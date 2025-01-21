УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10826 відвідувачів онлайн
Новини Фото
5 458 30

Наслідки атаки українських дронів на НПЗ "8 марта" в Тульській області РФ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

На нафтобазі "8 марта" у Тульській області РФ зафіксовано пошкодження унаслідок атаки Сил оборони вночі 18 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Як видно на фото супутникових знімків, зроблених 21 січня, внаслідок удару було пошкоджено щонайменше одну місткість із пально-мастильними матеріалами комбінату "8 березня" Росрезерву в селі Делілове.

Губернатор Тульської області заявляв, що під час атаки в ніч проти 18 січня спалахнула місткість із пально-мастильними матеріалами на одному з підприємств регіону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ уразили Смоленський авіазавод та нафтобазу "Ліскінська", - Генштаб

Атака БПЛА на нафтобазу в Тульській області РФ 18 січня: супутникові знімки
Атака БПЛА на нафтобазу в Тульській області РФ 18 січня: супутникові знімкиАтака БПЛА на нафтобазу в Тульській області РФ 18 січня: супутникові знімки
Атака БПЛА на нафтобазу в Тульській області РФ 18 січня: супутникові знімки

Нагадаємо, у ніч на 18 січня підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, атакували федеральну державну казенну установу "8 марта" у Тульській області РФ.

Автор: 

безпілотник (4756) НПЗ (655) росія (67347) Тульська область (5) Удари по РФ (501)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Когда я постоянно пишу про низкую эффективность украинских дронов из гавна и палок с двумя кг взрывчатки меня старые цензоровские пердунцы всё время спамят.. Этим пердунцам не правда нужна а Уря Уря ......Бавовнятко .Гы Гы.... хвотожабы........ Вот глядя на эти фото они опять начнут трындеть что вот вот у срашки ресурсы закончатся .И из за того что никто власть зелёных чертей не тормошит, а всем достаточно дыма от горящей старой бочки поэтому и нет в Украине на третий год войны аналога Шахеда ...А ведь десятки целых Шахедов разобраны до винтика украинскими инженерами......А по срашке летит фанера от которой даже стёкла не бьются при попадании .....
показати весь коментар
21.01.2025 18:16 Відповісти
+11
І шо? Одна бочка згоріла?
показати весь коментар
21.01.2025 18:09 Відповісти
+8
слабувато треба повторити .
показати весь коментар
21.01.2025 18:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І шо? Одна бочка згоріла?
показати весь коментар
21.01.2025 18:09 Відповісти
Так горіла шо бочки поруч чисті.... Без копоті
показати весь коментар
21.01.2025 18:16 Відповісти
слабувато треба повторити .
показати весь коментар
21.01.2025 18:10 Відповісти
Когда я постоянно пишу про низкую эффективность украинских дронов из гавна и палок с двумя кг взрывчатки меня старые цензоровские пердунцы всё время спамят.. Этим пердунцам не правда нужна а Уря Уря ......Бавовнятко .Гы Гы.... хвотожабы........ Вот глядя на эти фото они опять начнут трындеть что вот вот у срашки ресурсы закончатся .И из за того что никто власть зелёных чертей не тормошит, а всем достаточно дыма от горящей старой бочки поэтому и нет в Украине на третий год войны аналога Шахеда ...А ведь десятки целых Шахедов разобраны до винтика украинскими инженерами......А по срашке летит фанера от которой даже стёкла не бьются при попадании .....
показати весь коментар
21.01.2025 18:16 Відповісти
Фото этого попадания подтверждение ваших слов
показати весь коментар
21.01.2025 18:18 Відповісти
Якщо порівняти наслідки російських атак на Україну та українських атак на росію...
показати весь коментар
21.01.2025 18:36 Відповісти
Чтобы воспламенить топливо в бочке, как раз и надо использовать дроны из говна и палок с парой кг взрывчатки. Этого вполне достаточно. Зачем для этого использовать более дорогие и массивные дроны?
показати весь коментар
21.01.2025 18:31 Відповісти
Якщо по правильному то туди повинна була прилетіти балістична ракета з касетною бойовою частиною. Але це зась! бо буде ескалація, кажуть нам у Білому домі.
показати весь коментар
21.01.2025 19:08 Відповісти
опа переехала в белый дом?)
показати весь коментар
21.01.2025 19:27 Відповісти
Ну це, якшо бути недолугим зеленим.
Гадаєшь та бочка зроблена теж із гівна і палок? А росіяни повні дурні?
Ті 2 кіла бочка навіть не почує!
показати весь коментар
21.01.2025 19:28 Відповісти
Нє, блін, вона зроблена з бетону товщиною 5 м... Ще один геній незелений
показати весь коментар
21.01.2025 19:49 Відповісти
Ішакєди не русняві, вони іранські. А до того - американські.
Русня сама теж не спромоглась нічого подібного ішакєду зробити.
Поки братья-мусульманє не поділились, дорогими крилатими ракетами по діжкам пуляла.
показати весь коментар
21.01.2025 18:32 Відповісти
Я так розумію, що ви маєте кращий план, чи можливо кращі БПЛА не "із говна і палок" з принаймні 200 кг вибухівки. Нє? Підказати вам сайт МО, чи ГШ? Поясню для диванних критиків. БПЛА, якими ми атакуємо кацапію, виконують декітькч завдань, серед яких головне - ураження цілі. Але не менш важливі - це виявлення ворожої ППО, алгоритмів її дій, виснаження запасів ракет і набоїв великих калібрів, переміщення мобільних комплексів ППО на значні дистанції для зниження ресурсу, втома особового складу і ще ряд інших. Можу припустити, що вам про це не відомо, але чомусь більше схиляюсь до думки, що ваше завдання - переконати українців, що бити по кацапії - то марна справа, а отже треба це припинити.
показати весь коментар
21.01.2025 19:15 Відповісти
Мадам, пардон, но вы пи*дите. Там шла речь о совсем другом. Там вы усомнились в том, что дрон-камикадзе может уговорить зрк тор 2 загнуть ласты. Тем самым обвинили пилотов 42-й ОМБр во лжи. Это и возмутило патриотично настроенную общественность цензора.
А вот про эти беспилотники я давно писал шо от них только сквозняки у кацапских многоэтажках.
показати весь коментар
21.01.2025 19:24 Відповісти
Усомниться имею право. Не сомневаются только обезьяны. А человеку свойственно сомневаться, этим он и отличается от животных. А что бы развеять мои сомнения выложите фото этого сгоревшего или повреждённого ТОРА ..Потому что про срущего оккупанта нам целые сериалы показывают. А такую жирную уничтоженную цель почему то постеснялись. Наверное потому что она уехала своим ходом с поцарапанной краской ....
показати весь коментар
21.01.2025 19:55 Відповісти
Мадам, обезьяны сомневаются, не сомневаются только дураки и женщины))).
показати весь коментар
21.01.2025 20:22 Відповісти
Видно вы никогда не были с женщиной в дорогом магазине при покупке ей сумочки или платья >>>>А в секонде конечно ваша барышня не будет сомневаться .Ложи килограмм шмоток на весы и плати. Какие уж тут сомнения ........
показати весь коментар
21.01.2025 20:28 Відповісти
Вот, мадам, вот тут и оставайтесь в своей стихии.
показати весь коментар
21.01.2025 20:47 Відповісти
Ну и насчёт не сомневающихся дураков .Тут спорить не буду ,вы лучше себя знаете. Поэтому вам видней
показати весь коментар
21.01.2025 20:30 Відповісти
Вот, мадам, это стандартный женский ответ в духе ВК и одноклеточников.
Зачем вы покинули свою среду, можно сказать - содрали с себя кожу.
показати весь коментар
21.01.2025 20:52 Відповісти
Насчёт ВК и одноклассников могу сказать , что я там ни дня не была зарегистрирована. Поэтому как там общаются одноклеточные не знаю. Но вы видно хорошо там проводите время поскольку одноклеточных могут понять только себе подобные такие же одноклеточные . (И кстати это именно признак одноклеточных заболтать изначальную тему. Ведь на вопрос где фото повреждённого ТОРА по своему скудоумию или плохой памяти вы так и не ответили ???????
показати весь коментар
21.01.2025 21:05 Відповісти
Все мадам, пошло - "сам дурак" и "от такого слышу". Чао.
показати весь коментар
21.01.2025 21:16 Відповісти
Да да как только просишь конкретное опровержение моих слов обычно у примитивных индивидов энтузиазм заканчивается, вместе со словарным запасом,, Зачем тогда было влазить и комментировать мой текст ,,,??????? Пересказывая былины про уничтоженный ТОР ???/////
показати весь коментар
21.01.2025 21:22 Відповісти
Мадам,не ломайте руки, не надо истерик.
показати весь коментар
22.01.2025 00:54 Відповісти
Очевидно враг усилил ПВО. Гадо повторить. Чисто логически лучше за одну атаку атаковать один объект а не распылять дроны по нескольким. Вообще есть еще куда двигаться. Противорадарные ракеты совместить с дронами. Это возможно. Но не с этими управленцами.
показати весь коментар
21.01.2025 18:18 Відповісти
Ну це аткаки типу 'не дати поспати'.
Ера 'мопедів' пройшла. З ними навчились боротися. Їх глушать/збивають пачками, що, ми що орки.
Треба швидкість, реактивна тяга.
показати весь коментар
21.01.2025 18:29 Відповісти
Ну, для картинки на єдиному шмарафоні достатньо, я б сказав: потужно і незламно
показати весь коментар
21.01.2025 19:17 Відповісти
А по всім ЗМІ скажуть: Шо спалили нафтобазу.
показати весь коментар
21.01.2025 20:16 Відповісти
Краще ніж мимо, але користі аби почесати язики на маравоні.
показати весь коментар
22.01.2025 00:43 Відповісти
 
 