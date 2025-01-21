"Нацистське вітання" Маска - підтримка крайніх правих поглядів, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував жест американського мільярдера Ілона Маска, який нагадав нацистське вітання.
Про це він сказав під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у вівторок, 21 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Шольц зазначив, що неодноразово висловлювався щодо висловлювань Маска, зокрема тих, що стосувалися Європи.
"Просто повторю те, що говорив: у нас у Європі є свобода слова, і кожен може говорити те, що хоче - навіть якщо він мільярдер. А що ми не сприймаємо, так це підтримку крайніх правих поглядів", - наголосив глава німецького уряду.
Що передувало?
20 січня під час промови на святкуванні інавгурації Дональда Трампа у Вашингтоні Маск зробив жест, який нагадує нацистське вітання "Sieg Heil".
Так, після того, як він із великим ентузіазмом заговорив про перспективу висадки людини на Марс і встановлення американського прапора, власник соцмережі X ударив себе в груди та підняв вгору праву руку. Потім він повернувся спиною до аудиторії та повторив жест у напрямку задньої частини сцени.
У соцмережах та серед політиків цей жест викликав хвилю обурення.
Зокрема, віцепрем'єр-міністерка Іспанії Йоланда Діас заявила, що відмовиться від користування платформою X, яка належить Ілону Маску, через його поведінку під час інавгурації Трампа.
Американський мільярдер Ілон Маск прокоментував свій жест, схожий на нацистське вітання. Мільярдер відповів на обурення його жестом, звинувативши демократів у "брудних трюках".
теж це згадав
Це не є реабілітація нацизму, га?
Якщо взяти до уваги підтримку маском німецьких в британських неонацистів то зіга на мітингу однозначна...
А Маск показав жест від серця до Марсу.
У відповідь на ці ж слова Трампа.
Черный Абдулла ЗА ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ!
Ну чё, национал- социалисты как здесь жить дальше будем?
Маск зіганув ( при тому - двічі ) і він - маладєц , Бандера не зігував але ворог . Отакі " антифашисти " .
Ось ще один " покорітєль космоса " , показує жестом - від серця до Марсу .
..