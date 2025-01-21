Трьох поліцейських і двох цивільних поранено внаслідок атаки росіян на Куп’янськ. ФОТОрепортаж

У Куп’янську на Харківщині окупанти атакували поліцейський та цивільний автомобілі, унаслідок чого поранені троє правоохоронців, а також подружжя цивільних.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

Так, 21 січня близько 9:00 окупанти вдарили БПЛА "Молнія-2" по поліцейських, які несли службу у місті Куп’янськ. Троє працівників поліції зазнали осколкових поранень різного ступеня тяжкості. Їм надається медична допомога. Пошкоджено службовий автомобіль.

Також під обстріл потрапив цивільний автомобіль, унаслідок чого поранені мешканці міста Куп’янськ - 64-річна жінка та її 68-річний чоловік.

Зазначається, що на місці події працює слідчо-оперативна група. Проводиться документування злочину, вилучаються речові докази.

