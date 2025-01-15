Міноборони та Збройні сили Німеччини закрили акаунти в соцмережі Х через підтримку Маском ультраправих

Міністерство оборони та Збройні сили Німеччини пішли з соцмережі Х після того як американський мільярдер Ілон Маск підтримав ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Так міноборони стверджує, що основною причиною виходу з платформи X стало те, що "об'єктивний обмін аргументами стає дедалі складнішим".

Згідно з інформацією Politico, цей крок може спричинити дебати серед німецького уряду про те, чи варто іншим державним установам також припинити публікації на X.

Зазначається, що рішення Міністерства оборони було ухвалене після того, як понад 60 університетів і дослідницьких установ із Німеччини та Австрії оголосили про вихід з X.

Це сталося після того, як Маск мав бесіду з лідеркою ультраправої партії Альтернатива для Німеччини Аліс Вайдель, під час якої вони критикували політику уряду Німеччини, зокрема в енергетичній сфері.

