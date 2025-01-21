УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10632 відвідувача онлайн
Новини Фото ДТП
10 991 64

У Вараші водій наїхав на жінку з дитиною у візку: одномісячне немовля загинуло. ФОТО

У місті Вараш, що на Рівненщині, чоловік наїхав на жінку, яка переходила пішохідний перехід із дитячим візком. Немовля, якому виповнився лише місяць, загинуло.

Про це повідомила поліція Рівненської області, інформує Цензор.НЕТ.

Попередньо встановлено, що сьогодні, 21 січня, близько 16:45 водій автомобіля Dacia наїхав на 32-річну жінку, яка переходила проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу з дитячим візком. Від удару немовля випало.

Дитину госпіталізували до реанімації. Втім, життя хлопчика, якому був лише місяць, врятувати медикам не вдалося: орієнтовно через годину він помер.

Його мама попередньо не травмувалася, але її ще обстежують медики.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наїзд на двох дівчат на пішохідному переході у Вінниці: водія взяли під варту без визначення застави. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

ДТП у Вараші на Рівненщині 21 січня

За результатами обстеження, 49-річний водій легковика був тверезий. Чоловік пояснив, що відволікся на телефонний дзвінок.

Слідчий відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Рішення про затримання водія станом на 22:00 немає.

Дивіться також: У Вінниці 22-річний водій Mersedes збив двох дівчат на пішохідному переході: його затримали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

ДТП у Вараші на Рівненщині 21 січня

Автор: 

ДТП (4531) Рівненська область (1219) Вараський район (1) Вараш (2)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Просто жах.
показати весь коментар
21.01.2025 22:14 Відповісти
+17
Чому це не повідомили? Кілька топових сайтів про це писали...
показати весь коментар
21.01.2025 22:51 Відповісти
+12
Сегодня ночью в отеле в Турции заживо сгорело 66 человек...... И практически нигде не сообщили об этом. А знаете почему???? Потому что всем пофиг. Каждого волнует только то , что происходит рядом. Поэтому когда вам говорят что большинству населения планеты покуй на войну в Украине. Не удивляйтесь. Всем гораздо важнее, что у них сегодня будет на ужин и какой сериал будет по телевизору (Вот про одного погибшего ребёнка сообщили Потому что он свой он рядом а 66 погибших в Турции никого не интересуют . Это и ни плохо и ни хорошо( Просто мир так устроен )
показати весь коментар
21.01.2025 22:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Просто жах.
показати весь коментар
21.01.2025 22:14 Відповісти
Сегодня ночью в отеле в Турции заживо сгорело 66 человек...... И практически нигде не сообщили об этом. А знаете почему???? Потому что всем пофиг. Каждого волнует только то , что происходит рядом. Поэтому когда вам говорят что большинству населения планеты покуй на войну в Украине. Не удивляйтесь. Всем гораздо важнее, что у них сегодня будет на ужин и какой сериал будет по телевизору (Вот про одного погибшего ребёнка сообщили Потому что он свой он рядом а 66 погибших в Турции никого не интересуют . Это и ни плохо и ни хорошо( Просто мир так устроен )
показати весь коментар
21.01.2025 22:21 Відповісти
Чому це не повідомили? Кілька топових сайтів про це писали...
показати весь коментар
21.01.2025 22:51 Відповісти
зкацеплена дурепа, народиш - прозрієш...
показати весь коментар
21.01.2025 23:46 Відповісти
тётка, харош брехать, об этом писали на свободе, укрправде, 24канал, фокус. Все эти сайты украинские.
показати весь коментар
22.01.2025 01:28 Відповісти
Чмошник.
показати весь коментар
21.01.2025 22:24 Відповісти
Який жах! Щирі співчуття рідним!
показати весь коментар
21.01.2025 22:24 Відповісти
хочеш відволіктися на дзвінок - знижуй швідкість.
показати весь коментар
21.01.2025 22:24 Відповісти
Зкажу так. Людина визнала, що відволіклась на дзвінок. Але, скільки нас таких, що їдуть і розмовляють по мобілкі. Я не маю на увазі, просто в телефон, але і в наушнік і т, д, Не оправдовую воділу, але також і знаки повинні стояти не за три метри перед "зеброю", як скрізь, а раніше попереджати, що далі пішохідний перехід. І, якщо місцеві знають що мені зараз уступлять дорогу, бо ми до цього звикли, то іногородні цього не знають. Тож треба і пішоходам трохи дивитись, а не каляску поперед себе перти. Раніше вчили - подивись на ліво, і т, д. А людей, "понаїхавших" зараз дуже багато в кожному регіоні України. Тож будьте пильним, не наражайте себе, а водій, звичайно получить по заслугам. Ну, а знаки треба розставляти так, щоб кожен водій міг його бачить. І мєнти тут, також частиною винуваті.
показати весь коментар
22.01.2025 00:49 Відповісти
Згоден. В навушниках коли взагалі нічого не чує, коли робиш зауваження ще "гирчить" навіть дівчина, а ще й на самокаті в темряві, в цих навушниках. Коли за кермом автівки, однією рукою крутить кермо, іншу біля вуха розмовляючи. В Європі штраф за розмову мобілкою такий що іншого разу ніхто не захоче.
І до речі, водій 49 років. Чому не мобілізований?
показати весь коментар
22.01.2025 01:37 Відповісти
ти шо? телефон для українця - це святоє.
показати весь коментар
22.01.2025 09:31 Відповісти
За вбивство на "зебрі" водію 15 років тюрми без права на помилування, конфіскація авто, довічне позбавлення права водити авто і виплати родичам за вбивство члена родини. Кожний день ось уже 33 роки одна і та ж історія. Зебра і мудаки. Схоже що українці кончєні! Британці відразу встановили такі закони, що краще відразу повіситися ніж решту життя розплачуватися за вбивство на зебрі. Вони зупинили мудаків бо в них при владі була КОРОЛЕВА і спадкова аристократична еліта. А у нас ЖЛОБИ яким ***** що кожного року на зебрі давлять 30 000 громадян... *****...
показати весь коментар
21.01.2025 22:25 Відповісти
Рівень кінченості водіїв в Україні,найвищий в Європі це точно і один з найвищих в світі, такого масового вбивства людей на "зебрі" немає ніде.
показати весь коментар
21.01.2025 22:27 Відповісти
все життя без права на водійське посвідчення?
показати весь коментар
21.01.2025 23:47 Відповісти
Українські "права "~ 27 років,стільки ж водійського стажу, іспанські біля 20. Але ніде не бачив такого бидла як водії в Україні, людина може стояти 5 хвилин перед ПП і ні 1 **** не зупиняється що пропустити пішохода, а якщо нормал ний водій зупиняється, то є ризик що тебе зіб'є виродок,що буде об'їжджати його
показати весь коментар
22.01.2025 07:19 Відповісти
100%
показати весь коментар
22.01.2025 09:33 Відповісти
у Німеччині ти ще майже підійшов до переходу, у водія лише припущення, що ти збираєшся користуватися переходом - і вже приторможують, скидають швидкість. а за телефони взагалі листи щастя приходять - просто фотка , де український лох з телефоном за кермом.
показати весь коментар
22.01.2025 11:01 Відповісти
Пешеход перед переходом дороги должен убедиться что его заметили, читай пдр
показати весь коментар
21.01.2025 22:43 Відповісти
И не пи...т ли идиот-водитель по телефону подъезжая к пешеходному переходу?
показати весь коментар
21.01.2025 22:51 Відповісти
ну якщо бачиш що водятел не зменшує швидкість то краще не виходити на нерегульований перехід.
просто пішоходи думають що водій по дефолту їх бачить, а це не завжди так.
як то кажуть береженого бог береже.
показати весь коментар
21.01.2025 23:05 Відповісти
ну не пропустила жінка водятла, і що вона кому довела? ведуть себе, неначе безмертні.
показати весь коментар
21.01.2025 23:18 Відповісти
там ще й післяродове не "відпустило"... хто в курсі то зрозуміє...
показати весь коментар
21.01.2025 23:50 Відповісти
дитя повинно було бути пристебнутим у колясці.
показати весь коментар
22.01.2025 09:34 Відповісти
зебіл?
показати весь коментар
23.01.2025 10:44 Відповісти
геть водіїв!
показати весь коментар
22.01.2025 03:17 Відповісти
Ти в кріслі мерседеса копчик віддавив? Водій перед переходом повинен зменшити швидкість і переконатися що на зебрі немає пішохода. Щойно пішохід ступив ногою на зебру водій має миттєво зупинитися. В Британії поряд з "зебрами" поприбирали стовпи, бо за ними почали ховатися ліниві негри, які раптово кидалися під машину яка проїздила по зебрі і водії попадали на таке бабло і тюрму, що водії стали свідомо не гальмувати в тих місцях де зебри не було і душити негрів, а виживші або їх родичі мали сплачувати за наслідки ДТП водіям... За пять-шість років водії та пішоходи стали взаємно вічливими - піщоходи не пруться через дорогу в невстановлених місцях, а всі водії водії уважні та зупиняються перед зеброю.
показати весь коментар
21.01.2025 23:06 Відповісти
https://vodiy.ua/pdr/18/#181 18.1

Водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.
НА ЯКОМУ ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІШОХОДИ.
Але і для є пішиків правила

https://green-way.com.ua/dovidniki/pdr-slider/rozdil-4/punkt-14_a 4.14.Пішоходам забороняється:

https://green-way.com.ua/dovidniki/pdr-slider/rozdil-4/punkt-14_a а)виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
https://green-way.com.ua/dovidniki/pdr-slider/rozdil-4/punkt-14_b б)раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;
https://green-way.com.ua/dovidniki/pdr-slider/rozdil-4/punkt-14_v в)допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину;
давайте будемо карати 20 год тюрми і пішоходів якщо порушують ? чи ета другое ?
показати весь коментар
21.01.2025 23:16 Відповісти
Пішоходи такі ж учасники дорожнього руху як і водії і тому несуть повну кримінальну і матеріальну відповідальність за порушення ПДД, але у нас чомусь більшість пішоходів про це не думають. В СРСР створили унікальне ставлення до водіїв малолітражок - водії це багата сволота і тому "багатій-буржуін" винен за визначенням, а бідний пролєтарій з авоською завжди правий і є жертвою. Стосовно покарання пішоходів, то більшість дебілів отримують "премію Дарвіна", стають інвалідами, але цього недостатньо! - вона мають сплачувати штраф за порушення ПДД, за моральні втрати водії і повністю компенсувати вартість ремонту автомобіля в випадку пошкодження їх дурними кінцівками. Більш мяке покарання повязано з тим, що водії більш захищені в автомобілі і тому гинуть рідко.
показати весь коментар
22.01.2025 00:37 Відповісти
Геть водіїв! Геть багатих! Всю владу бідним! Всю владу тим, хто не має авто! Це справедливість! Це - перемога!
показати весь коментар
22.01.2025 03:16 Відповісти
НБ про Британію Ви трохи помилилися.
показати весь коментар
22.01.2025 01:33 Відповісти
геть водіїв!
показати весь коментар
22.01.2025 03:15 Відповісти
пора літати, а не їздити
показати весь коментар
22.01.2025 09:36 Відповісти
пішохід машину не зіб"є, машина - більша безпека. а у українців модус у водіїв - пішохід не стовп-відійде
показати весь коментар
22.01.2025 11:03 Відповісти
Не треба всіх громадян називати українцями. Українець-це не громадянство і навіть не національність. Це,насамперед,самоідентифікація і громадянська позиція! Українець ніколи не опиниться на місці цього водія!
показати весь коментар
21.01.2025 23:10 Відповісти
Ага... а "прокацапленим падлом" таких водіїв можна називати?
показати весь коментар
21.01.2025 23:12 Відповісти
Він може бути ким завгодно,але НЕ українцем,якщо розумієте,про що я говорив.
показати весь коментар
22.01.2025 01:29 Відповісти
4українець найперше це громадянство
показати весь коментар
22.01.2025 09:29 Відповісти
Просто моторошно стало…яка страшна трагедія…
показати весь коментар
21.01.2025 22:36 Відповісти
Від переходу до місця де зупинилось авто більше 50 метрів. Зовсім не гальмував
показати весь коментар
21.01.2025 22:50 Відповісти
З тими телефонами велика проблема, в Італії вже підняли штрафи на тисяч євро плюс лишають прав. То блін якийсь блогер вів зйомки вдарив машину загинув 5 літній хлопчик то молодики хизуючись перед 13 дівчиною зробили аварію і ця дівчинка загинула....тут багато проблем з телефоном за кермом!!!!
показати весь коментар
21.01.2025 22:57 Відповісти
На жаль, мобільні телефони багатьох перетворюють у зомбі, які крім телефона не чують і не бачать нічого навколо!
показати весь коментар
21.01.2025 22:58 Відповісти
Телефон (заборонено) це відмазка. Він мудак за визначенням. Це те ж саме що сказати "Я був пяний і нічого не памятаю. Може мене там взагалі не було. Доведіть".
показати весь коментар
21.01.2025 23:09 Відповісти
Якась неробоча відмазка - кого у нас зупиняють заборони?
показати весь коментар
21.01.2025 23:16 Відповісти
хм, бо заборони до сраки - вчать вчителі зі школи. вони шпаргалки вважають нормальним явищем і не відрізняють шпору (те, що витягують на контрольній і з цього списують) від мініконспекту, який готоують як шпору, але не планують користуватися і не користуються.
показати весь коментар
22.01.2025 11:05 Відповісти
от так от телефонний дзвінок коштував дитині життя.
не дарма у всьому світі дуже жорстко карають за телефонні розмови за кермом.
показати весь коментар
21.01.2025 23:02 Відповісти
2.9. Водієві забороняється: а) керувати транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння або перебуваючи під впливом наркотичних чи токсичних речовин; б) керувати транспортним засобом у хворобливому стані, у стані стомлення, а також перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції і увагу; в) керувати транспортним засобом, не зареєстрованим у Державтоінспекції, або таким, що не пройшов відомчу реєстрацію в разі, якщо законом встановлена обов'язковість її проведення, а також без номерного знака або з номерним знаком, що: не належить цьому засобу; не відповідає вимогам стандартів; закріплений не в установленому для цього місці; закритий іншими предметами чи забруднений, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 м; неосвітлений (у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості) чи перевернутий; г) передавати керування транспортним засобом особам, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння, під впливом наркотичних чи токсичних речовин, у хворобливому стані, у стані стомлення або під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції і увагу; ґ) передавати керування транспортним засобом особам, які не мають при собі посвідчення на право керування ним, якщо це не стосується навчання водінню відповідно до вимог розділу 24 цих Правил; д) під час руху транспортного засобу користуватися засобами зв'язку, тримаючи їх у руці (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання).
показати весь коментар
21.01.2025 23:04 Відповісти
твій максимум - зкопіпастити без сортування інфи? перший ступінь розвитку - школярик
показати весь коментар
22.01.2025 11:06 Відповісти
Пішло у дупу, ухилянт сраний.
показати весь коментар
23.01.2025 04:01 Відповісти
міг би так прямо і сказати, що це твій максимум. нашо матюкатись.
показати весь коментар
26.01.2025 16:37 Відповісти
В країні і так війна і молоді помирають.А ще таке відбувається.
показати весь коментар
21.01.2025 23:07 Відповісти
так кожен день дорога забирає житті. то це резонансне і тобі прочитать попалось
показати весь коментар
22.01.2025 11:07 Відповісти
Так я знаю.
показати весь коментар
23.01.2025 12:34 Відповісти
Всі ці трагедії від того що водіям плювати на людське життя і для них норма перевищувати швидкість у місті .Єдине що зупинить цей потік смертей це обмеження в місті 50км/год з дозволом поліції зупиняти авто порушників вогнепальною зброєю .
показати весь коментар
21.01.2025 23:20 Відповісти
державі через закони наплювати. як і вчилкам, які самі полупродукти і собі подібних штампують
показати весь коментар
22.01.2025 11:08 Відповісти
Убогое,иди вслед за рос военным кораблем!
показати весь коментар
22.01.2025 01:06 Відповісти
8 років відсидки за загублене життя
показати весь коментар
23.01.2025 14:21 Відповісти
 
 