види зброї, зокрема дрони з боєприпасами та реактивні системи залпового вогню", - наголоошує він.

За даними ОВА, сьогодні о 14:35 та 14:50 два приватні будинки потрапили під ворожий обстріл.









Також нагадується, що вранці близько 9:00 окупанти здійснили удар БПЛА "Молнія-2" по службовій автівці українських поліцейських. Троє правоохоронців отримали осколкові поранення, їм надана медична допомога.

Під час обстрілу також постраждав цивільний автомобіль: поранення отримали 64-річна жінка та її 68-річний чоловік, жителі Куп'янська.

"Цілий день ворог обстрілює місто, не зважаючи на жодні звичаї та правила війни. Ситуація в Куп‘янську залишається напруженою", - резюмує Синєгубов.

