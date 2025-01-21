Росіяни обстріляли Куп’янськ та Білий Колодязь на Харківщині, постраждали чотири людини. ФОТО

Вдень вівторка, 21 січня, російські загарбники обстріляла Куп’янськ і селище Білий Колодязь Чугуївського району на Харківщині. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали чотири жінки.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 09:00 російська армія обстріляла селище Білий Колодязь Чугуївського району. Пошкоджено житловий будинок. 87-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Крім того, орієнтовно о 15:00 збройні сили РФ вчергове здійснили обстріл Купʼянська. У двох жінок віком 68 та 72 років – гостра реакція на стрес. Також ще одна 68-річна мешканка дістала поранення. Пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі приміщення.

За попередніми даними, окупанти обстріляли місто з РСЗВ.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення російськими окупантами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

