Загарбники атакували "шахедами" Суми та Недригайлів, дві людини поранені, пошкоджено підприємство та будинки. ФОТО (оновлено)

Ввечері 21 січня російські загарбники атакували ударними дронами селище Недригайлів Роменського району на Сумщині. Попередньо, є влучання по цивільній інфраструктурі.

Про це у соцмережі Facebook повідомила голова Роменської РВА Валентина Назаренко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує застосовувати ударні безпілотні літальні апарати. Попередньо є влучання по цивільній інфраструктурі району", - написала посадовиця.

Своєю чергою голова громади Костянтин Волков у коментарі "Суспільному" повідомив, що росіяни атакували "шахедами" селище Недригайлів.

Попередньо, було три влучання. Наразі даних про постраждалих людей немає.

Оновлення

Згодом Сумська ОВА повідомила, що ввечері, 21 січня 2025 року, ворог атакував селище Недригайлів у Роменському районі за допомогою БПЛА. Пошкоджено виробничу будівлю підприємства, двоє людей дістали травми.

Також, як розповіли в ОВА, ввечері ворог атакував Суми.

"Після 21-ї години сталося ще одне влучання БПЛА - в житловий сектор у місті Суми. Пошкоджені приватні житлові будівлі. Попередньо, жертв немає. На місцях працюють рятувальники, постраждалим надають медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

