Міноборони та Збройні сили Німеччини закрили акаунти в соцмережі Х через підтримку Маском ультраправих

Міністерство оборони та Збройні сили Німеччини пішли з соцмережі Х після того як американський мільярдер Ілон Маск підтримав ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Так міноборони стверджує, що основною причиною виходу з платформи X стало те, що "об'єктивний обмін аргументами стає дедалі складнішим".

Згідно з інформацією Politico, цей крок може спричинити дебати серед німецького уряду про те, чи варто іншим державним установам також припинити публікації на X.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Маск шукає підтримку правих рухів у Британії, щоб змістити Стармера, - FT

Зазначається, що рішення Міністерства оборони було ухвалене після того, як понад 60 університетів і дослідницьких установ із Німеччини та Австрії оголосили про вихід з X.

Це сталося після того, як Маск мав бесіду з лідеркою ультраправої партії Альтернатива для Німеччини Аліс Вайдель, під час якої вони критикували політику уряду Німеччини, зокрема в енергетичній сфері.

Також читайте: Маск та співголова AfD Вайдель: Трамп може швидко закінчити війну в Україні

+9
Він не жертва а недобитий фашик який змився в штати коли його колеги просрали апартеїд.
Вернер фон Браун нюханий...
Вернер фон Браун нюханий...
15.01.2025 19:41 Відповісти
+5
Маск виявляється нацист. Хто б міг подумати...
15.01.2025 19:38 Відповісти
+4
З його ІQ закладки виховання не грають ролі. Він свідомий нацист, як Геббельс.
15.01.2025 19:50 Відповісти
15.01.2025 19:34 Відповісти
клоуни
15.01.2025 19:37 Відповісти
є ще здорові сили серед генералітету Вермахту !

.
15.01.2025 19:42 Відповісти
поставили дизлайк і відписались? дуже сильно. клоуни. і ти теж.
15.01.2025 19:45 Відповісти
Клоун це ти. Тільки кацапський на українському ресурсі.
15.01.2025 20:32 Відповісти
о, захисник бюргерів - відписників виліз . залізь, звідки виліз
15.01.2025 20:34 Відповісти
шо ви хочете с Маска , він жертва Апартеїду
15.01.2025 19:37 Відповісти
його батьківщина ЮАР
15.01.2025 19:38 Відповісти
Він не жертва а недобитий фашик який змився в штати коли його колеги просрали апартеїд.
Вернер фон Браун нюханий...
Вернер фон Браун нюханий...
15.01.2025 19:41 Відповісти
Маск виявляється нацист. Хто б міг подумати...
15.01.2025 19:38 Відповісти
читати вище мій пост
15.01.2025 19:39 Відповісти
як виховали такій він і є
15.01.2025 19:42 Відповісти
З його ІQ закладки виховання не грають ролі. Він свідомий нацист, як Геббельс.
15.01.2025 19:50 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкинhttps://www.youtube.com/post/UgkxIaL0ggYpOwf-Y-zVECqUzteaOqSMBSCd

Юрій Богданов:
- Вітаю, я лідерка AfD, лесбійка і в стосунках з нелегальною мігранткою, постійно живу у Швейцарії.
- А я найбагатша людина в світі, народився у Південній Африці, лобіюю завезення індійців у Штати, а мій син змінив стать.
- І зараз ми поговоримо, як врятувати Європу від ліваків, мігрантів і повернути традиційні цінності!
15.01.2025 21:12 Відповісти
...а мій син став скво.
15.01.2025 22:10 Відповісти
Цій жіночці тре з Володіним одружитися і нехай живуть щасливо і буде щаслива сімейка шведського формату .
16.01.2025 04:27 Відповісти
Заперечення фінансистом Трампа Маском права на анексований Крим та окуповані території є не нюансованою позицією щодо українських реалій позицією нової вашінгтонської команди трампістів, а елементом загрозливої ревізіоністської політики майбутніх господарів Білого Дому, який полягає у стимулюванні правих рухів і партій у світі та веде до нових територіальних конфліктів і реставрацій імперій.

Не оголошення антитерористичної операції проти росії-терориста та не удари по усій росії далекобійною зброєю ведуть до Третьої Світової Війни, а "збір хвалькуватих", які візьмуть штурмом після присяги Трампа традиційний Білий Дім, спричинить неконтрольовані геополітичні процеси та катастрофічні наслідки для народів планети.
15.01.2025 19:57 Відповісти
А комісія по регулюванню таки підловила Ілончика. Суть проста. Щоб купити контрольний пакет, йому потрібно було мати 5 процентів. Він таємно скупив акції на 150 лямів, і продовжуючи скуповувати далі, сховав інфу, що він є власником частини акцій, це щоб не піднялася ціна на акції. А коли стало відомо, що Ілончик має 5 процентів і має входити в склад директорів, ціна акцій зросла на 27 відсотків. А тепер Комісія подала в суд про шахрайство Ілончика, відібрання акцій на 150 лямів та виплату дивидентів на цю суму. Він забрав штабквартиру з Анжелеса і перебіг в Техас, а позов йому вчинили у Вашингтоні, по місцю майбутнього працевлаштування. Рудий Донні теж не гнушається шахрайством.
15.01.2025 20:31 Відповісти
Зараз і Фейсбук змінює риторику.То куди підуть?
15.01.2025 20:37 Відповісти
Та того підра і його Х нормально було б забойкотувати.
15.01.2025 20:43 Відповісти
Після грошей, маску хочеться світом порулювати??
ТРАМП-бите вухо, не заперечує йому у цьому, як не крути, а гроші на вибори, десь з'явитися у старого банкрута, і не маленьки...!
15.01.2025 21:05 Відповісти
Дурне, на Х всяких різних вистачає.

Нагадало -
Піду втоплюсь назло мамі Маску
16.01.2025 00:48 Відповісти
А що інших в цьому Х тримає?
16.01.2025 03:43 Відповісти
Наскільки лівацькі тварини бояться правих жесть
21.01.2025 15:11 Відповісти
 
 