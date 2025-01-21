Поставила Нацгвардії 30 тис. комплектів бракованої військової форми: викрито київську компанію, яка свідомо занижували якість матеріалів, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки України викрила двох засновників приватної компанії, які протягом березня-жовтня 2023 року поставляли до підрозділів Нацгвардії оптові партії військової форми з серйозними дефектами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, загальна кількість переданого одягу становить 30 тисяч одиниць, а сума контракту - 28,7 мільйона гривень.
За результатами ініційованої СБУ експертизи з’ясувалося, що форма була виготовлена з матеріалів і фурнітури, які не відповідають технічним умовам. Зокрема, тканина виявилася недостатньо зносостійкою, а конструкція не забезпечує надійного закріплення амуніції та боєприпасів. Це створює реальну загрозу для життя й здоров’я військовослужбовців на передовій.
Слідство встановило, що засновники компанії свідомо занижували якість матеріалів, щоб придбати дешевші комплектуючі й отримати максимальний прибуток. Під час обшуків у їхніх домівках виявлено комерційну документацію, фінансові звіти та жорсткий диск із доказами оборудки.
Двом засновникам оголошено підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України - заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. За це їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Розслідування триває, фахівці працюють над притягненням до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинної діяльності.
Ціх теж відмажуть! Корупція!
А як ще компанія може "відбити" відкат за "держзамовлення", хабарі пожежникам, податківцям, іншим "інвестняням"?
Як це пояснити
Ніяких пруфів та доказів....а де коментар та пояснення іншої сторони ???
Ні в якому разі не захищаю корупціонерів та недобросовісних постачальників....Але з таким підходом до вітчизняних іменитих постачальників та тих хто відповідає за свій товар на тендерах Міноборони навряд чи ми побачимо.
- використовували не ті матеріали (економили)....тоді виникає питання: а чому військова прийомка це все пропускала???
- використовували якісні матеріали, відповідно товар (форма) були закуплені за вищою ціною.....але в порівнянні з недоброчесними (субʼєктивна оцінка...бо на тендерах по документах всі білі та пушисті)постачальниками поставили свою форму Міноборони по вищій ціні. ВСЕ!!!! Буде галас: "Корупціонери з Міноборони у звʼязці з комерасами купили форму по завищеним цінам" !!! Зрада!!! Хайп!!! Всі піда..си !!!!!
На якість ніхто дивитись не буде. А компанію нормальну паралізують купою перевірок.....паралізують роботу в нуль. Про це замкнене коло всі знають і все всі розуміють...але в "мутній водичці рибку ловити легше". І ніхто з керманичів(хоч це Міноборони...хоч країни в цілому) не зацікавлений в чомусь якісному та надійних вітчизняних постачальниках. Бо з різного роду "грінкевичами" легше та простіше прибарахлитись.....