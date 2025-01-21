УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10484 відвідувача онлайн
Новини Відео
11 223 99

Маск про нацистський жест на інавгурації Трампа: "Атака "всі - Гітлери" вже дуже набридла". ВІДЕО+ФОТО

Американський мільярдер Ілон Маск прокоментував свій жест, схожий на нацистське вітання, який він зробив під час свого виступу в арені Capitol One на святкуванні інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа.

Як передає Цензор.НЕТ, Маск написав про це на платформі Х.

Мільярдер відповів на обурення його жестом, звинувативши демократів у "брудних трюках".

"Відверто кажучи, їм потрібні кращі брудні трюки. Атака у дусі "всі - Гітлери" вже дуже набридла", - зазначив він, цитуючи допис іншого користувача.

Ілон Маск прокоментував жест, схожий на нацистське привітання

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заступник Сі Цзіньпіна зустрівся з Венсом у Вашингтоні та заявив про готовність до співпраці

Що передувало?

20 січня під час промови на святкуванні інавгурації Дональда Трампа у Вашингтоні Маск зробив жест, який нагадує нацистське вітання "Sieg Heil".

Так, після того, як він із великим ентузіазмом заговорив про перспективу висадки людини на Марс і встановлення американського прапора, власник соцмережі X ударив себе в груди та підняв вгору праву руку. Потім він повернувся спиною до аудиторії та повторив жест у напрямку задньої частини сцени.

Ілон Маск

У соцмережах та серед політиків цей жест викликав хвилю обурення. 

Зокрема, віцепрем'єр-міністерка Іспанії Йоланда Діас заявила, що відмовиться від користування платформою X, яка належить Ілону Маску, через його поведінку під час інавгурації Трампа.

Читайте також: Трамп пообіцяв запровадити 25% мита для Мексики та Канади з 1 лютого

Автор: 

США (24136) Маск Ілон (704)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+41
ну то не будь Гітлером, не кидай зігу і не підтримуй ультра-правих нацистів. тоді ніхто не буде називати тебе Гітлером...
показати весь коментар
21.01.2025 15:42 Відповісти
+35
Таки зігонув, не втримався на радощах
показати весь коментар
21.01.2025 15:42 Відповісти
+34
Обдовбаний торчок-дегенерат.
показати весь коментар
21.01.2025 15:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну то не будь Гітлером, не кидай зігу і не підтримуй ультра-правих нацистів. тоді ніхто не буде називати тебе Гітлером...
показати весь коментар
21.01.2025 15:42 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2025 15:51 Відповісти
Ну чого ви так. Ну зігонув хлопець, ну буває. Чомусь всі коли себе відчувають володарем світу і хазяїном мільйонів людських душ зразу зігувати починають
показати весь коментар
21.01.2025 15:56 Відповісти
Ну, Ленин тоже так рукой показывал, только ладонью вверх. Жест всех популистов-авантюристов. Кстати, Муссолини тоже такие коники на своих выступлениях выкидывал. Единственный диктатор, кто таким не отличался, был Сталин, но у него и темперамент был другой
показати весь коментар
21.01.2025 17:25 Відповісти
не лєнін, а члєнін...
показати весь коментар
21.01.2025 17:55 Відповісти
і на сталІн, а сралін...
показати весь коментар
21.01.2025 20:11 Відповісти
Таки зігонув, не втримався на радощах
показати весь коментар
21.01.2025 15:42 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2025 15:44 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2025 15:54 Відповісти
Нехай би показали відео: він показав жест "Від серця - до Марсу!"
Передивіться інаугурацію.
Нам ще старлінки у нього просити...
показати весь коментар
21.01.2025 16:24 Відповісти
нічого не каже. бо хабадники теж стали зігувать, надіються, що новий холокост буде не про них.
показати весь коментар
21.01.2025 15:48 Відповісти
Обдовбаний торчок-дегенерат.
показати весь коментар
21.01.2025 15:43 Відповісти
І на додаток - аутист !
показати весь коментар
21.01.2025 17:19 Відповісти
Це ще питання , бо діагноз йому поставили "аутичний розлад " тільки в 2013 році , а в 2021 синдром Аспергера . До речі , хто поставив діагноз невідомо , який психіатр ? Питання , а як він жив до 2013 року ? Кажуть що це прикриття бо воно наркоман , і поведінка не завжди адекватна . Біограф Маска зробив заяву , що Ілон з'їжджає з глузду , бо постійно на важких наркотиках .
https://glavcom.ua/world/observe/mask-nadumav-zvilniti-britaniju-vid-tiraniji-jak-ostanni-zajavi-soratnika-trampa-skolikhnuli-jevropu-1039478.html
показати весь коментар
21.01.2025 17:37 Відповісти
зіга і свастика на дупі. совпадєніє? не думаю.
показати весь коментар
21.01.2025 15:44 Відповісти
Ультра правий полудурок - наркот з шаленими грошима дорвався до влади. Мрія Пуйла та Сі збилась.
Боже, збережи Світ який ти створив.
показати весь коментар
21.01.2025 15:46 Відповісти
Бог створив Землю, а все інше зробили самі люди.
показати весь коментар
21.01.2025 15:54 Відповісти
Бог створив і людину.
показати весь коментар
21.01.2025 16:01 Відповісти
Треба йому якось передати, що ота його ідея з дофаміном виявилась, м'яко кажучи, *******.
показати весь коментар
21.01.2025 16:06 Відповісти
Навмисно почитав шо воно таке. Згоден з вами. Но як жеж йому проце передати? Треба ж шб хтось з отой кагорти представ та особисто передав. Може наш потужно-незламний планувтель різноманітних планів?
показати весь коментар
21.01.2025 16:53 Відповісти
Треба організувати зустріч.
показати весь коментар
21.01.2025 16:57 Відповісти
Я вважаю шо солдати СОУ вже маєть такий настрій. У нормальному сцспільстві такий настрий вже зізрів.
показати весь коментар
21.01.2025 17:06 Відповісти
Так та зробив нас вiльними... Але за своi дii самi i вiдповiдаемо....🙏🙏🙏
показати весь коментар
21.01.2025 16:30 Відповісти
А до чого тут Гітлер, може це просто "римський салют"?
показати весь коментар
21.01.2025 15:46 Відповісти
в 2014 всі рашисти собі свастики на дупі били. то ж фашизм там вже прішол.
показати весь коментар
21.01.2025 15:52 Відповісти
зіга, свастика, вялікій лідєр, і т.д. а потім холокост. десь так всі зіги й закінчуються рано чи пізно.
показати весь коментар
21.01.2025 15:51 Відповісти
А в ********* Римі ТАК "салютують"? У греків є прислів"я: "Тут - Родос... Тут і стрибай!...". Так, у античному Римі піднята вгору рука, дійсно була жестом вітання... Так само, й свастика в країнах, що притримуються буддизму та його течій, є символом щастя і процвідання... Однак, як не існує зараз античного Риму, з його традиціями, так і не існує у спільнотах, які дотримуються європейсько-християнських традицій, поваги до свастики, як символу щастя і процвітання. Обидва символи офіційно визнані символами НАЦИЗМУ. То про що тоді мова ведеться?
показати весь коментар
21.01.2025 16:17 Відповісти
Там стоїть смайл. Це означає що допис є жартом, а не історичною довідкою.
Це зрозуміло?
"То про що тоді мова ведеться?"
показати весь коментар
21.01.2025 16:43 Відповісти
Подібний жест лєніна чогось нікого не обурює...
показати весь коментар
21.01.2025 15:48 Відповісти
Обурює. Все, що пов'язане з цим людожером.
показати весь коментар
21.01.2025 15:52 Відповісти
Що, дедушка Лєнін також с замахом викинував оту зігу, що ото ви нам хочете підсунути?
показати весь коментар
21.01.2025 16:24 Відповісти
Навіть й не знаю...а як правильно виконувати -з замахом, чи без замаху?...
показати весь коментар
21.01.2025 16:30 Відповісти
Спробуйте перед дзеркалом обидва варіанта
показати весь коментар
21.01.2025 16:44 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2025 18:47 Відповісти
Як би Маск з Трампом не шифрувались а нацистське нутро вилазить через шкуру
показати весь коментар
21.01.2025 15:48 Відповісти
воно *******
показати весь коментар
21.01.2025 15:48 Відповісти
"sieg heil" це колись. сьогодні він вклав в велику зіґу "sieg ******".
показати весь коментар
21.01.2025 15:49 Відповісти
нічого .. маск - це бабло ..а Ізраїль - це евреї ..в мене всьо ))
показати весь коментар
21.01.2025 15:53 Відповісти
побачимо )
показати весь коментар
21.01.2025 16:05 Відповісти
Це було не нацистське, а фашистське вітання, більш відоме як "римський салют".
показати весь коментар
21.01.2025 15:50 Відповісти
А яке було нацистське вітання? здоровеньки були?
показати весь коментар
21.01.2025 16:32 Відповісти
З чим боролись, на те i напоролись.
показати весь коментар
21.01.2025 15:51 Відповісти
Нещодавно трампіст під американським vpn запитав мене, чому я вважаю Маскаля фашисто-нацистом. Дивні істоти ці сектанти Трампа, у них наче зникає зір та слух, і вони самі щось собі додумують.
Зігує хлопчик всім на радість. Особливо євреям.
показати весь коментар
21.01.2025 15:52 Відповісти
А що євреї? Вони зайняті ділом, холокостять палестинців в Газі.
Свій до свого по своє.
показати весь коментар
21.01.2025 15:56 Відповісти
Гутен Таг, партайгеноссе,!!! аллес орднунг))))
показати весь коментар
21.01.2025 15:52 Відповісти
Шо иому ше не хватає?
показати весь коментар
21.01.2025 15:52 Відповісти
Двiжухi...😏😁
показати весь коментар
21.01.2025 16:33 Відповісти
Ну, виправдовування в дусі "ето другоє" теж починає вже доволі набридати.
показати весь коментар
21.01.2025 15:54 Відповісти
Що значить, що воно розумово неповноцінне!
показати весь коментар
21.01.2025 15:55 Відповісти
Це коли людина нудиться, бо не знає куди гроші приткнути, все набридло. Ось і виникають різні експерименти. Ми ще не таке побачимо.
показати весь коментар
21.01.2025 15:58 Відповісти
А я ж i кажу-двiжухi йому не хватае...😁
показати весь коментар
21.01.2025 16:34 Відповісти
коли у кретина вже є все - кретин починає зігувать та хоче погратись чиїмись життями.
показати весь коментар
21.01.2025 15:55 Відповісти
А Маск Ізраїль підтримує?
показати весь коментар
21.01.2025 15:58 Відповісти
А мускус-таки не *****!
показати весь коментар
21.01.2025 15:59 Відповісти
ну така, не зовсім зіга, а якась сциклива зіга. шоб та, так нє, але осадочєк лишився.
показати весь коментар
21.01.2025 16:03 Відповісти
Трамп перед тим говорив про талант Маска і сказав "Від серця до Марсу!"
Маск саме це у відповідь і показав - від серця.
Але всім до вподоби зігування.
Маск мені не заплатив за ці слова - паскуда.
показати весь коментар
21.01.2025 16:06 Відповісти
блд. та трамп має німецьке коріння, чистокровний арієць. зіга, свастика, холокост - це його генетичне. Тут важливіше на якому фоні заяв вони зіги кидають!
показати весь коментар
21.01.2025 16:17 Відповісти
У Трампа мамуся еврейка, тому все передається по лінії матері.
показати весь коментар
21.01.2025 16:19 Відповісти
а папаша німець, а як співа фашист-шаман - у фашистів кровь от отца
показати весь коментар
21.01.2025 16:25 Відповісти
Папаша дав прізвище і гроші на виховання оцього чудака.
показати весь коментар
21.01.2025 16:33 Відповісти
Ага, зігонув, сказав від сердця до Марсу, потім щоб пояснити, що таке марс і наша зоряна система, розірвав до пупа рубашку і показав витауюваний на грудях древній індійский символ Сонця.

І навіть тоді з'явиться юрба тих, кому маск не платив, і будуть казати - то не зіга, то просто так чи то взагалі Римський Салют, а на грудях то зовсім не фашистська свастіка, то схематичне індійське зображення Сонця
показати весь коментар
21.01.2025 16:31 Відповісти
судячи з такої відповіді Маск не зовсім адекватний...
показати весь коментар
21.01.2025 16:07 Відповісти
Хлопцю всього 53, а в нього найбільші гроші світу і місце поруч з президентом.
І не Гваделупи, а Америки.
На його місці багато хто стрибав би як макака аж до Марсу.
показати весь коментар
21.01.2025 16:17 Відповісти
раз нічого робити то хай залізе у кібертрак загрузить його у старшип і валить нахрін на марс.
показати весь коментар
21.01.2025 16:23 Відповісти
Нам ще клянчити старлінки ...
показати весь коментар
21.01.2025 16:54 Відповісти
старлінки "клянчать" у волонтерів які їх купують за грубі гроші, а самі військові скидаються щомісця на підписку.
єдине що може зробити ця гнида це почати блокувати термінали біля ЛБЗ...
показати весь коментар
21.01.2025 17:00 Відповісти
Особливо після важких "антидепресантів" (як кажуть)...
показати весь коментар
21.01.2025 16:20 Відповісти
Після важких ліків такої здорової рожевої пики фізіономії не буває.
показати весь коментар
21.01.2025 16:27 Відповісти
Ну це дивлячись що вкладати у термін "важкі ліки" (( ..... для одних це курс хіміотерапії , а для інших - кокаїнова дієта (( До речі , на початку продажів , кокаїн у аптеках відпускали як ліки від головного болю , може Маск і сьогодні так лікується ((((
показати весь коментар
21.01.2025 18:14 Відповісти
Все, Амереці кінець.
показати весь коментар
21.01.2025 16:21 Відповісти
Люди, просто вдумайтесь, про що ті зіги, свастики, та фашизм? Про те, що коли є сильна військова машина - можна відібрати у других країн все, що ти хочеш. Це вже показала росія, тепер США собі вибрали рудого фюрера. Це все дуже небезпечно для меньших та слабших країн, вся безпекова стратегія повинна бути негайно переглянута.
показати весь коментар
21.01.2025 16:22 Відповісти
Нехай у Мексики щось відберуть -лишаться без таксистів, прачок, ремонтників, кухарів і двірників.
показати весь коментар
21.01.2025 16:29 Відповісти
трампу вони й нах не нужні. його ціль - шоу
показати весь коментар
21.01.2025 17:23 Відповісти
Свастика друкувалася на перших грошових банкнотах "маладой Рассійскай Савєтскай рєспублікі".
показати весь коментар
21.01.2025 16:23 Відповісти
Фашистське кубло
показати весь коментар
21.01.2025 16:29 Відповісти
Де Хабад, там і фашизм. Є книжка "Адольф Гітлер - засновник Ізраілю".
Там про його етніку і найближче оточення.
Автор - німець Хеннеке Кардель.
Книжку перевидано російською у 2004 році - в інтернеті є.
показати весь коментар
21.01.2025 16:31 Відповісти
шо ви причепилися до Моска , він жертва Апартеїду
показати весь коментар
21.01.2025 16:31 Відповісти
виріс серед фашистів в ПАР
показати весь коментар
21.01.2025 16:32 Відповісти
У ПАР він народився, а в 17 років переїхав до Канади.
Отже, виріс у Канаді, бо організм росте до 24 років.
показати весь коментар
21.01.2025 16:38 Відповісти
А я і не знав що він темношкірий ((( ото, бляха, мене зір став підводити .....
показати весь коментар
21.01.2025 18:17 Відповісти
Просто Маск належить до категорії осіб, у яких будь-який публічний жест або рух виявляється не до речі, невпопад : то від емоцій зігане, то за столом пердне, то пеніс у церкві встане. Це не лікується
показати весь коментар
21.01.2025 16:40 Відповісти
Коли він згадує, скільки має грошей, пеніс завжди сам встає.
Добре, що на інаугураціії не встав.
показати весь коментар
21.01.2025 16:42 Відповісти
Може пора вже переімінувпти твітер на "дойче беобахтер"(гітрелівска газета).Не просто так він купив його за півтора року до виборів.А у на досі стадо користується кацапо-фашістьской телегой.Знайдіть разніцу між ними.Майже один в один,тіки мова англійська.
показати весь коментар
21.01.2025 16:50 Відповісти
Ізраїль що там ? Якась нота протесту і засудження ?
показати весь коментар
21.01.2025 17:28 Відповісти
За три млрд доларів на рік допомоги від США мовчать, як як рибонька об лід.
показати весь коментар
21.01.2025 17:58 Відповісти
Та відправте вже його на той Марс і поставте пам'ятник у вигляді "летючого гагаріна".
показати весь коментар
21.01.2025 17:35 Відповісти
Якби ж тільки жест, у Маска всі думки і поступки як у переконаного нациста...
показати весь коментар
21.01.2025 18:55 Відповісти
 
 