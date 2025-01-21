Зеленський та Шольц у Давосі обговорили продовження підтримки України. ФОТО

На полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Основна тема нашої розмови – продовження підтримки України та координація з партнерами для досягнення справедливого миру", - зазначив він.

Глава держави подякував за допомогу Україні в боротьбі з російською агресією.

"Цінуємо лідерство Німеччини в посиленні української ППО та внесок у порятунок тисяч життів", - додав Зеленський.

На сайті ОП повідомляється, що окрема тема розмови – співпраця Німеччини з Міністерством національної єдності України.

Сторони обговорили конкретні кроки щодо створення осередків єдності в Берліні.



