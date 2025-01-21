Маск про нацистський жест на інавгурації Трампа: "Атака "всі - Гітлери" вже дуже набридла". ВІДЕО+ФОТО
Американський мільярдер Ілон Маск прокоментував свій жест, схожий на нацистське вітання, який він зробив під час свого виступу в арені Capitol One на святкуванні інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа.
Як передає Цензор.НЕТ, Маск написав про це на платформі Х.
Мільярдер відповів на обурення його жестом, звинувативши демократів у "брудних трюках".
"Відверто кажучи, їм потрібні кращі брудні трюки. Атака у дусі "всі - Гітлери" вже дуже набридла", - зазначив він, цитуючи допис іншого користувача.
Що передувало?
20 січня під час промови на святкуванні інавгурації Дональда Трампа у Вашингтоні Маск зробив жест, який нагадує нацистське вітання "Sieg Heil".
Так, після того, як він із великим ентузіазмом заговорив про перспективу висадки людини на Марс і встановлення американського прапора, власник соцмережі X ударив себе в груди та підняв вгору праву руку. Потім він повернувся спиною до аудиторії та повторив жест у напрямку задньої частини сцени.
У соцмережах та серед політиків цей жест викликав хвилю обурення.
Зокрема, віцепрем'єр-міністерка Іспанії Йоланда Діас заявила, що відмовиться від користування платформою X, яка належить Ілону Маску, через його поведінку під час інавгурації Трампа.
