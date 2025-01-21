У Вараші водій наїхав на жінку з дитиною у візку: одномісячне немовля загинуло. ФОТО

У місті Вараш, що на Рівненщині, чоловік наїхав на жінку, яка переходила пішохідний перехід із дитячим візком. Немовля, якому виповнився лише місяць, загинуло.

Про це повідомила поліція Рівненської області, інформує Цензор.НЕТ.

Попередньо встановлено, що сьогодні, 21 січня, близько 16:45 водій автомобіля Dacia наїхав на 32-річну жінку, яка переходила проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу з дитячим візком. Від удару немовля випало.

Дитину госпіталізували до реанімації. Втім, життя хлопчика, якому був лише місяць, врятувати медикам не вдалося: орієнтовно через годину він помер.

Його мама попередньо не травмувалася, але її ще обстежують медики.

За результатами обстеження, 49-річний водій легковика був тверезий. Чоловік пояснив, що відволікся на телефонний дзвінок.

Слідчий відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Рішення про затримання водія станом на 22:00 немає.

