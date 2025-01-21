УКР
Путін не повинен досягти успіху в Україні, - Шольц

Шольц зробив заяву про Путіна на форумі в Давосі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що російський диктатор Володимир Путін не досягнув жодної зі своїх цілей, які ставив, коли розв'язав агресивну війну проти України.

Про це він заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Путін не повинен досягти успіху в загарбницькій війні, яку він розв’язав проти України. І на що часто не звертають уваги - це те, що досі він не мав успіху", - наголосив він.

За словами канцлера, Путін хотів роз’єднати Україну та ЄС, натомість Україна зараз є кандидатом на вступ до ЄС. Путін хотів ослабити НАТО, проте Альянс є об'єднаним та поповнився двома новими країнами. Путін хотів встановити у Києві проросійський маріонетковий режим, але українська нація стала стабільнішою, ніж будь-коли.

Також читайте: Шольц перед інавгурацією Трампа: Трансатлантичні відносини життєво важливі для Європи

"Усе це – насамперед заслуга мужніх українців, але й результат нашої підтримки. Ця підтримка є і залишається шляхом до справжнього, справедливого миру для України. Для цього ми в Європі узгоджуємо дії зі Сполученими Штатами і, звичайно, з Україною. Бо останнє слово має сказати сам український народ", - додав Шольц.

Водночас, зауважив канцлер, варто діяти "виважено та передбачувано".

"Нам потрібна ясність і непохитність. Особливо це стосується питань миру та безпеки. Ми повинні зробити все можливе, щоб зберегти фундаментальні принципи міжнародного порядку. І найосновнішим принципом є непорушність кордонів", - підсумував Шольц, додавши, що це стосується всіх, усюди та завжди, адже будь-хто, хто ставить цей принцип під сумнів, ставить під сумнів міжнародний порядок, мир і процвітання в усьому світі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нацистське вітання" Маска - підтримка крайніх правих поглядів, - Шольц

війна (1472) путін володимир (24686) росія (67347) Шольц Олаф (1142) війна в Україні (5863)
Топ коментарі
+6
"Не повинен" - це як? 3-й рік чую оце сцикливе формулювання. Немає сміливості сказати, що агресор має програти та відповісти за всі свої злочини. Це ж лежить на поверхні та є необхідним для порятунку західної післявоєнної цивілізації
показати весь коментар
21.01.2025 16:57 Відповісти
+4
Мабуть, редактори думають, що це Шольц...
показати весь коментар
21.01.2025 16:47 Відповісти
+3
чому фото ***** , а не Шольца ? Шольц же заявив !
показати весь коментар
21.01.2025 16:45 Відповісти
чому фото ***** , а не Шольца ? Шольц же заявив !
показати весь коментар
21.01.2025 16:45 Відповісти
Мабуть, редактори думають, що це Шольц...
показати весь коментар
21.01.2025 16:47 Відповісти
точно, дещо не схожий на Шольца...
показати весь коментар
21.01.2025 20:08 Відповісти
Німці вже не раз продавали Україну, а потім їм це вилазило боком
показати весь коментар
21.01.2025 16:46 Відповісти
Шольц таке саме ***** як і ***** кацапське...
показати весь коментар
21.01.2025 16:47 Відповісти
Ковбаса, давай Тауруси, ****!
показати весь коментар
21.01.2025 16:48 Відповісти
Тауруси, леопарди, іриски та іншу зброю, набої давай !!!
показати весь коментар
21.01.2025 16:49 Відповісти
а він і не досягне нічого.
років з 85 тому німці були сміливіши - зараз одні шольці і ангели...
показати весь коментар
21.01.2025 16:51 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2025 16:51 Відповісти
Хрома качка, хрома качка віддай Тауруси.
показати весь коментар
21.01.2025 16:52 Відповісти
Тобто, якщо не ***** досягнув всіх своїх цілей, то оставимо все як воно зараз на цей час є і об'явимо це перемогою України і поразкою Кремля. Все, всі щасливі і розходяться святкувати. Окрім нас.
показати весь коментар
21.01.2025 16:54 Відповісти
а ти думав у казку потрапив, втрата захоплених територій це сама менше біда яка нас може очікувати через деякий час.
показати весь коментар
21.01.2025 16:56 Відповісти
Не сама менша. А така сама. Бо вона просто відтерміновує на короткий час наступну вже повну втрату території України. Тільки поразка росії може гарантувати нашу безпеку.Політична поразка з обструкцією цієї падлючої країни на міжнародному рівні. І це реально зробити західному світу. Але нереально досягти його бажання такої дії.
показати весь коментар
21.01.2025 17:05 Відповісти
при втраті територій та заморозці у нас буде шанс, хоч і маленький бо нарід нікуди не дівся, побудувати сильну країну, а так можна втрати все, без допомоги США нас чекає партизанська війна, все.
Поразка параші НЕРЕАЛЬНА, прийміть вже нарешті сувору РЕАЛЬНІСТЬ, бо вона нікому не вигідна від слова зовсім.
Срати світ хотів на нас, а жалюгідна європка ні на що не здатна окрім соплей слів та стурбованостей.
пс. І так що ви маєте на увазі під поразкою мордору, невже кордони 91... мрії мрії мрії.
показати весь коментар
21.01.2025 17:14 Відповісти
Так. Кордони 91. І це не все. Ще міжнародний довготривалий ляпас росії у вигляді економічних санцій, реальних, мається на увазі. Та поваленняя політичного рейтингу. Щоб у неї не появлялися чергові Меркелі і Фіци. Це світу якраз вигідно. Можна буде зосередитись на Китаї. А не розпилятись на всіх.
показати весь коментар
21.01.2025 17:21 Відповісти
щось я не бачу бажаючих воювати ще років так 10 за міфічні кордони...
буде або заморозка або Україна зникне з політичної карти, все інше це рожеві мрії відірвані від реальності.
показати весь коментар
21.01.2025 17:25 Відповісти
Не потрібні 10 років війни. Вигнання росії з абсолютно всіх міжнародних інституцій, тотальне торгове ембарго навіть без гуманітарних винятків, відключення росії від поштових, банковських, інтернет комунікацій. Заборона пересікання кордонів будь яким транспортом для будь яких юридичних чи фізичних осіб. Фізичне видворення в росію всіх володарів паспортів цієї країни. Конфіскація маєтків російських олігархів у ЛондонахПарижахБарселонах. З правом повернення після переформатування влади у росії. Щоб мали стимул. Бо це вони є владою. Якось так.
показати весь коментар
21.01.2025 17:36 Відповісти
мрійте далі не буду заважати.
показати весь коментар
21.01.2025 17:42 Відповісти
Слова слова слова, ***** вже досяг успіху відтяпавши 20% території.
Хоча якщо бюргер під успіхом має цілковите знищення країни, то так не досяг і не досягне, якщо маскаль з трупом не вирішать розміняти нас на панаму з гренландією, ну і сі Тайвань отримає..
показати весь коментар
21.01.2025 16:54 Відповісти
"Не повинен" - це як? 3-й рік чую оце сцикливе формулювання. Немає сміливості сказати, що агресор має програти та відповісти за всі свої злочини. Це ж лежить на поверхні та є необхідним для порятунку західної післявоєнної цивілізації
показати весь коментар
21.01.2025 16:57 Відповісти
Он бы и не достиг если бы не фрау Меркель.
показати весь коментар
21.01.2025 17:02 Відповісти
Make Wehrmacht Great Again?
показати весь коментар
21.01.2025 17:05 Відповісти
У цей важкий для України час .... стоїмо поруч .... сильно стурбовані ..... глибоко занепокоєні .... наша непохитна рішучість ...... дуже безвідповідально ..... рішуче засуджуємо .... стільки, скільки потрібно ..... нас надихає ваша боротьба ..... ясність і непохитність .... рішуче підтримуємо ..... постійні консультації..... наші цілі непохитні..... критично необхідно..... потужна підтримка ..... занепокоєння є великим ..... уникнути ескалації ..... надіслали дуже чіткі сигнали ..... ми віддані підтримці ..... дуже сильна рішучість ..... непохитна підтримка ..... послати потужний сигнал заспокоєння ..... уважно спостерігаємо за ситуацією .....
показати весь коментар
21.01.2025 17:10 Відповісти
Розшифровую слова Шольца:
"Успіх ПТНа у Німеччині набагато важливіший, ніж успіх у якійсь там Україні"
показати весь коментар
21.01.2025 17:13 Відповісти
І шо штольц зробив для цього?
показати весь коментар
21.01.2025 23:49 Відповісти
 
 