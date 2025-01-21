Наслідки атаки українських дронів на НПЗ "8 марта" в Тульській області РФ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

На нафтобазі "8 марта" у Тульській області РФ зафіксовано пошкодження унаслідок атаки Сил оборони вночі 18 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Як видно на фото супутникових знімків, зроблених 21 січня, внаслідок удару було пошкоджено щонайменше одну місткість із пально-мастильними матеріалами комбінату "8 березня" Росрезерву в селі Делілове.

Губернатор Тульської області заявляв, що під час атаки в ніч проти 18 січня спалахнула місткість із пально-мастильними матеріалами на одному з підприємств регіону.

Нагадаємо, у ніч на 18 січня підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, атакували федеральну державну казенну установу "8 марта" у Тульській області РФ.