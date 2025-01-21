Поставила Нацгвардії 30 тис. комплектів бракованої військової форми: викрито київську компанію, яка свідомо занижували якість матеріалів, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила двох засновників приватної компанії, які протягом березня-жовтня 2023 року поставляли до підрозділів Нацгвардії оптові партії військової форми з серйозними дефектами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, загальна кількість переданого одягу становить 30 тисяч одиниць, а сума контракту - 28,7 мільйона гривень.

За результатами ініційованої СБУ експертизи з’ясувалося, що форма була виготовлена з матеріалів і фурнітури, які не відповідають технічним умовам. Зокрема, тканина виявилася недостатньо зносостійкою, а конструкція не забезпечує надійного закріплення амуніції та боєприпасів. Це створює реальну загрозу для життя й здоров’я військовослужбовців на передовій.

Слідство встановило, що засновники компанії свідомо занижували якість матеріалів, щоб придбати дешевші комплектуючі й отримати максимальний прибуток. Під час обшуків у їхніх домівках виявлено комерційну документацію, фінансові звіти та жорсткий диск із доказами оборудки.

Двом засновникам оголошено підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України - заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. За це їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування триває, фахівці працюють над притягненням до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинної діяльності.

