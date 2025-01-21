УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10826 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 561 34

Поставила Нацгвардії 30 тис. комплектів бракованої військової форми: викрито київську компанію, яка свідомо занижували якість матеріалів, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила двох засновників приватної компанії, які протягом березня-жовтня 2023 року поставляли до підрозділів Нацгвардії оптові партії військової форми з серйозними дефектами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

СБУ викрила компанію, яка постачала Нацгвардії неякісну військову формуСБУ викрила компанію, яка постачала Нацгвардії неякісну військову форму

Як зазначається, загальна кількість переданого одягу становить 30 тисяч одиниць, а сума контракту - 28,7 мільйона гривень.

За результатами ініційованої СБУ експертизи з’ясувалося, що форма була виготовлена з матеріалів і фурнітури, які не відповідають технічним умовам. Зокрема, тканина виявилася недостатньо зносостійкою, а конструкція не забезпечує надійного закріплення амуніції та боєприпасів. Це створює реальну загрозу для життя й здоров’я військовослужбовців на передовій.

СБУ викрила компанію, яка постачала Нацгвардії неякісну військову формуСБУ викрила компанію, яка постачала Нацгвардії неякісну військову форму

Слідство встановило, що засновники компанії свідомо занижували якість матеріалів, щоб придбати дешевші комплектуючі й отримати максимальний прибуток. Під час обшуків у їхніх домівках виявлено комерційну документацію, фінансові звіти та жорсткий диск із доказами оборудки.

Двом засновникам оголошено підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України - заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. За це їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ викрила компанію, яка постачала Нацгвардії неякісну військову форму

Розслідування триває, фахівці працюють над притягненням до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинної діяльності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Організовувала фейковий референдум у Чорнобаївці: засуджено колаборантку, яка співпрацювала з окупантами, - СБУ

Автор: 

СБУ (13281) Національна гвардія (1622)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Одягти цих засновників у виготовлену ними форму і на фронт в штурмовики. Бачите які бички босоніж по теплим долівкам ходять... В окопі по багнюці нехай підори хоч снаряди нашим хлопцям підносять та окопи риють. Зброю цим підорам небезпечно давати.
показати весь коментар
21.01.2025 17:50 Відповісти
+8
А що стосовно тих, хто ці комплекти замовляв і приймав? Ошукані ангели з МО?
показати весь коментар
21.01.2025 17:56 Відповісти
+4
Під час війни таке неможливо і уявити. Не бояться бо мають дах ?
Як це пояснити
показати весь коментар
21.01.2025 17:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ти хто по національності?
показати весь коментар
21.01.2025 18:00 Відповісти
він вонючий кацап
показати весь коментар
21.01.2025 18:07 Відповісти
Щоб потім ти не казав, що тебе не питали.
показати весь коментар
21.01.2025 19:58 Відповісти
Зламався ти на національному питанні...
показати весь коментар
21.01.2025 20:39 Відповісти
А дай вгадаю...русскій?
показати весь коментар
21.01.2025 23:40 Відповісти
Теж мені новина! Резникова так і не підвисили за яйця по 17 грн..
Ціх теж відмажуть! Корупція!
показати весь коментар
21.01.2025 17:47 Відповісти
Не чипайте хлопців єрмака
показати весь коментар
21.01.2025 17:49 Відповісти
Ні за яйця амза гаубиці подарені,які ті виродки купили.....
показати весь коментар
21.01.2025 18:03 Відповісти
Чесні люди ще є - чи всі кинулись робити бабло а є тільки недообстежені
показати весь коментар
21.01.2025 17:47 Відповісти
Хто ж ці новиє ліца?
показати весь коментар
21.01.2025 17:48 Відповісти
свідомо занижували якість матеріалів Джерело: https://censor.net/ua/p3531495
А як ще компанія може "відбити" відкат за "держзамовлення", хабарі пожежникам, податківцям, іншим "інвестняням"?
показати весь коментар
21.01.2025 17:48 Відповісти
Відкати, відкати, відкати, тільки ви душу зігрівають
показати весь коментар
21.01.2025 18:33 Відповісти
Одягти цих засновників у виготовлену ними форму і на фронт в штурмовики. Бачите які бички босоніж по теплим долівкам ходять... В окопі по багнюці нехай підори хоч снаряди нашим хлопцям підносять та окопи риють. Зброю цим підорам небезпечно давати.
показати весь коментар
21.01.2025 17:50 Відповісти
А не бажаєте одягти у цю форму,і у окоп,тих хто її замовляв і приймав у "недобросовісних"?!
показати весь коментар
21.01.2025 17:54 Відповісти
Бажаю
показати весь коментар
21.01.2025 18:01 Відповісти
Під час війни таке неможливо і уявити. Не бояться бо мають дах ?
Як це пояснити
показати весь коментар
21.01.2025 17:53 Відповісти
рєзніков завищував якість і теж постраждав.
показати весь коментар
21.01.2025 17:55 Відповісти
А що стосовно тих, хто ці комплекти замовляв і приймав? Ошукані ангели з МО?
показати весь коментар
21.01.2025 17:56 Відповісти
Не МО, а паскуди-тиловики НГУ. Один зацікавлений військовий своє розслідування проводив - тканину закупили централізовано чи то в Китаї, чи то в Туреччині дорожче, ніж пропонував український виробник, віддали на відшив якимось мутним фірмочкам, з камуфляжним візерунком теж історія темна була. Все це масове переодягання Нацгвардії - не що інше, як масштабна оборудка.
показати весь коментар
21.01.2025 18:29 Відповісти
Кожного дня, кожного дня викривають злочинців, але ж у нас не набереться у тюрьмах - треба приймати закон про розстріл злочинців, котрі працюють на користь ворога - ВІЙНА. ГИНУТЬ НАШІ ЗАХИСНИКИ ВІД ЦИХ ЗЛОЧИНЦІВ.
показати весь коментар
21.01.2025 18:01 Відповісти
Чергові свинарчуки Зеленського. І дня немає, щоб влада, або при владі Зеленського не крали і не мародерили.
показати весь коментар
21.01.2025 18:08 Відповісти
А шо случилось, што за шум ??? Невже скоро вибори !!!
показати весь коментар
21.01.2025 18:22 Відповісти
Вони мені меньше інтересні чім ти хо приймав замовлення. Вони теж мають відповідати чи як
показати весь коментар
21.01.2025 18:31 Відповісти
Завгоспу, ТРЯСЦЯ, не занесли - одразу й накрили ! Не можуть сами, так умєркой користуйтесь. Він ГОП-менеджер ще й який !
показати весь коментар
21.01.2025 18:50 Відповісти
Ситуація і подача новини реально дивує.....однобока подача та звинувачення.
Ніяких пруфів та доказів....а де коментар та пояснення іншої сторони ???
Ні в якому разі не захищаю корупціонерів та недобросовісних постачальників....Але з таким підходом до вітчизняних іменитих постачальників та тих хто відповідає за свій товар на тендерах Міноборони навряд чи ми побачимо.
- використовували не ті матеріали (економили)....тоді виникає питання: а чому військова прийомка це все пропускала???
- використовували якісні матеріали, відповідно товар (форма) були закуплені за вищою ціною.....але в порівнянні з недоброчесними (субʼєктивна оцінка...бо на тендерах по документах всі білі та пушисті)постачальниками поставили свою форму Міноборони по вищій ціні. ВСЕ!!!! Буде галас: "Корупціонери з Міноборони у звʼязці з комерасами купили форму по завищеним цінам" !!! Зрада!!! Хайп!!! Всі піда..си !!!!!
На якість ніхто дивитись не буде. А компанію нормальну паралізують купою перевірок.....паралізують роботу в нуль. Про це замкнене коло всі знають і все всі розуміють...але в "мутній водичці рибку ловити легше". І ніхто з керманичів(хоч це Міноборони...хоч країни в цілому) не зацікавлений в чомусь якісному та надійних вітчизняних постачальниках. Бо з різного роду "грінкевичами" легше та простіше прибарахлитись.....
показати весь коментар
21.01.2025 18:50 Відповісти
Предлагаю простить, понять и отпустить за бугор, а активы конфисковать и перекинуть на фунта партнера Ермака Колюбаева, как это было с активами Медведчука
показати весь коментар
22.01.2025 03:54 Відповісти
 
 