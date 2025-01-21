УКР
Зеленський та Шольц у Давосі обговорили продовження підтримки України. ФОТО

На полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Основна тема нашої розмови – продовження підтримки України та координація з партнерами для досягнення справедливого миру", - зазначив він.

Глава держави подякував за допомогу Україні в боротьбі з російською агресією.

"Цінуємо лідерство Німеччини в посиленні української ППО та внесок у порятунок тисяч життів", - додав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін не повинен досягти успіху в Україні, - Шольц

На сайті ОП повідомляється, що окрема тема розмови – співпраця Німеччини з Міністерством національної єдності України.

Сторони обговорили конкретні кроки щодо створення осередків єдності в Берліні.

У Давосі Зеленський провів зустріч із Шольцом
Німеччина (7677) Давос (238) Зеленський Володимир (25267) Шольц Олаф (1142)
Топ коментарі
+4
Перше питання було: - Шольц! Де Тауруси?
21.01.2025 20:52 Відповісти
+3
21.01.2025 20:54 Відповісти
+2
У Шольца фейс дуже інтелектуальний.
21.01.2025 20:52 Відповісти
У Шольца фейс дуже інтелектуальний.
21.01.2025 20:52 Відповісти
21.01.2025 20:52 Відповісти
21.01.2025 20:54 Відповісти
Де бабло на біженців? Ми його освоїм
21.01.2025 21:14 Відповісти
Воно завчило слово "таурус", а зараз патякає, краще казав томагавк, трайдинг, мінітмен. А завелося таурус да таурус, а це щось середнє між точкою У і іскандером. Дебіл квартальний.
21.01.2025 21:33 Відповісти
Шольц, давай бабло і зброю!
Бо скажу Трампу, шо ти хочеш тільки газ і нафту в путіна купляти !
21.01.2025 20:54 Відповісти
Містер Трамп, Шольц дає зароляти мільярди на нафті путіну ! Шольц нехоче американської нафти !


21.01.2025 20:56 Відповісти
Містер Трамп, пора 25 % мито на німецькі товари вводити!
21.01.2025 21:04 Відповісти
илона маск у себя в соцсети перекревила фамилию Шольц .Назвав его олухом и дерьмом. Вот такие они теперь западные союзники .Это вам не дружба Рональда Рейгана Франсуа Миттерана и Маргарет Тетчер Теперь аутист и аферист будут решать судьбы мира а европейские олухи сглатывать и утираться
21.01.2025 21:13 Відповісти
Піста німецькому автопрому. З одного боку китайці, з другого Маск - Трамп!
Принагідно нагадаю, ще раз, що німці вибрали путінську нафту і газ, а не американську газ і нафту.
21.01.2025 21:18 Відповісти
На нари подорожувальника мохнатого!
21.01.2025 21:18 Відповісти
Хлопчаки, а дядько Трамп знає, що ви щось обговорюйте?
21.01.2025 21:27 Відповісти
Штольц коріфан
21.01.2025 21:45 Відповісти
Чуть и давнего, напомню. ...,, камень на камень, кирпич на кирпич--- завтра издохнет владимир ильич,,..
21.01.2025 21:50 Відповісти
 
 