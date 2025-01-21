У Вараші водій наїхав на жінку з дитиною у візку: одномісячне немовля загинуло. ФОТО
У місті Вараш, що на Рівненщині, чоловік наїхав на жінку, яка переходила пішохідний перехід із дитячим візком. Немовля, якому виповнився лише місяць, загинуло.
Про це повідомила поліція Рівненської області, інформує Цензор.НЕТ.
Попередньо встановлено, що сьогодні, 21 січня, близько 16:45 водій автомобіля Dacia наїхав на 32-річну жінку, яка переходила проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу з дитячим візком. Від удару немовля випало.
Дитину госпіталізували до реанімації. Втім, життя хлопчика, якому був лише місяць, врятувати медикам не вдалося: орієнтовно через годину він помер.
Його мама попередньо не травмувалася, але її ще обстежують медики.
За результатами обстеження, 49-річний водій легковика був тверезий. Чоловік пояснив, що відволікся на телефонний дзвінок.
Слідчий відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.
Рішення про затримання водія станом на 22:00 немає.
І до речі, водій 49 років. Чому не мобілізований?
просто пішоходи думають що водій по дефолту їх бачить, а це не завжди так.
як то кажуть береженого бог береже.
Водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.
НА ЯКОМУ ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІШОХОДИ.
Але і для є пішиків правила
https://green-way.com.ua/dovidniki/pdr-slider/rozdil-4/punkt-14_a 4.14.Пішоходам забороняється:
https://green-way.com.ua/dovidniki/pdr-slider/rozdil-4/punkt-14_a а)виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
https://green-way.com.ua/dovidniki/pdr-slider/rozdil-4/punkt-14_b б)раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;
https://green-way.com.ua/dovidniki/pdr-slider/rozdil-4/punkt-14_v в)допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину;
давайте будемо карати 20 год тюрми і пішоходів якщо порушують ? чи ета другое ?
не дарма у всьому світі дуже жорстко карають за телефонні розмови за кермом.