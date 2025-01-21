Путін не повинен досягти успіху в Україні, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що російський диктатор Володимир Путін не досягнув жодної зі своїх цілей, які ставив, коли розв'язав агресивну війну проти України.

Про це він заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Путін не повинен досягти успіху в загарбницькій війні, яку він розв’язав проти України. І на що часто не звертають уваги - це те, що досі він не мав успіху", - наголосив він.

За словами канцлера, Путін хотів роз’єднати Україну та ЄС, натомість Україна зараз є кандидатом на вступ до ЄС. Путін хотів ослабити НАТО, проте Альянс є об'єднаним та поповнився двома новими країнами. Путін хотів встановити у Києві проросійський маріонетковий режим, але українська нація стала стабільнішою, ніж будь-коли.

"Усе це – насамперед заслуга мужніх українців, але й результат нашої підтримки. Ця підтримка є і залишається шляхом до справжнього, справедливого миру для України. Для цього ми в Європі узгоджуємо дії зі Сполученими Штатами і, звичайно, з Україною. Бо останнє слово має сказати сам український народ", - додав Шольц.

Водночас, зауважив канцлер, варто діяти "виважено та передбачувано".

"Нам потрібна ясність і непохитність. Особливо це стосується питань миру та безпеки. Ми повинні зробити все можливе, щоб зберегти фундаментальні принципи міжнародного порядку. І найосновнішим принципом є непорушність кордонів", - підсумував Шольц, додавши, що це стосується всіх, усюди та завжди, адже будь-хто, хто ставить цей принцип під сумнів, ставить під сумнів міжнародний порядок, мир і процвітання в усьому світі.

