Новини
6 056 47

"Нацистське вітання" Маска - підтримка крайніх правих поглядів, - Шольц

Ілон Маск на інавгурації Трампа зробив жест, схоже на нацистське привітання

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував жест американського мільярдера Ілона Маска, який нагадав нацистське вітання.

Про це він сказав під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у вівторок, 21 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП"

Шольц зазначив, що неодноразово висловлювався щодо висловлювань Маска, зокрема тих, що стосувалися Європи.

"Просто повторю те, що говорив: у нас у Європі є свобода слова, і кожен може говорити те, що хоче - навіть якщо він мільярдер. А що ми не сприймаємо, так це підтримку крайніх правих поглядів", - наголосив глава німецького уряду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони та Збройні сили Німеччини закрили акаунти в соцмережі Х через підтримку Маском ультраправих

Що передувало?

20 січня під час промови на святкуванні інавгурації Дональда Трампа у Вашингтоні Маск зробив жест, який нагадує нацистське вітання "Sieg Heil".

Так, після того, як він із великим ентузіазмом заговорив про перспективу висадки людини на Марс і встановлення американського прапора, власник соцмережі X ударив себе в груди та підняв вгору праву руку. Потім він повернувся спиною до аудиторії та повторив жест у напрямку задньої частини сцени.

У соцмережах та серед політиків цей жест викликав хвилю обурення.

Зокрема, віцепрем'єр-міністерка Іспанії Йоланда Діас заявила, що відмовиться від користування платформою X, яка належить Ілону Маску, через його поведінку під час інавгурації Трампа.

Американський мільярдер Ілон Маск прокоментував свій жест, схожий на нацистське вітання. Мільярдер відповів на обурення його жестом, звинувативши демократів у "брудних трюках".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заступник Сі Цзіньпіна зустрівся з Венсом у Вашингтоні та заявив про готовність до співпраці

Шольц - де Тауруси? Не потрібно нам зуби заговарювати.....
а що увесь нацизм був засуджений ??? повністю ні звичайно !!! коричневий німецький нацизм був засуджений у Нюренгбергу, а червоножопих комуно-нацистів, союзників Адіка по 2Світовій війні замість посадити на одну лаву підсудних, записали у судді та прокурори !!!
Маск-"а я им говорю "минуточку"🤣🤣🤣🤣
Маск-"а я им говорю "минуточку"🤣🤣🤣🤣
теж це згадав
Дааа ужжж... И это будет следующим президентом США
Та ще буде час глянути на шо він здатний
Так, все може бути...
Он не может быть президентом, так как рождён не в Америке, а в ЮАР.
А міжнародний суд ООН не звернув на це увагу?
Це не є реабілітація нацизму, га?
а що увесь нацизм був засуджений ??? повністю ні звичайно !!! коричневий німецький нацизм був засуджений у Нюренгбергу, а червоножопих комуно-нацистів, союзників Адіка по 2Світовій війні замість посадити на одну лаву підсудних, записали у судді та прокурори !!!
Більше того демократичні США і Британія допомагали найбільшому злу совку а совок був гіршим за німців і злочинів натворив купу навіть окупував половину Європу але не був покараний
Шольц - де Тауруси? Не потрібно нам зуби заговарювати.....
Та почекайте ви. Я ще про жести Маска не договорив.
Тобто, руку взагалі підіймати не можна?
Головне контекст.
Якщо взяти до уваги підтримку маском німецьких в британських неонацистів то зіга на мітингу однозначна...
можна звичайно !!! бо це жест не коричневих та червоних нацистів, а насамперед жест легіонерів древнього Риму !!! кацапи взяли собі за "флаг государства" триколірну власівську шмату підрозділів РОА, РОНА і світ якось це схавав, то чому Маску не можна ???
Саме так.
А індуси геть плювати хотіли на відношення Європи до свастики та малюють її собі хоч на лобі.
Він не махав він метав зігу два рази з таким писком перекошеним ніби вже готовий оголошувати наступ на марсіан.
Він зробив від серця до сонця. Тобто зіганув.
Фашистів побільшало
Жест не "нагадав", а був стовідсотково від серця до сонця, тобто зіга...
SIEG HEIL! означає "Слава перемозі!", а не від серця до сонця.
А Маск показав жест від серця до Марсу.
У відповідь на ці ж слова Трампа.
А нациків німецьких з кацапським душком він теж на Марс повезе?
Є сумнів, що Марс має таку велику орбітальну швидкість, що довелося Маску "від серця до Марсу" на два протилежні напрямки зігонути.
ти вже замінував?
А я хочу в Німеччину за 6 годин.
Моск жертва Апартеїду
теж знайшли проблему - та всім пох на жестихуєчти...
https://x.com/turkmendagz



https://x.com/turkmendagz

Черный Абдулла ЗА ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ!



https://x.com/turkmendagz

@turkmendagz


https://x.com/turkmendagz/status/1881685536525677009

Ну чё, национал- социалисты как здесь жить дальше будем?
Маска капут 🤣🤣🤣
А шо там Ізраїль, довольні прихильниками Адольфа ?!
Маск виріс в ПАР с нацисткими переконаннями і не змінився в США , примітивний
Маск не пройшов випробування славою і баблом, перетворився на скотину.
це із за наркоти
Що саме цікаве - русня стрімголов кинулася виправдовувати і захищати Маска ,, мовляв він покорітєль космоса і тому показав жест - від серця до Марсу ..
Маск зіганув ( при тому - двічі ) і він - маладєц , Бандера не зігував але ворог . Отакі " антифашисти " .
Ось ще один " покорітєль космоса " , показує жестом - від серця до Марсу .
..
До речі, Маск відтворив цей жест ідеально. Мабуть готувався та тренувався.
он римлянин)
Но был один, который не хотел на Марс

Юрка Ґаґарін, прастой савецкій челавек
Та відправте вже його на той Марс і поставте пам'ятник у вигляді "летючого гагаріна".
Типові марсіани..
Илон. по глобусу шагает решительно и зло. Его пароль- есть ли жизнь на Марсе.
